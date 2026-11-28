L’Italia batte la Repubblica Ceca 2-1 a Bologna e va in finale di Coppa Davis: decide il doppio Musetti-Vavassori, ed è la quarta finale consecutiva degli azzurri.

Venerdì 27 novembre a BolognaFiere l’Italia ha vinto la sfida con la Repubblica Ceca e giocherà la finale di Coppa Davis. Dopo il punto di Lorenzo Musetti su Jakub Mensik e la sconfitta di Flavio Cobolli con Jiri Lehecka, è servito il doppio, deciso al tie-break del terzo set. Il calendario della sfida era uscito il giorno prima: ora c’è il finale.

Come è finita Italia-Cechia: i tre punti della semifinale

Il primo singolare ha indirizzato la serata. Musetti ha battuto Mensik 6-3 6-4 in meno di un’ora e mezza e ha portato l’Italia sull’1-0. Il pareggio è arrivato dal secondo match: Lehecka ha superato Cobolli 6-2 1-6 6-3 dopo circa 1 ora e 40, dopo che Cobolli aveva rimesso la partita in equilibrio con il 6-1 del secondo set.

Singolare 1: Musetti b. Mensik 6-3 6-4

Singolare 2: Lehecka b. Cobolli 6-2 1-6 6-3

Doppio: Musetti-Vavassori b. Lehecka-Machac 3-6 6-1 7-6 (7-4)

Il doppio Musetti-Vavassori: la rimonta che vale la finale

Il capitano Filippo Volandri ha scelto di schierare Musetti accanto ad Andrea Vavassori, al posto di Matteo Berrettini, e la mossa ha pagato. Lehecka e Tomas Machac, scelti dalla Cechia al posto della coppia Rikl-Pavlasek, hanno vinto il primo set 6-3. Poi gli azzurri hanno cambiato marcia: 6-1 nel secondo e 7-6 nel terzo, con il tie-break chiuso 7-4.

Per Musetti è stata una giornata doppia: singolare nel pomeriggio e doppio decisivo in serata, con la sfida iniziata alle 16:00 e chiusa a tarda sera.

La quarta finale di fila e l’avversaria di domenica

Per l’Italia è la quarta finale consecutiva di Coppa Davis, dopo i titoli del 2023, del 2024 e del 2025. La squadra arriva a Bologna senza Jannik Sinner, fermo per l’operazione al ginocchio: la sua assenza da Melbourne è arrivata a pochi giorni dalla semifinale.

La finale si gioca domenica 29 novembre alle 15:00 a Bologna. L’avversaria esce da Spagna-Gran Bretagna, in programma sabato alle 12:00. La Spagna, con Carlos Alcaraz, parte favorita.

Contro la Cechia i precedenti pesavano per gli avversari: 8-3 il bilancio complessivo per i cechi (compresa la Cecoslovacchia), con l’ultima vittoria italiana nel 1995 e l’ultimo incontro nel 2012, finito 4-1 per loro. Venerdì sera quella statistica è cambiata.

Domande frequenti su Italia in finale di Coppa Davis 2026

Quando si gioca la finale di Coppa Davis dell’Italia? Domenica 29 novembre 2026 alle 15:00 a Bologna. L’avversaria sarà la vincente di Spagna-Gran Bretagna, in campo sabato alle 12:00. Come è finita Italia-Cechia in Coppa Davis? 2-1 per l’Italia. Musetti ha vinto il primo singolare, Cobolli ha perso il secondo, poi Musetti e Vavassori hanno vinto il doppio decisivo 3-6 6-1 7-6. Quante finali consecutive di Coppa Davis ha giocato l’Italia? Quattro: quella di domenica è la quarta di fila, dopo i titoli del 2023, 2024 e 2025.

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