Le luci basse di un bar, l’odore di gin, gli occhi insistenti di un uomo. Una donna riceve attenzioni che non desidera, si sente osservata, giudicata, esposta. Vorrebbe andarsene, eppure rimane lì, in uno spazio che sembra restringersi intorno a lei. «Mi ha detto sei bella, ma con quel fare un po’ storto, come chi guarda un quadro, ma in fondo pensa già al suo costo». Comincia da questa scena “Via del Moro”, il singolo con cui Giordano Amici accompagna l’uscita di “Metamorfosi”, il suo primo album in studio, disponibile in tutti i digital store per PaKo Music Records. Otto brani scritti nell’arco di tre anni, nei quali il cantautore di Genzano di Roma affronta la depressione, la criminalità minorile, la violenza all’interno delle famiglie, il senso di inadeguatezza e le conseguenze dei rapporti sentimentali dolorosi, fino alla possibilità di ricostruire la propria vita.

Un lavoro che prosegue il percorso avviato con le precedenti pubblicazioni, da “Lara”, dedicata alle dipendenze giovanili, a “Fiocco Viola”, sull’anoressia maschile, fino a “Dove tutto è possibile”, incentrata sull’autismo. Con “Metamorfosi”, Amici raccoglie queste sensibilità in un progetto discografico organico, ampliando il racconto alle dinamiche familiari, ai ricordi dell’adolescenza e alle relazioni affettive.

Il singolo di lancio segue la vicenda di una donna che avverte sulla propria pelle il disagio provocato da uno sguardo maschile invadente. L’ambiente di “Via del Moro” è descritto attraverso pochi dettagli: il fumo, l’alcol, le dita ingiallite sul bancone, un altro drink offerto con un’intenzione che la protagonista percepisce chiaramente. Il complimento diventa un modo per attribuirle un valore, il contatto fisico una possibilità che genera timore. La donna si sente intrappolata in quella situazione, mentre la difficoltà di reagire alimenta un senso crescente di impotenza. «Via del Moro è tutta qua, ed io non trovo la forza per andarmene», canta Amici, affidando la narrazione alla prima persona femminile. Il brano mette in musica la condizione in cui il confine tra un approccio apparentemente innocuo e un comportamento invasivo viene oltrepassato con gesti, allusioni e attenzioni non richieste.

In “Giglio bianco”, il cantautore affronta la depressione dalla prospettiva di una persona che fatica a riconoscersi, descrivendo il distacco dal proprio corpo, l’assenza di emozioni e la paura del giudizio. «E se dico sto bene è veleno per la mente», recita uno dei versi, mentre la canzone richiama esplicitamente la necessità di riconoscere la depressione come una malattia, superando la vergogna che può accompagnarla. Il giglio bianco del titolo rimanda all’innocenza dell’infanzia e al contrasto con le sofferenze dell’età adulta. Un’immagine che attraversa il brano fino alla presa di coscienza finale, nella quale il protagonista riconosce ciò che sta vivendo e trova le parole per definirlo.

“Ragazzi di strada” si addentra nella realtà di giovani cresciuti in ambienti segnati dalla criminalità, dall’aggressività e dall’assenza di riferimenti sicuri. Il testo si concentra in particolare su un ragazzo che ha conosciuto la violenza attraverso il comportamento del padre e deve decidere quale adulto diventare. «Dimmi che non fai come tuo padre», canta Giordano, mettendo in relazione il passato familiare con la possibilità di sottrarsi a un modello di comportamento già conosciuto. La violenza vissuta durante l’infanzia rischia di condizionare anche le scelte dell’età adulta. La famiglia, che dovrebbe rappresentare un luogo di protezione, può diventare il primo spazio nel quale si sperimentano paura e sopraffazione. Il protagonista si confronta così con il rischio di ripetere gli stessi errori e con la necessità di interrompere quella continuità.

Il tema della fragilità personale torna in “Sottotono”, dedicata alla sensazione di non essere mai sufficientemente forti o adeguati rispetto alle aspettative proprie e altrui. La canzone descrive la difficoltà di riconoscere il proprio valore, la paura di cedere di fronte alle difficoltà e il bisogno di trovare qualcuno con cui condividere il peso delle proprie insicurezze.

In “Catrame”, invece, il conflitto riguarda una relazione sentimentale diventata soffocante. L’immagine scelta per il titolo richiama la pesantezza di un legame dal quale risulta difficile separarsi: restare insieme significa continuare a soffrire, ma lasciarsi comporta il dolore di perdere una persona che si ama ancora.

Accanto alle esperienze più dolorose, l’album lascia spazio alla possibilità di costruire rapporti differenti.

“Clorofilla” riporta Giordano Amici agli anni della giovinezza, tra partite a briscola, dischi usati, prime sigarette, amicizie e innamoramenti estivi. C’è anche Roberto Baggio, ricordato tra i cori di una curva in festa, e ci sono quei pomeriggi trascorsi con gli amici, quando bastava poco per divertirsi. Alla felicità di quei ricordi si accompagna la malinconia per una giovinezza che non tornerà, per le persone, i luoghi e i momenti che hanno segnato quegli istanti e che oggi appartengono al passato, mentre la vita continua a cambiare.

Con “Binari paralleli”, Amici racconta invece due persone che si ritrovano dopo anni. Da giovani avevano condiviso momenti, speranze e sentimenti senza riuscire ad avviare una relazione. Il tempo le ha condotte verso esperienze differenti, finché una delle due decide di riaprire il dialogo. La metafora dei binari che curvano lentamente fino ad avvicinarsi accompagna il superamento delle esitazioni e la scelta di concedersi una nuova opportunità.

L’approdo sentimentale di questo percorso trova espressione in “Toro e Leone”, dedicata alla moglie dell’artista. I due segni zodiacali diventano il riferimento con cui raccontare una relazione costruita negli anni, tra differenze caratteriali, quotidianità condivisa, figli e progetti per il futuro. Il brano porta all’interno del disco la dimensione familiare già presente in “L’Immenso”, il precedente singolo dedicato alla figura materna, al quale avevano partecipato nei cori anche la moglie e i figli del cantautore.

La famiglia assume una rilevanza particolare anche nella storia che ha accompagnato la realizzazione di “Metamorfosi”. Per Giordano Amici, pubblicare un album rappresenta il compimento di un desiderio coltivato fin dall’infanzia. Un obiettivo che aveva condiviso più volte con il padre durante le prime fasi di lavorazione e che oggi raggiunge senza poterlo avere accanto.

«È innanzitutto un sogno che si realizza – dichiara -. Scrivere un album era il mio sogno fin da quando ero bambino, e per questo rappresenta un giro di boa fondamentale per la mia carriera.»

Il progetto è dedicato proprio al padre, figura determinante anche nella sua formazione musicale. È attraverso i suoi ascolti, infatti, che Giordano si è avvicinato ai grandi cantautori italiani e ai loro dischi in vinile, sviluppando progressivamente l’interesse per una scrittura capace di raccontare storie ed esperienze di vita.

«Quando ho iniziato a lavorarci – prosegue Amici -, provavo uno smisurato entusiasmo che più volte ho condiviso con mio padre. Dedico sicuramente a lui questo lavoro e soprattutto questo traguardo, del quale anche lui era entusiasta. Anche se purtroppo non potrà mai ascoltarlo fisicamente, mi auguro davvero che sia orgoglioso e soddisfatto di quello che sono riuscito a fare.»

La dedica aggiunge un significato personale al titolo dell’album. La metamorfosi riguarda le storie narrate nei brani, ma accompagna anche il percorso di un artista che, dopo anni di esperienze dal vivo, concorsi e pubblicazioni discografiche, porta a compimento il suo primo lavoro sulla lunga distanza.

La produzione dell’intero disco è affidata ad Alessandro Di Somma, collaboratore musicale di Amici anche nelle precedenti uscite. I testi sono firmati dal cantautore, con la partecipazione di Flavia Gulisano alla scrittura di “Ragazzi di strada”.

“Metamorfosi” introduce inoltre un elemento visivo identitario nel progetto dell’artista: il nuovo simbolo GA, costituito dalle iniziali stilizzate del suo nome e cognome, presente anche sulle copertine e destinato a identificare le sue future pubblicazioni.

Con otto tracce che mettono in musica esperienze differenti, il disco affronta il cambiamento come un processo complesso, nel quale il passato continua a esercitare la propria influenza e ogni trasformazione richiede di confrontarsi con ciò che si è vissuto.

Dalla donna di “Via del Moro” che fatica a lasciare un luogo in cui si sente minacciata, al ragazzo di “Ragazzi di strada” chiamato a prendere le distanze dalla violenza paterna, fino alla persona di “Giglio Bianco” che impara a riconoscere la propria malattia, i protagonisti delle canzoni si trovano davanti alla possibilità di modificare il corso della propria esistenza.

Ed è proprio in questa possibilità che Giordano Amici individua il significato del suo primo album: riconoscere le proprie ferite, comprendere quanto abbiano inciso sulle scelte compiute e trovare, anche dopo esperienze profondamente dolorose, una direzione diversa.

“Metamorfosi” – Tracklist:

1. Via del Moro

2. Toro e Leone

3. Binari paralleli

4. Sottotono

5. Catrame

6. Ragazzi di strada

7. Giglio bianco

8. Clorofilla