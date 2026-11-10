Cremonini e Malika Ayane, il duetto «Cose molto piccole» arriva 16 anni dopo Hello

Cesare Cremonini e Malika Ayane tornano a cantare insieme con Cose molto piccole, il loro primo duetto in 16 anni, contenuto nell’album Amateur.

Il brano gira già nelle radio e fa parte di Amateur, il nono album solista di Cremonini, uscito il 23 ottobre 2026 con undici inediti. Per i due artisti è un ritorno: l’ultima volta che hanno diviso un microfono risale a sedici anni fa.

Da Hello a Cose molto piccole: sedici anni dopo

Il precedente si chiama Hello, il duetto che Cremonini e Ayane incisero insieme e che entrò nella raccolta 1999-2010 The Greatest Hits. Da allora i due hanno percorso strade diverse, lui tra stadi e palasport, lei tra Sanremo, teatro e conduzione televisiva. Su AHM abbiamo seguito da vicino l’ultimo live di Cremonini a Messina, che dà l’idea della dimensione raggiunta dai suoi concerti.

Cose molto piccole riprende il filo di quella complicità vocale. Il titolo è fatto di poche parole, ma promette un brano costruito sui dettagli.

Amateur: l’album che ospita il duetto

Amateur è un disco di undici brani e di ospiti. Oltre al duetto con Malika Ayane, nella scaletta compaiono Salmo nella title track, Fabri Fibra con una strofa in Paparazzi, SIG in Disturbo mentale e il sassofonista Donny McCaslin in Il giardino dei sassofoni. Sul sax Cremonini ha detto che per lui «non è solo uno strumento ma il simbolo di un pezzo della mia vita».

Tra gli altri titoli ci sono Cavalli da corsa, Non lo diciamo a nessuno, Perché ti conosco, Mega Linz, Solo e solamente e Athena. Cremonini ha anticipato un disco con un passo rock and roll, e la presenza di Salmo e Fabri Fibra spinge in quella direzione.

Il tour dopo l’album: da Ancona ai palasport

Il disco accompagna il tour nei palasport. La data zero è al Palaprometeo di Ancona il 24 novembre e, per quanto risulta, il concerto è già esaurito. Poi la tournée tocca l’Unipol Arena di Bologna con sette date tra il 27 novembre e il 5 dicembre, l’Inalpi Arena di Torino con tre serate nella settimana del 9-12 dicembre e l’Unipol Forum di Milano con cinque appuntamenti.

Resta da capire se Malika Ayane salirà sul palco per Cose molto piccole in qualcuna di queste serate. Nessun annuncio al riguardo, per ora.

Dove ascoltare il duetto

Chi vuole ascoltare il brano lo trova nelle playlist radiofoniche e nell’album Amateur, disponibile dal 23 ottobre. Per Cremonini è l’ennesimo incontro di un disco pieno di voci diverse; per Ayane è il ritorno accanto a un collega con cui aveva già cantato.

Domande frequenti su Cose molto piccole di Cremonini e Malika Ayane

Cose molto piccole è un singolo o fa parte di un album? Fa parte di Amateur, il nono album solista di Cesare Cremonini, uscito il 23 ottobre 2026, ed è già in programmazione radiofonica. Cremonini e Malika Ayane avevano già cantato insieme? Sì, nel duetto Hello, pubblicato sedici anni fa e incluso nella raccolta 1999-2010 The Greatest Hits. Chi altro ospita Amateur? Nel disco compaiono Salmo, Fabri Fibra, SIG e il sassofonista Donny McCaslin. Quando inizia il tour di Cremonini? La data zero è al Palaprometeo di Ancona il 24 novembre, poi la tournée prosegue tra Bologna, Torino e Milano.

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