Lunedì 30 novembre su Canale 5 Liam dice a Hope di volere il divorzio, mentre Steffy mette Thomas davanti al bacio di Roma.

Nella puntata di Beautiful di lunedì 30 novembre le conseguenze del bacio tra Hope e Thomas, nato a Roma, arrivano in casa Forrester. Liam ha visto la scena, è tornato a Los Angeles e ha affrontato la moglie: da lì parte una giornata di scontri, suppliche e sospetti.

Liam e Hope: il divorzio e le suppliche

Su insistenza di Wyatt, Liam torna a casa. Hope, distrutta e pentita, gli chiede una seconda occasione per riparare. Aveva già ammesso il bacio, riconoscendo di aver sbagliato senza saper spiegare perché, e ripete di non voler rinunciare alla famiglia.

Liam però non cede. Non riesce a perdonare il tradimento con Thomas, l’uomo che detesta più di chiunque altro, e ritiene che Hope non abbia mai voluto tenerlo lontano dalla sua vita. Alla fine conferma di volere il divorzio.

Steffy mette Thomas davanti al bacio di Roma

Steffy affronta il fratello e gli fa capire di sapere del bacio con Hope sotto il Colosseo. Prova a capire il cambiamento di Thomas, ma resta scettica sulle sue intenzioni.

Nella clip diffusa su Mediaset Infinity, Steffy parla anche con Liam e gli dice che quanto accaduto tra loro non deve ripetersi: è una donna felicemente sposata.

Ridge e Brooke, genitori in apprensione

Ridge viene a sapere del bacio e resta sotto shock. Cerca comunque di rassicurare Brooke: gli errori in un matrimonio si possono rimediare, con volontà e determinazione, e a suo avviso Liam e Hope si amano troppo per arrendersi.

Brooke, invece, teme per la figlia e si chiede se le abbia dato un buon esempio. Con R.J. spinge Hope a parlare ancora con Liam, convinta che lui possa perdonarla.

Dove vedere Beautiful il 30 novembre

Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, nel primo pomeriggio. Se vi siete persi le trame della settimana appena chiusa, trovate il riepilogo nelle anticipazioni di Beautiful dal 23 al 28 novembre, con Will, Remy e il ritorno a casa di Luna.

Domande frequenti su Beautiful del 30 novembre

Cosa succede a Beautiful il 30 novembre? Liam conferma a Hope di volere il divorzio dopo il bacio con Thomas a Roma, mentre Steffy affronta Thomas. Ridge e Brooke cercano di capire come aiutare Hope e Liam. Perché Liam volta le spalle a Hope? Liam non riesce a perdonare il bacio con Thomas, l’uomo che detesta più di tutti. Ritiene che Hope non abbia voluto tenerlo lontano dalla sua vita e non intende darle un’altra occasione. Su che canale va in onda Beautiful il 30 novembre? Su Canale 5, nel primo pomeriggio di lunedì 30 novembre. La soap va in onda ogni giorno feriale.

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