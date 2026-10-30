Blanco e Stefano Clessi, addio dopo sei anni: «I manager sono il male della nostra musica»

Blanco e Stefano Clessi non lavorano più insieme: il 29 ottobre il cantante ha pubblicato una storia Instagram contro i manager, Clessi ha risposto che a chiudere è stato lui e Blanco ha ribattuto che tutti sapevano da due mesi della sua uscita.

La rottura è arrivata senza nomi. Nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre Blanco ha caricato una storia con lo schermo nero, Sfiorivano le viole di Rino Gaetano in sottofondo e una sola frase: «I manager sono il male della nostra musica». I fan hanno fatto due più due in poche ore, anche perché Clessi aveva smesso di seguirlo su Instagram.

Clessi è il fondatore di Eclectic Music Group, la società di management che segue Riccardo Fabbriconi dal 2019. Secondo Quotidiano Nazionale, Blanco non compare più tra gli artisti di Eclectic.

La replica di Stefano Clessi a Blanco

Il manager ha risposto con un messaggio lungo, sempre nelle storie. Il punto di partenza è l’età: quando successo e fama arrivano da giovanissimi, ha scritto, accettare i no diventa difficile. Poi ha rivendicato la scelta del suo gruppo, che dopo 23 anni di lavoro si è dato una regola precisa: collaborare solo con chi vuole costruire, divertirsi e rispettare chiunque.

Clessi ha aggiunto che i manager sono imprenditori, ma che oggi possono permettersi di scegliere con chi lavorare. Il passaggio più tagliente riguarda il copione del rock’n’roll, dove di solito è il manager a venire lasciato: quando succede il contrario, secondo lui, le decisioni di chi ti è stato accanto diventano difficili da digerire. In chiusura ha ribaltato lo slogan di Blanco con un «I manager sono SANTI della nostra industria».

La versione di Blanco: «Lo sapevano tutti due mesi prima»

Blanco non ha lasciato correre. Ha ripubblicato la storia di Clessi accompagnandola con una risata e una contro-replica: tutti, ha scritto rivolgendosi direttamente a «Ste», sapevano già da due mesi che ad andarsene sarebbe stato lui. Biccy e Radio Globo riportano che quella storia è stata cancellata poco dopo e sostituita da un repost con le sole emoji che ridono, la versione citata anche da Adnkronos.

Poco dopo il tono è cambiato. In un nuovo post Blanco parla di aria fresca, si dice carico come un quindicenne e anticipa un progetto ancora senza nome, legato al colore blu. Nessun dettaglio su date o uscite: per ora resta un indizio.

Blanco e Clessi, sei anni tra successi e un primo addio

Il rapporto parte nel 2019, quando Blanco era ancora minorenne e non aveva pubblicato un album. Due anni dopo esce Blu celeste (10 settembre 2021), poi arriva il colpo grosso: nel 2022 vince il Festival di Sanremo in coppia con Mahmood con Brividi, un brano che a febbraio di quell’anno era già disco di platino e da record nelle classifiche.

Proprio nel 2022 arriva la prima separazione. Blanco lascia Eclectic e passa a Urubamba Studio, la società di management fondata da Shablo. Con il nuovo team pubblica Innamorato il 14 aprile 2023, come riporta la pagina Wikipedia dedicata a Blanco, che ricostruisce anche il sesto posto all’Eurovision 2022.

Nel gennaio 2025 il ritorno a casa, annunciato da Clessi con un post: «Erasmus finito. Bentornato a casa». Da quella seconda fase nasce il terzo album Ma’. Meno di due anni dopo, la porta si chiude di nuovo, e questa volta in pubblico.

Perché lo scontro va oltre il gossip

Il caso Blanco Stefano Clessi tocca un nodo che l’industria discografica italiana conosce bene: cosa succede quando un artista esplode da adolescente e il manager diventa allo stesso tempo socio, guida e figura di riferimento. Clessi lo dice in chiaro, parlando di successo arrivato troppo presto. Blanco risponde con una frase che mette sotto accusa l’intera categoria, non una persona sola.

Sulle ragioni concrete della separazione nessuno dei due è entrato nel merito. Non sono emersi contratti, cifre o progetti contesi. Restano due versioni opposte su chi abbia chiuso per primo e un’eredità comune che parte da Brividi, il pezzo che li ha portati in vetta: chi vuole ripassarlo trova qui il testo completo di Brividi di Mahmood e Blanco.

Domande frequenti su Blanco e Stefano Clessi

Perché Blanco ha lasciato Stefano Clessi? Nessuno dei due ha spiegato i motivi concreti. Blanco ha pubblicato una storia contro i manager e sostiene di aver comunicato la sua uscita due mesi prima; Clessi afferma invece di aver interrotto lui il rapporto. Cosa ha detto Blanco sui manager? Il 29 ottobre 2026 ha scritto in una storia Instagram che i manager sono il male della nostra musica, senza fare nomi, con in sottofondo Sfiorivano le viole di Rino Gaetano. Cosa ha risposto Stefano Clessi a Blanco? Ha scritto che accettare i no è difficile quando il successo arriva da giovanissimi, che il suo team lavora solo con chi è rispettoso e che i manager sono santi della nostra industria. Da quando Stefano Clessi era il manager di Blanco? Dal 2019 al 2022 con Eclectic Music Group, poi di nuovo da gennaio 2025, dopo la parentesi con Urubamba Studio di Shablo.

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