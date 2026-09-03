Rakuten TV settembre 2026: da La Grazia di Sorrentino al ritorno di Miranda Priestly, le novità dello streaming

Rakuten TV a settembre 2026 aggiorna il catagologo delle sezioni TVOD, AVOD e FAST con una dozzina di titoli tra horror, animazione, cinema d’autore e un canale gratuito dedicato alle corse automobilistiche.

Da oggi, 3 settembre 2026, gli utenti Rakuten TV trovano in noleggio e acquisto tre nuovi horror, il ritorno di Miranda Priestly, il thriller psicologico con Anne Hathaway Mother Mary, le due maggiori uscite d’animazione dell’estate e La Grazia, il film che ha aperto la Mostra del Cinema di Venezia. Nella sezione gratuita AVOD debuttano otto titoli tra noir, thriller e commedia d’azione, mentre il FAST si arricchisce del canale NASCAR.

Tre horror per il rientro: da Backrooms a La Casa – Il Rogo del Male

Il titolo più consistente del pacchetto horror è La Casa – Il Rogo del Male, sesto capitolo del franchise creato da Sam Raimi nel 1981 e terzo episodio del filone reboot iniziato nel 2013 e proseguito con Il Risveglio del Male nel 2023. Diretto da Sébastien Vaniček, in Italia ha debuttato l’8 luglio 2026 e ha superato il milione di euro di incasso nelle prime cinque settimane di sala. Un risultato solido per un horror che punta sulla saga più che sul nome del regista.

La trama segue Alice, rimasta vedova, che si trasferisce nella casa isolata dei suoceri per ritrovare serenità: la trova invece trasformata in un rifugio di Deadite, mentre il Necronomicon torna a fare da innesco al disastro familiare.

Accanto a lui arrivano Backrooms, ispirato alla leggenda metropolitana nata online sugli spazi liminali, e Obsession, dove l’ossessione del protagonista per la donna dei sogni si ritorce contro di lui per il resto della storia.

Il ritorno di Miranda Priestly: Il Diavolo Veste Prada 2 sbarca in TVOD

Vent’anni dopo il primo film, Il Diavolo Veste Prada 2 arriva in noleggio e acquisto dopo un’uscita in sala (29 aprile 2026, distribuzione Disney) che ha segnato il miglior debutto italiano dell’anno con oltre 14 milioni di euro nel primo weekend, e ha chiuso la sua corsa mondiale oltre i 500 milioni di dollari.

Il sequel aggiorna il conflitto originale ai tempi della crisi editoriale: Miranda Priestly (Meryl Streep) deve salvare Runway dal fallimento mentre inserzionisti e algoritmi la mettono all’angolo, e a trattare l’investimento decisivo si trova di fronte Emily Charlton (Emily Blunt), sua ex assistente diventata dirigente di un fondo. Anne Hathaway torna nei panni di Andy Sachs, ormai giornalista affermata e licenziata in apertura di film. Regista e sceneggiatrice sono gli stessi del 2006, David Frankel e Aline Brosh McKenna.

Mother Mary: l’altro volto di Anne Hathaway nel 2026

Nello stesso anno in cui Anne Hathaway traina il sequel più redditizio della sua carriera, Mother Mary – distribuito da A24, diretto da David Lowery (Storia di un fantasma, Peter Pan & Wendy) – ha incassato circa 2,9 milioni di dollari a fronte di un budget da 20 milioni.

Il film la vede nei panni di una popstar fittizia che, alla vigilia del tour del ritorno, si riavvicina alla sua ex costumista e migliore amica Sam Anselm (Michaela Coel) per l’abito della nuova esibizione. Quello che dovrebbe essere un incontro professionale riapre un legame irrisolto fatto di potere, dipendenza creativa e desiderio. La critica ha premiato l’interpretazione della Hathaway più del film nel suo complesso: un thriller psicosessuale che in sala non ha trovato lo stesso pubblico della commedia sull’editoria di moda.

La Grazia di Sorrentino: il cinema d’autore arriva in streaming

La Grazia ha aperto l’82esima Mostra del Cinema di Venezia il 27 agosto 2025, in concorso per il Leone d’Oro, ed è arrivato nelle sale italiane il 15 gennaio 2026. Settima collaborazione tra Paolo Sorrentino e Toni Servillo, racconta un Presidente della Repubblica di fantasia, Mariano De Santis (vedovo, cattolico, giurista) che a fine mandato deve decidere se firmare una legge sul fine vita e concedere la grazia a due persone condannate per aver ucciso, per pietà, il coniuge malato. Al suo fianco, la figlia Dorotea (Anna Ferzetti), anche lei giurista.

Animazione e famiglia: Minions & Monsters e Toy Story 5

Le due maggiori uscite estive per famiglie completano il pacchetto TVOD. Minions & Monsters, settimo capitolo della saga di Cattivissimo me, sposta i Minions nella Hollywood dei primi del Novecento. Toy Story 5 mette invece i giocattoli tradizionali guidati da Woody, Buzz e Jessie a confronto con i nuovi dispositivi tecnologici. Un tema che il franchise Pixar affronta per la prima volta in modo così diretto.

Cosa vedere su Rakuten TV a settembre 2026

I titoli principali del mese sono La Casa – Il Rogo del Male (horror), Il Diavolo Veste Prada 2 (commedia, record di incassi 2026), Mother Mary (thriller con Anne Hathaway), La Grazia di Sorrentino (cinema d’autore, Venezia 2025), Minions & Monsters e Toy Story 5 (animazione). Tutti disponibili in noleggio o acquisto nella sezione TVOD dal 3 settembre 2026.

AVOD gratuito: i titoli aggiunti a settembre

Nella sezione gratuita arrivano otto film: Lo Sciacallo – Nightcrawler con Jake Gyllenhaal, candidato all’Oscar per la sceneggiatura; Posh, thriller coming of age ambientato tra le confraternite di Oxford; Knight of Cups di Terrence Malick, con Christian Bale, Cate Blanchett, Natalie Portman e Antonio Banderas; la commedia d’azione American Ultra con Jesse Eisenberg e Kristen Stewart; Premonition, con Sandra Bullock nei panni di una vedova che inizia ad avere visioni; Gold, avventura di sopravvivenza con Zac Efron; il revenge movie Hero Wanted; e Dragged Across Concrete – Poliziotti al Limite, con Vince Vaughn e Mel Gibson nei panni di due poliziotti sospesi.

Il canale FAST NASCAR: motori 24 ore su 24

Chiude il rinnovo il canale gratuito e lineare NASCAR, attivo 24 ore su 24 con notizie, programmi originali e repliche delle gare. La prima incursione del catalogo FAST di Rakuten TV nel motorsport a stelle e strisce.

Per il catalogo completo si settembre 2026, visita il sito ufficiale di Rakuten TV.

FAQ Rakuten TV settembre 2026

Quando arrivano le novità di settembre 2026 su Rakuten TV? Dal 3 settembre 2026, distribuite tra le sezioni TVOD (noleggio/acquisto), AVOD (gratis con pubblicità) e FAST (canali lineari gratuiti). Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile in noleggio su Rakuten TV? Sì, il film entra in TVOD dopo l’uscita in sala del 29 aprile 2026 e il debutto da record al box office italiano e mondiale. Cos’è il canale FAST di Rakuten TV? Un canale gratuito e lineare, simile a un canale televisivo tradizionale: non richiede abbonamento ma trasmette pubblicità, come nel caso del nuovo canale NASCAR. La Grazia di Sorrentino è un’esclusiva Rakuten TV? No: distribuito in sala da PiperFilm e Warner Bros. Italia dal 15 gennaio 2026, arriva ora anche in TVOD su Rakuten TV per il noleggio e l’acquisto.

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