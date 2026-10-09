Karma Field Records presenta The Barn, “Black Little Toe”

Da oggi, 9 ottobre 2026, è disponibile sulle principali piattaforme digitali e in formato fisico “Black Little Toe”, il primo album dei The Barn, pubblicato da Karma Field Records.

Nati a Treviso nel novembre 2025, i The Barn sono il risultato dell’incontro quasi casuale e rapidissimo tra persone e percorsi musicali differenti, confluiti in una formazione capace di costruire un suono diretto, elettrico e senza filtri.

Il loro universo musicale guarda all’alternative rock e al grunge degli anni ’90, ma “Black Little Toe” non è un semplice esercizio di stile o un omaggio a una determinata stagione del rock.

È un disco che nasce da storie reali, emozioni vissute e immagini: ogni brano prende inizialmente forma attraverso un’immagine o un disegno, per poi trasformarsi in musica e parole.

Al centro dell’album ci sono alienazione, disagio sociale, frustrazione e senso di estraneità nei confronti di un sistema che propone modelli rigidi di successo e fallimento.

Ma “Black Little Toe” non si ferma alla denuncia. Dentro il disco c’è una reazione, una spinta a mettere in discussione ciò che viene imposto, una ricerca ostinata di autenticità. È il rifiuto della felicità forzata, delle maschere, delle aspettative e delle identità costruite per essere accettati dagli altri.

È la scelta, spesso più difficile, di rimanere fedeli a se stessi.

UNA MUSICA SENZA CORONE

Lo spirito di “Black Little Toe” trova un punto di contatto particolarmente forte con una certa cultura del rock e del punk, quella che non ha mai avuto bisogno di incoronare nessuno.

A rappresentarlo è anche una frase pronunciata da Krist Novoselic nel ricordo di Kurt Cobain, dopo la morte del cantante dei Nirvana:

«Nessun gruppo è speciale, nessun musicista è un re. Se hai una chitarra e tanta anima, allora dacci dentro e fallo sul serio.»

Un pensiero che racchiude perfettamente l’attitudine dei The Barn: nessuna corona, nessuna gerarchia, nessuna maschera. Solo la musica, l’energia e la necessità di metterci dentro tutta la propria anima.

E proprio questa urgenza attraversa “Black Little Toe”, un album sporco, elettrico e necessario, nato dalla necessità di dire qualcosa senza preoccuparsi di renderlo più facile, più elegante o più accettabile.

Un disco che diventa una presa di posizione.

Una frattura.

Una dichiarazione di identità.

LA PRODUZIONE

Karma Field Records ha seguito i The Barn lungo l’intero percorso artistico e produttivo che ha portato alla realizzazione di “Black Little Toe”, accompagnando la band dalla fase creativa fino alla pubblicazione del disco.

Le registrazioni e il mixaggio sono stati curati da Tommaso Mantelli presso Lesder Studio di Treviso, mentre il mastering è stato affidato a Roger The Farmer presso Chicken Coop Mastering Studio (TV).

Il risultato è un album che conserva volutamente una dimensione ruvida e autentica, senza cercare di nascondere le imperfezioni, le tensioni e le contraddizioni che fanno parte della sua identità.

THE BARN

Lisa Cappellazzo

Fabrizio Fava

Agostino Taverna

Simone Tola