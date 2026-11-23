Scopri l’oroscopo di oggi, mercoledì 25 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con la Luna in Gemelli e classifica dei segni.

Oroscopo di Mercoledì 25 Novembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, mercoledì 25 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Mercoledì 25 novembre è il giorno dopo la Luna Piena. La Luna resta in Gemelli per tutta la giornata e il tono è quello di chi ha appena visto qualcosa arrivare a maturazione e ora deve decidere cosa farne. Parole, messaggi, telefonate e contatti sono favoriti, ma la mente corre più veloce del solito e serve l’attenzione ai dettagli.

La giornata ha due momenti astrologici di sera. Alle 18:27 il Sole in Sagittario forma un sestile con Plutone in Acquario: un aiuto per chi vuole trasformare con metodo una situazione, un’abitudine o un progetto. Alle 23:41 il Sole si oppone a Urano in Gemelli: un cambio di piano, una notizia inattesa, una scossa che arriva a fine giornata. Chi ha pianeti o punti sensibili nei segni mobili o fissi la sente di più.

Sullo sfondo, Marte e Giove sono ancora in Leone, ma Marte lascerà il segno alle 00:37 di domani per passare in Vergine. Venere è diretta in Bilancia, Mercurio è diretto in Scorpione: i legami sono chiari e le comunicazioni funzionano. Il consiglio è ascoltare il giorno, fare ciò che serve entro le 18 e tenersi flessibili per la sera.

Tema del giorno: Luna in Gemelli (tutto il giorno) + Sole sestile Plutone (18:27) + Sole opposto a Urano (23:41): il mercoledì del cambio di piano

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: La Luna in Gemelli forma un sestile con il tuo segno e porta vivacità, voglia di parlare e di incontrare gente. Dopo la Luna Piena un messaggio atteso arriva. Venere in Bilancia, nel segno opposto, chiede onestà in coppia: rispondi con calma e senza orgoglio. Alle 23:41 il Sole in Sagittario si oppone a Urano in Gemelli mentre il Sole forma un trigono con il tuo segno: la serata porta una notizia che ti dà slancio. Saturno, Nettuno e Chirone nel segno chiedono pazienza.

Lavoro: Giornata ottima per telefonate, riunioni, contatti e brevi trattative. Non firmare un accordo lungo senza rileggere: con Luna e Urano in Gemelli il dettaglio sfugge. Alle 18:27 il sestile Sole-Plutone ti aiuta a organizzare un progetto: scrivi tre punti e parti da quello più semplice.

Salute: Energia alta, nervi tesi. Una camminata a metà giornata scarica la testa. Mani, spalle e gola da proteggere. La sera, dopo le 22, spegni lo schermo e dormi.

Consiglio del giorno: Parla, ma lascia spazio all’imprevisto.

Toro ♉

Amore: La Luna in Gemelli, nel segno accanto, forma un semisestile e porta un po’ di dispersione: una conversazione sentimentale parte e si interrompe. Il Sole in Sagittario forma un quinconce e chiede flessibilità. Venere, tua reggente, diretta in Bilancia, forma un quinconce: una piccola concessione ammorbidisce un clima. Alle 23:41 il Sole si oppone a Urano in Gemelli, accanto al tuo segno: una notizia di sera cambia un piano per domani.

Lavoro: Il lavoro procede, ma con più parole e meno concretezza. Controlla ogni cifra prima di rispondere: la Luna in Gemelli porta distrazione. Evita di decidere una spesa grande prima di domani. Alle 18:27 il sestile Sole-Plutone ti aiuta a fare ordine in un budget e a eliminare una spesa inutile.

Salute: Gola e collo da proteggere. Mangia con calma, perché il ritmo del giorno è veloce. Un tè caldo nel pomeriggio e una camminata dopo cena riportano il tuo ritmo.

Consiglio del giorno: Rallenta e controlla i numeri.

Gemelli ♊

Amore: Dopo la Luna Piena di ieri nel tuo segno, la Luna resta con te e porta chiarezza: capisci cosa è maturo e cosa vuoi lasciar andare. In amore parla con sincerità: una conversazione sospesa ritrova le parole. Venere in Bilancia, in trigono, porta armonia. Alle 23:41 il Sole in Sagittario si oppone a Urano nel tuo segno: una scossa, un cambio di piano, una novità che ti riguarda. Accoglila con curiosità.

Lavoro: Giornata ottima per comunicare, scrivere, presentare, negoziare. Mercurio, tuo reggente, è diretto e i documenti sono più affidabili. Evita di aprire troppi fronti: scegli due priorità. Alle 18:27 il sestile Sole-Plutone ti aiuta a dare metodo a un’idea. In serata prepara un piano B, perché un imprevisto può cambiare l’agenda di giovedì.

Salute: Mente veloce, nervi sensibili dopo la Luna Piena. Stacca dagli schermi per un’ora, respira lento e bevi acqua. Evita il caffè dopo le 16. Dormi presto.

Consiglio del giorno: Accogli il cambiamento con curiosità.

Cancro ♋

Amore: La Luna in Gemelli forma un semisestile con il tuo segno e porta leggerezza: una battuta, una telefonata a un familiare, un invito inatteso. Il Sole in Sagittario forma un quinconce e chiede adattamento. Venere in Bilancia, in quadrato, chiede pazienza con la famiglia. Alle 23:41 il Sole si oppone a Urano: una notizia di sera riguarda la casa o un parente. Domani la Luna entra nel tuo segno e il clima migliora.

Lavoro: Giornata utile per questioni pratiche e per brevi contatti. Evita discussioni su soldi e su ciò che hai già deciso: la Luna in Gemelli fa cambiare idea in fretta. Alle 18:27 il sestile Sole-Plutone ti aiuta a fare un passo concreto su un tema di famiglia o di casa. Prepara una lista per domani.

Salute: Stomaco più sensibile: cene leggere e calde. La Luna Piena lascia un’emotività alta: un bagno caldo e una tisana la sciolgono.

Consiglio del giorno: Domani la Luna entra con te: aspetta.

Leone ♌

Amore: Marte e Giove, in Leone, ti danno carisma fino a domani, quando Marte passa in Vergine. La Luna in Gemelli forma un sestile con il tuo segno e porta una giornata vivace, con inviti e contatti nuovi. Il Sole in Sagittario forma un trigono: ottimismo. Venere in Bilancia, in sestile, rende il fascino più morbido. Alle 23:41 il Sole si oppone a Urano: una notizia da un amico cambia i piani di fine settimana.

Lavoro: Pomeriggio ottimo per una presentazione, una proposta, una collaborazione. Il tuo carisma è alto, ma non sfidare chi non è d’accordo: ascolta. Alle 18:27 il sestile Sole-Plutone ti aiuta a dare ordine a un progetto di gruppo. Domani Marte lascia il tuo segno: usa oggi l’energia per chiudere ciò che ti sta a cuore.

Salute: Energia alta, qualche nervosismo. Fai una camminata a passo regolare, riduci caffè e alcol, cura cuore e schiena. La sera si dorme meglio con una cena leggera.

Consiglio del giorno: Brilla oggi, domani Marte cambia.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Gemelli, nel segno quadrato, forma un quadrato con il tuo segno e porta nervosismo: troppe cose insieme, il rischio di dispersione. Mercurio, tuo reggente, è diretto e ti aiuta a ritrovare ordine. Il Sole in Sagittario forma un quadrato. Venere in Bilancia, in semisestile, ti invita alla discrezione. Alle 23:41 il Sole si oppone a Urano: una notizia di sera cambia il programma. Domani Marte entra nel tuo segno e ti dà energia.

Lavoro: Giornata di dettagli: agenda, scadenze, mail. Scegli tre priorità e basta: la Luna in Gemelli porta mille richieste. Alle 18:27 il sestile Sole-Plutone ti aiuta a eliminare un’abitudine inefficiente. Prepara oggi i documenti e i piani: da giovedì, con Marte nel segno, l’azione sarà più facile.

Salute: Digestione e nervi da curare: pasti regolari, tisane, passeggiata lenta. Il corpo reagisce alla fretta: respira e bevi acqua. Dormi prima di mezzanotte.

Consiglio del giorno: Scegli tre priorità, domani agisci.

Bilancia ♎

Amore: Venere, tua reggente, è diretta nel tuo segno. La Luna in Gemelli forma un trigono con te e porta leggerezza, conversazioni vivaci, un invito. Il Sole in Sagittario forma un sestile e porta curiosità e voglia di incontri. Una persona che ti piace si fa viva con un messaggio. Alle 23:41 il Sole si oppone a Urano: una notizia di sera cambia un appuntamento. Resta flessibile.

Lavoro: Giornata ottima per contatti, accordi, mediazioni, collaborazioni. Il tuo tatto è molto richiesto: fai da ponte tra due persone. Alle 18:27 il sestile Sole-Plutone ti aiuta a dare forma a un accordo importante. Rimanda le firme definitive a domani, quando Marte in Vergine darà precisione.

Salute: Reni e schiena da curare: acqua, tisane, passeggiata. Evita cibi pesanti a cena. Un po’ di yoga o stretching la sera scioglie le spalle.

Consiglio del giorno: Fai da ponte, tieni la porta aperta.

Scorpione ♏

Amore: La Luna in Gemelli forma un quinconce con il tuo segno e porta qualche tensione: una frase detta in fretta, un dubbio. Il Sole in Sagittario forma un semisestile e alleggerisce il clima. Venere in Bilancia, in semisestile, porta gentilezza. Mercurio diretto, nel tuo segno, rende le parole più chiare. Alle 23:41 il Sole si oppone a Urano: una notizia di sera riguarda un legame o un impegno. Ascolta senza pretendere di risolvere subito.

Lavoro: Lavoro con più chiacchiere che azione. Evita discussioni con un collega o un socio: la Luna Piena lascia nervi scoperti. Alle 18:27 il sestile Sole-Plutone ti aiuta a prendere una decisione strategica: scrivi i pro e i contro e rimanda la scelta definitiva. Da giovedì Marte in Vergine ti sostiene.

Salute: Corpo stanco: dormi di più, bevi acqua, fai una passeggiata lenta. La Luna Piena rende il sonno leggero. Un bagno caldo la sera.

Consiglio del giorno: Ascolta, poi decidi.

Sagittario ♐

Amore: Il Sole è nel tuo segno e la Luna in Gemelli, opposta, porta un confronto vivace: dopo la Luna Piena di ieri capisci cosa chiede un rapporto. Venere in Bilancia, in sestile, rende dolce l’incontro. Alle 18:27 il tuo Sole forma un sestile con Plutone, e alle 23:41 si oppone a Urano in Gemelli: una notizia o un’idea di sera cambia la rotta. Accogli con curiosità: la tua stagione ama il movimento.

Lavoro: Giornata ottima per contatti, trattative, viaggi da prenotare, corsi. Il sestile con Plutone ti aiuta a dare metodo a un sogno: un piano in tre tappe. Ascolta i dettagli che un collega o un socio sottolinea: oggi servono. Prepara un piano B per giovedì.

Salute: Forma ottima, ma nervi tesi per la Luna opposta. Fai movimento al mattino, cura fegato e fianchi, dormi con la finestra aperta.

Consiglio del giorno: Cambia rotta con entusiasmo.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Gemelli forma un quinconce con il tuo segno e porta un po’ di tensione: una frase detta con fretta e una risposta pungente. Il Sole in Sagittario forma un semisestile e alleggerisce i pensieri. Venere in Bilancia, in quadrato, chiede chiarezza su un impegno. Alle 23:41 il Sole si oppone a Urano: una notizia di sera tocca un progetto a lungo termine. Rispondi domani.

Lavoro: Giornata di contatti e di dettagli, meno adatta a firmare. Alle 18:27 il sestile Sole-Plutone ti aiuta a ristrutturare un’abitudine o un budget: è un ottimo momento per ottimizzare. Evita di prendere decisioni irrevocabili: prima di sera potresti avere nuove informazioni. Prepara dossier e numeri.

Salute: Ginocchia e schiena da proteggere: stretching e movimento regolare. Evita il freddo ai piedi. Un pasto caldo e un’ora di silenzio rimettono in equilibrio.

Consiglio del giorno: Ristruttura, poi aspetta.

Acquario ♒

Amore: La Luna in Gemelli forma un trigono con il tuo segno e ti rende brillante, curioso, aperto agli incontri. Dopo la Luna Piena un contatto o un’amicizia ritrova vigore. Il Sole in Sagittario forma un sestile. Alle 18:27 il Sole forma un sestile con Plutone nel tuo segno: una trasformazione chiara, una decisione di rotta. Alle 23:41 il Sole si oppone a Urano: una notizia di sera cambia un programma. Il Nodo Nord nel segno ti chiede di scegliere.

Lavoro: Giornata ottima per riunioni, brainstorming, progetti di gruppo e contatti. Il sestile con Plutone alle 18:27 ti dà lucidità per cambiare ciò che non funziona: un’abitudine, una collaborazione, un metodo. Metti per iscritto la tua decisione e aspetta di sentire cosa porta la sera. Il tuo tono convince.

Salute: Nervi e circolazione da curare: pausa dagli schermi, camminata, respiro lento. Evita il caffè dopo le 17. Proteggi caviglie e polsi. Un bagno tiepido aiuta il sonno.

Consiglio del giorno: Trasforma con chiarezza.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Gemelli forma un quadrato con il tuo segno e porta un po’ di dispersione: troppi messaggi, troppe richieste. Il Sole in Sagittario forma un quadrato e chiede misura. Venere in Bilancia, in quinconce, chiede flessibilità. Dopo la Luna Piena un’emozione riemerge: un ricordo, un messaggio. Alle 23:41 il Sole si oppone a Urano: una notizia di sera ti sorprende. Ascolta il tuo intuito prima di rispondere.

Lavoro: Giornata di attenzione ai dettagli: la Luna in Gemelli ti disperde. Scegli le priorità e rimanda il resto. Alle 18:27 il sestile Sole-Plutone ti aiuta a vedere una dinamica di lavoro con più chiarezza. Evita di prestare soldi o promettere tempo che non hai. Un’idea creativa della sera merita di essere scritta.

Salute: Vitalità buona, sensibilità alta. Proteggi piedi e sistema immunitario: calze calde, tisane, sonno lungo. La notte dopo la Luna Piena è più leggera.

Consiglio del giorno: Scegli le priorità, ascolta l’intuito.

Oroscopo 25 novembre 2026 – Classifica del giorno

Acquario Gemelli Bilancia Sagittario Leone Ariete Cancro Toro Capricorno Pesci Vergine Scorpione

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 25 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di mercoledì 25 novembre 2026? Il segno più fortunato è l’Acquario. La Luna in Gemelli forma un trigono con il segno, e alle 18:27 il Sole in Sagittario forma un sestile con Plutone, che transita nell’Acquario: una trasformazione chiara e un’idea che trova forma. Bene anche Gemelli e Bilancia, sostenute dalla Luna in Gemelli. Com’è l’energia generale di mercoledì 25 novembre 2026? Luna in Gemelli (tutto il giorno): parole, contatti, curiosità; dopo la Luna Piena si capisce cosa è maturo

Sole sestile Plutone (18:27): una trasformazione ordinata, un progetto che prende forma

Sole opposto a Urano (23:41): cambio di piano e notizie inattese in tarda serata

Marte e Giove in Leone, Venere diretta in Bilancia: carisma e legami chiari; Marte passa in Vergine domani alle 00:37 Cosa significa il Sole opposto a Urano del 25 novembre 2026? Mercoledì 25 novembre 2026 alle 23:41 (ora italiana, CET) il Sole in Sagittario si oppone a Urano in Gemelli. L’aspetto porta una scossa: un cambio di programma, un’idea improvvisa, una notizia che spariglia. Non è un aspetto negativo: chiede flessibilità e coraggio di cambiare ciò che non funziona più. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: parla con chiarezza e lascia spazio all’altro. Nel lavoro: chiudi ciò che serve entro le 18, poi lascia aperta la porta a un imprevisto. Con te stesso: dopo la Luna Piena, dormi e non decidere in fretta. Domanda guida del giorno: “Che cosa sono pronto a cambiare, se la sera porta una notizia inattesa?” Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 25 Novembre 2026

L’oroscopo di mercoledì 25 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Usare la Luna in Gemelli per parlare, chiarire e prendere contatti

Sfruttare il sestile Sole-Plutone delle 18:27 per trasformare un progetto con metodo

Restare flessibili davanti al Sole opposto a Urano delle 23:41

In amore , parla con chiarezza e lascia spazio all’altro: la Luna in Gemelli aiuta le parole, la sera può portare una notizia che cambia il piano

, parla con chiarezza e lascia spazio all’altro: la Luna in Gemelli aiuta le parole, la sera può portare una notizia che cambia il piano Nel lavoro , chiudi ciò che serve entro le 18 e tieni una porta aperta all’imprevisto della sera

, chiudi ciò che serve entro le 18 e tieni una porta aperta all’imprevisto della sera Con te stesso, dopo la Luna Piena dormi e non decidere in fretta: il giorno chiede flessibilità

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.