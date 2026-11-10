Sangiovanni, il nuovo album Tutto bene grazie esce il 13 novembre

Sangiovanni torna con un nuovo album: Tutto bene grazie esce venerdì 13 novembre per Sugar Music.

Il disco arriva dopo un periodo di pausa e prende il titolo da una frase che suona come una dichiarazione di stato: Tutto bene grazie. L’annuncio è del 30 settembre 2026, quando sono partiti anche pre-save e pre-order. Da allora l’album è rimasto in avvicinamento a piccoli passi, con due singoli a fare da apripista. Il titolo promette serenità, ma il percorso per arrivarci passa dai dubbi, ed è proprio questo il filo che tiene insieme il progetto.

Cosa racconta Tutto bene grazie

Il progetto, pubblicato da Sugar Music, invita a fermarsi e a guardare dentro dubbi e complessità personali,. I testi sono firmati da Sangiovanni insieme ad Alessandro La Cava. Per ora non è stata resa pubblica la tracklist completa, quindi il numero dei brani resta un’incognita fino all’uscita.

I singoli che anticipano il disco

A tracciare la strada sono ok buonanotte e Ti ho cercata (felicità). Quest’ultimo ha un’impronta particolare: il brano è un omaggio a Lucio Dalla, e il videoclip è girato tra i portici di Bologna, la città del cantautore. Chi vuole farsi un’idea del suono dell’album parte da qui.

Formati, prezzi e edizioni autografate

Sul negozio ufficiale di Sugar Music l’album si trova in quattro versioni, tutte con poster. Il CD costa 16,90 euro, il vinile nero 32,90 euro. Per i collezionisti ci sono due edizioni con poster autografato: il CD a 17,90 euro e il vinile giallo trasparente a 33,90 euro.

L’uscita è fissata per venerdì 13 novembre, con l’album in streaming e nei formati fisici.

Il percorso di Sangiovanni fino a qui

Sangiovanni arriva a questo disco con alle spalle il tour del 2022 e un percorso che è passato anche dal Festival di Sanremo. Tutto bene grazie segna il ritorno dopo una pausa, e la parola felicità compare già nel titolo di uno dei due singoli.

Non risultano al momento date live collegate all’uscita del disco: eventuali concerti, se annunciati, avranno una pagina dedicata sui canali ufficiali dell’artista.

Domande frequenti su Tutto bene grazie di Sangiovanni

Quando esce il nuovo album di Sangiovanni? Tutto bene grazie esce venerdì 13 novembre 2026 per Sugar Music, in streaming e nei formati fisici. Quali singoli sono già usciti? Sono già disponibili ok buonanotte e Ti ho cercata (felicità), quest’ultimo con un videoclip girato a Bologna e dedicato a Lucio Dalla. In che formati si trova Tutto bene grazie? In CD e in vinile, entrambi con poster, e in due edizioni autografate: CD e vinile giallo trasparente. I prezzi sul negozio ufficiale vanno da 16,90 a 33,90 euro. Esiste già la tracklist completa? Al momento no: oltre ai due singoli non sono stati comunicati altri titoli.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.