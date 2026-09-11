F1 GP Madrid 2026: orari, dove vederlo in TV e streaming su Sky e NOW

Il Mondiale di Formula 1 2026 riparte subito dopo Monza con una delle grandi novità della stagione: il Gran Premio di Madrid. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre la F1 arriva infatti sul nuovo circuito madrileno per un intero weekend di prove libere, qualifiche e gara.
Il GP di Madrid 2026 sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW. La gara è in programma domenica 13 settembre alle ore 15, mentre le qualifiche scatteranno sabato alle 16.
Ecco tutti gli orari del weekend, il programma completo e dove vedere il GP di Madrid di Formula 1 in TV e streaming.
Indice
- F1 GP Madrid 2026: gli orari del weekend
- Dove vedere il GP di Madrid 2026 in TV
- F1 Madrid 2026 in streaming: dove vederlo
- GP Madrid F1 2026: a che ora sono le qualifiche?
- A che ora parte il GP di Madrid 2026?
- GP Madrid 2026: le repliche di qualifiche e gara
- Il programma completo del GP di Madrid su Sky
- Formula 1 a Madrid: debutta il nuovo appuntamento del Mondiale
F1 GP Madrid 2026: gli orari del weekend
Il weekend del Gran Premio di Madrid segue il formato tradizionale della Formula 1. Venerdì spazio alle prime due sessioni di prove libere, sabato alle FP3 e alle qualifiche, mentre domenica si correrà la gara.
Il programma principale della Formula 1:
Venerdì 11 settembre
- Ore 13:30 – Prove Libere 1
- Ore 17:00 – Prove Libere 2
Sabato 12 settembre
- Ore 12:30 – Prove Libere 3
- Ore 16:00 – Qualifiche
Domenica 13 settembre
- Ore 15:00 – Gara
L’appuntamento più importante è quindi fissato per le 15 di domenica, quando scatterà il Gran Premio di Madrid 2026.
Dove vedere il GP di Madrid 2026 in TV
Il GP di Madrid di Formula 1 sarà trasmesso in diretta sui canali Sky dedicati al weekend.
Le sessioni della F1 saranno disponibili su Sky Sport F1, con la copertura del weekend che coinvolgerà anche Sky Sport Uno e Sky Sport 4K.
La programmazione comprende non soltanto le sessioni in pista, ma anche gli approfondimenti prima e dopo qualifiche e gara, le interviste dal paddock e le analisi tecniche.
F1 Madrid 2026 in streaming: dove vederlo
Chi vuole seguire il GP di Madrid 2026 in streaming potrà farlo attraverso NOW, che permetterà di vedere prove libere, qualifiche e gara sui dispositivi compatibili.
Gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare i servizi streaming messi a disposizione dall’emittente per seguire il weekend anche fuori casa.
GP Madrid F1 2026: a che ora sono le qualifiche?
Le qualifiche del GP di Madrid 2026 inizieranno sabato 12 settembre alle ore 16:00.
Prima della lotta per la pole position, i piloti avranno a disposizione la terza e ultima sessione di prove libere, prevista alle 12:30.
La giornata di sabato sarà particolarmente importante perché squadre e piloti dovranno trovare rapidamente il miglior assetto su un circuito nuovo per il Mondiale.
A che ora parte il GP di Madrid 2026?
La gara del GP di Madrid 2026 partirà domenica 13 settembre alle ore 15:00.
Il collegamento con il Paddock Live inizierà su Sky dalle 13:30, con un’ora e mezza di avvicinamento alla partenza.
Dopo la bandiera a scacchi continueranno gli approfondimenti con il post gara, il debriefing e le analisi della corsa.
GP Madrid 2026: le repliche di qualifiche e gara
Sky Sport F1 proporrà anche diverse repliche delle due sessioni principali del weekend.
Le prime repliche previste sul canale 207 sono:
- Qualifiche: sabato alle 19:30 e alle 23:00
- Gara: domenica alle 20:00 e alle 22:00
Una possibilità utile per chi non riuscirà a seguire qualifiche e Gran Premio in diretta.
Il programma completo del GP di Madrid su Sky
Oltre alla Formula 1, il weekend madrileno comprende anche Formula 2 e Formula 3.
Venerdì 11 settembre
Ore 09:50 – F3, Prove Libere
Ore 11:00 – F2, Prove Libere
Ore 13:15 – Paddock Live
Ore 13:30 – F1, Prove Libere 1
Ore 14:30 – Paddock Live
Ore 14:55 – F2, Qualifiche
Ore 16:45 – Paddock Live
Ore 17:00 – F1, Prove Libere 2
Ore 18:00 – Paddock Live
Ore 18:20 – F3, Qualifiche
Ore 19:20 – Paddock Live Show
Ore 19:50 – Conferenza stampa Team Principal in differita
Sabato 12 settembre
Ore 11:00 – F3, Sprint Race
Ore 12:00 – Paddock Live
Ore 12:30 – F1, Prove Libere 3
Ore 13:30 – Paddock Live
Ore 14:10 – F2, Sprint Race
Ore 15:15 – Warm Up
Ore 15:30 – Paddock Live Qualifiche
Ore 16:00 – F1, Qualifiche
Ore 17:15 – Paddock Live
Ore 17:55 – F3, Feature Race 1
Ore 19:00 – Paddock Live Show
Domenica 13 settembre
Ore 09:40 – F3, Feature Race 2
Ore 11:20 – F2, Feature Race
Ore 13:30 – Paddock Live
Ore 15:00 – F1, GP Madrid 2026
Ore 17:00 – Paddock Live Post-Gara
Ore 17:30 – Debriefing
Ore 18:00 – Notebook
Ore 18:15 – Race Anatomy
Formula 1 a Madrid: debutta il nuovo appuntamento del Mondiale
Quello del 2026 rappresenta il debutto di Madrid nel calendario della Formula 1. Il nuovo appuntamento arriva subito dopo il GP d’Italia di Monza e porta team e piloti su un tracciato completamente nuovo.
Il circuito di Madrid aggiunge così un’incognita importante al weekend. Le prove libere avranno un peso ancora maggiore del solito, perché piloti e squadre dovranno raccogliere rapidamente dati su gomme, assetti e comportamento delle monoposto.
Il primo riferimento arriverà venerdì con FP1 e FP2. Sabato le prestazioni inizieranno a contare davvero con le qualifiche delle 16, prima della gara di domenica 13 settembre alle 15.
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Fonte: sky sport