Il Grande Fratello Vip ha avuto otto vincitori tra il 2016 e il 2026, da Alessia Macari ad Alessandra Mussolini, e il nome del nono si saprà nella finale di lunedì 30 novembre su Canale 5.

La finale chiude la nona edizione, partita il 17 settembre 2026, e arriva con un calendario cambiato: dal 16 novembre il reality va in onda solo il lunedì, dopo l’ultima puntata del venerdì del 13 novembre. Mentre il pubblico aspetta il verdetto, vale la pena rimettere in fila chi ha vinto le edizioni passate.

Le prime tre edizioni, dal 2016 al 2018, sono state condotte da Ilary Blasi. Come ricorda la pagina sul programma di Wikipedia, dalla quarta, nel 2020, la conduzione è passata ad Alfonso Signorini fino alla settima. Questi sono i vincitori, nell’ordine:

1ª edizione (2016): Alessia Macari

2ª edizione (2017): Daniele Bossari

3ª edizione (2018): Walter Nudo

4ª edizione (2020): Paola Di Benedetto

5ª edizione (2021): Tommaso Zorzi

6ª edizione (2022): Jessica Selassié

7ª edizione (2023): Nikita Pelizon

8ª edizione (2026): Alessandra Mussolini, vincitrice della finale del 19 maggio

Ilary Blasi è tornata alla guida del programma con le edizioni del 2026: l’ottava si è chiusa a maggio con la vittoria di Alessandra Mussolini, la nona deve ancora proclamare il suo vincitore, deciso dal televoto della serata del 30 novembre.

Ilary Blasi è tornata alla guida del programma con le edizioni del 2026. Per la nona, ancora in corso, il vincitore non è stato proclamato: lo decide il televoto della serata del 30 novembre.

Un archivio più ampio, dal 2000 a oggi

Se cerchi anche i vincitori della versione senza Vip, quella nata nel 2000, c’è la scheda con tutti i vincitori del Grande Fratello dal 2000 a oggi, con un aggiornamento su che fine hanno fatto i protagonisti delle varie edizioni.

Gli ascolti del Grande Fratello Vip 2026

La stagione è stata costante più che esplosiva. Nelle prime venti puntate il programma ha fatto in media 1.813.000 spettatori con il 16,2% di share. Il miglior share è del 21 settembre, con il 18,3%, mentre il record di spettatori resta quello del 9 novembre: 2.108.000. Il dato più basso in spettatori è del 19 settembre (1.532.000).

Il minimo di share, 13,8%, è stato toccato due volte: il 2 ottobre e il 13 novembre, ultima serata del venerdì. Dopo il passaggio al solo lunedì le puntate del 16 e del 23 novembre hanno chiuso entrambe al 16,7%, con 1.920.000 e 1.985.000 spettatori. La tabella completa, puntata per puntata, è nella pagina sugli ascolti del Grande Fratello Vip.

Cosa aspettarsi dalla finale del 30 novembre

La serata è in prima serata su Canale 5, con Ilary Blasi in conduzione e Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici opinioniste. Tra i finalisti confermati ci sono Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi. Selvaggia Lucarelli ha chiarito che la data del 30 novembre era fissata dall’inizio e che il programma non chiude in anticipo.

Domande frequenti sui vincitori del Grande Fratello Vip

Chi ha vinto l’ultima edizione del Grande Fratello Vip? L’ottava edizione, chiusa il 19 maggio 2026, è stata vinta da Alessandra Mussolini. La nona edizione si chiude con la finale del 30 novembre 2026. Chi ha vinto la prima edizione del Grande Fratello Vip? Alessia Macari, nel 2016, nell’edizione condotta da Ilary Blasi. Quando c’è la finale del Grande Fratello Vip 2026? Lunedì 30 novembre 2026 in prima serata su Canale 5. Qual è la media di ascolti del Grande Fratello Vip 2026? Nelle prime venti puntate la media è di 1.813.000 spettatori con il 16,2% di share, con il picco di spettatori del 9 novembre (2.108.000).

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