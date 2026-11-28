La finale del Grande Fratello Vip va in onda lunedì 30 novembre in prima serata su Canale 5: Ilary Blasi conduce la serata che chiude la nona edizione, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici opinioniste in studio.

Il reality ha cambiato ritmo nelle ultime settimane, e il nuovo calendario ha fatto pensare a una chiusura anticipata. Il traguardo però è quello previsto: la nona edizione è partita il 17 settembre 2026 e si ferma dopo 75 giorni, con la puntata conclusiva al 30 novembre.

Dal venerdì al lunedì: il calendario delle ultime puntate

Il cambio riguarda i giorni di messa in onda. Il 13 novembre è stata l’ultima puntata del venerdì: dalla settimana successiva il Grande Fratello Vip va in onda solo il lunedì sera. Gli appuntamenti sono stati il 16 novembre, il 23 novembre e ora il 30 novembre, con la finale. Venerdì 27 novembre non c’è nessuna puntata.

La data della finale è stata annunciata da Ilary Blasi nella puntata del 16 novembre. Selvaggia Lucarelli l’ha poi ribadita su Instagram, smentendo le voci di una chiusura anticipata legata agli ascolti: per lei la finale era fissata al 30 novembre fin dall’inizio, e il programma si chiude come da contratto. Lucarelli ha aggiunto che potrebbero esserci altri raddoppi, senza però confermarli.

Chi è già in finale

I primi finalisti sono arrivati nelle puntate di fine ottobre e inizio novembre. Marina La Rosa è stata la prima a qualificarsi, nella puntata del 30 ottobre, mentre Guendalina Tavassi è diventata la seconda finalista il 6 novembre, con l’eliminazione di Alex Belli. Tra i finalisti confermati c’è anche Giulia Provvedi.

La semifinale del 23 novembre ha portato una doppia eliminazione e l’annuncio di un altro finalista. Gli ultimi nomi in gara si decidono con il televoto della serata conclusiva.

A che ora va in onda la finale del GF Vip

La serata occupa la prima serata di Canale 5 e, come per le puntate precedenti, segue il programma in diretta. L’orario di inizio preciso non è stato ancora indicato, quindi conviene controllare il palinsesto del giorno. Dopo la puntata si può recuperare tutto in streaming su Mediaset Infinity.

Gli ascolti dell’ultima settimana

Il lunedì sta funzionando: la puntata del 23 novembre ha raccolto 1.985.000 spettatori con il 16,7% di share, lo stesso dato del 16 novembre (1.920.000 spettatori). L’ultimo venerdì, il 13 novembre, si era fermato a 1.661.000 spettatori e al 13,8%. Tutti i numeri della stagione sono nella pagina con gli ascolti del Grande Fratello Vip, aggiornata dopo ogni puntata.

Domande frequenti sulla finale del Grande Fratello Vip

Quando va in onda la finale del Grande Fratello Vip? Lunedì 30 novembre 2026 in prima serata su Canale 5. Il programma conclude così la nona edizione. La finale del Grande Fratello Vip è stata anticipata? No. Selvaggia Lucarelli ha smentito una chiusura anticipata: la data del 30 novembre era fissata dall’inizio e il programma finisce come da contratto. È cambiato invece il giorno delle puntate, che dal 16 novembre vanno in onda solo il lunedì. Chi conduce la finale del Grande Fratello Vip? Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Chi sono i finalisti del Grande Fratello Vip 2026? Sono qualificati Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi. Un altro finalista è stato annunciato nella semifinale del 23 novembre.

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