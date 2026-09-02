La Terrazza by Atlas Concorde torna a Venezia: nasce La T, il format che va da Sanremo a Lucca Comics

Dal 2 al 12 settembre 2026, per la quarta volta, il pontile dell’Hotel Excelsior del Lido si trasforma in un salotto dove cinema, impresa e musica condividono lo stesso tavolo: è La Terrazza by Atlas Concorde, di scena durante l’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Il progetto, ideato da Joydis e M4G e nato proprio a Venezia nel 2023, torna con Atlas Concorde come main partner per il quarto anno consecutivo. La novità del 2026 non riguarda solo Venezia: nasce ufficialmente La T, il nome che d’ora in poi racchiude un format capace di muoversi tra quattro appuntamenti diversi: il cinema internazionale di Venezia e Cannes, la musica pop di Sanremo e il fumetto e il gaming di Lucca Comics & Games.

Cos’è La Terrazza by Atlas Concorde a Venezia 2026

La Terrazza by Atlas Concorde è uno spazio esperienziale nato nel 2023 all’Hotel Excelsior del Lido, dove durante la Mostra del Cinema di Venezia si alternano talk, interviste, concerti, showcooking e presentazioni. Non è un evento a ingresso libero: la partecipazione è su invito, con accredito richiedibile dai giornalisti per il singolo appuntamento.

In tre edizioni lo spazio è passato da allestimento temporaneo a punto fisso della programmazione veneziana, scelto da attori e registi come luogo dove fermarsi, non solo attraversare per una foto.

I numeri che hanno convinto Atlas Concorde a restare

L’edizione 2025 ha chiuso con oltre 140 presenze tra attori, registi e talent, 80 giornalisti accreditati, più di 50 articoli su 36 testate italiane e internazionali e circa 6.000 presenze in undici giorni, dalle 9 del mattino fino all’1 di notte.

“I numeri del 2025 raccontano bene cos’è diventata La Terrazza in tre edizioni: un luogo che i protagonisti del cinema scelgono di vivere, non solo di attraversare“, dichiara Elisabetta Nicolini, amministratore delegato di Joydis. “È il valore che portiamo avanti anche quest’anno: un programma che apre lo spazio al confronto tra cinema, impresa e cultura, con contenuti pensati per dare a ogni partner un ruolo attivo, non solo una presenza“.

Numeri che spiegano perché Atlas Concorde, insieme al brand Atlas Plan, abbia rinnovato la partnership per il 2026. Il progetto architettonico di quest’anno cambia però firma: dopo Park Associati nelle edizioni precedenti, lo spazio è disegnato da De.Tales, studio milanese fondato da Igor Rebosio e Giuseppe Varsavia, che lavora sull’identità storica dell’Excelsior attraverso ritmo, modularità e simmetria.

Nasce La T: da Sanremo a Lucca Comics, il format si allarga

Joydis e M4G danno per la prima volta un nome unico a un progetto che negli anni ha già attraversato quattro contesti molto diversi tra loro: la musica pop del Festival di Sanremo, il cinema internazionale di Venezia e Cannes, il fumetto e il gaming di Lucca Comics & Games.

Il sistema si divide in due declinazioni: La Terrazza by Atlas Concorde, per gli spazi aperti di Venezia e Cannes, e La T Space, per gli ambienti al chiuso di Sanremo (Piazza Bresca) e Lucca Comics & Games (Villa Bottini). Il percorso 2026 si è aperto a febbraio proprio a Sanremo, per poi arrivare ora a Venezia.

È un caso raro di format italiano indipendente dal singolo festival: la stessa struttura di hospitality e contenuti si sposta ogni volta su un pubblico diverso (dai fan della musica pop agli appassionati di fumetto) mantenendo un’identità riconoscibile invece di restare legata a un solo evento.

“Con La T diamo un nome e una struttura a un percorso cresciuto negli anni in modo naturale“, dichiara ancora Elisabetta Nicolini. “La Terrazza, che a Venezia è sostenuta da Atlas Concorde, e La T Space sono due declinazioni della stessa visione: costruire ecosistemi relazionali, non semplici location. Costruiamo relazioni che durano, con i brand e con i contesti che scegliamo di abitare. Venezia resta il punto di partenza di questo racconto, quello da cui La T continua a crescere“, dichiara Massimo Meoni, titolare di M4G.



La Terrazza by Atlas Concorde a Venezia 2026: il programma 2026

La Terrazza by Atlas Concorde apre il 2 settembre alle 18.30 con l’Opening Night e il concerto al pianoforte del Maestro Filippo Lui, accompagnato da degustazioni Made in Italy tra Parmigiano Reggiano, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP e i prodotti Villa Food.

Tra gli appuntamenti della settimana, il 5 settembre alle 20.00 è in programma un momento musicale con campane tibetane dedicato ad Andrea Algieri, stylist e content creator scomparso lo scorso dicembre a 44 anni dopo essere stato per anni una presenza fissa sui red carpet veneziani, curando tra gli altri i profili social di Best Movie e dei David di Donatello.

La stessa sera, alle 21.30, arriva la presentazione del docufilm The Hitmakers, un viaggio tra Genova e la musica pop italiana con un cast che include Piero Cassano e Francesco Baccini, protagonisti anche di un momento al pianoforte. Il 6 settembre è la volta del cocktail privato che precede il Filming Italy Venice Award, mentre la Closing Night dell’11 settembre chiude l’edizione con musica dal vivo. Due sfilate di moda, il 3 e il 10 settembre, completano il calendario.

Questo il programma completo de La Terrazza by Atlas Concorde a Venezia 2026:

Opening Night — 2 settembre, ore 18.30

Concerto al pianoforte del Maestro Filippo Lui, con musiche da film originali e una serie di momenti dedicati al food Made in Italy: apertura di una forma di Parmigiano Reggiano, degustazione di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP e presentazione dei prodotti Villa Food, insieme alle degustazioni dei partner de La Terrazza by Atlas Concorde, tra cui lo showcooking curato dai pastry chef dell’Academy di Bindi e Tre Marie. Presente durante la serata anche Lungoparma con una degustazione di vino rosso che tornerà durante la Closing Night dell’11 settembre.

Concerto al pianoforte del Maestro Filippo Lui, con musiche da film originali e una serie di momenti dedicati al food Made in Italy: apertura di una forma di Parmigiano Reggiano, degustazione di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP e presentazione dei prodotti Villa Food, insieme alle degustazioni dei partner de La Terrazza by Atlas Concorde, tra cui lo showcooking curato dai pastry chef dell’Academy di Bindi e Tre Marie. Presente durante la serata anche Lungoparma con una degustazione di vino rosso che tornerà durante la Closing Night dell’11 settembre. Strike! Storie di giovani che cambiano le cose — 3 settembre, ore 11.00

Presentazione del contest Strike!, promosso da Provincia autonoma di Trento e Fondazione Franco Demarchi, dedicato alle storie di creatività e cittadinanza attiva dei giovani.

Presentazione del contest Strike!, promosso da Provincia autonoma di Trento e Fondazione Franco Demarchi, dedicato alle storie di creatività e cittadinanza attiva dei giovani. Festival del Cinema di Lecco — 3 settembre, ore 12.00

Presentazione del Lecco Film Fest, giunto quest’anno alla settima edizione, con un momento di bilancio e uno sguardo al futuro del festival e al rapporto tra giovani e cinema. Intervengono, tra gli altri, Mons. Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, Marco Campanari, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Filippo Boscagli, sindaco di Lecco, Davide Zazzini, coordinatore dei progetti con i giovani del Lecco Film Fest, e Chiara Sbarigia, presidente di APA, insieme ad alcuni giovani volontari.

Presentazione del Lecco Film Fest, giunto quest’anno alla settima edizione, con un momento di bilancio e uno sguardo al futuro del festival e al rapporto tra giovani e cinema. Intervengono, tra gli altri, Mons. Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, Marco Campanari, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Filippo Boscagli, sindaco di Lecco, Davide Zazzini, coordinatore dei progetti con i giovani del Lecco Film Fest, e Chiara Sbarigia, presidente di APA, insieme ad alcuni giovani volontari. Talk Mariella B. Green — 3 settembre, dalle 18.00 alle 19.30

Mariella B. Green, brand italiano di lusso specializzato in costumi da bagno realizzati a mano in Italia con ECONYL®️, il nylon rigenerato ottenuto dal riciclo di plastiche recuperate, presenta un talk dedicato alla sostenibilità dei materiali nell’industria del beachwear.

A dialogare con la fondatrice Mariella B. Green sarà Elena Buscone, in arte “The Italian Trainer”.

Un incontro che unisce due prospettive complementari: quella di un brand che ha fatto della rigenerazione dei materiali il cuore della propria identità produttiva, e quella di una professionista del benessere e del movimento, per riflettere insieme su cosa significhi davvero prendersi cura, del corpo e dell’ambiente. L’evento si concluderà con un aperitivo.

Mariella B. Green, brand italiano di lusso specializzato in costumi da bagno realizzati a mano in Italia con ECONYL®️, il nylon rigenerato ottenuto dal riciclo di plastiche recuperate, presenta un talk dedicato alla sostenibilità dei materiali nell’industria del beachwear. A dialogare con la fondatrice Mariella B. Green sarà Elena Buscone, in arte “The Italian Trainer”. Un incontro che unisce due prospettive complementari: quella di un brand che ha fatto della rigenerazione dei materiali il cuore della propria identità produttiva, e quella di una professionista del benessere e del movimento, per riflettere insieme su cosa significhi davvero prendersi cura, del corpo e dell’ambiente. L’evento si concluderà con un aperitivo. A Sound Tribute to Andrea Algieri, In Memory — 5 settembre, ore 20.00

Un momento musicale con campane tibetane a cura di Cinzia Calzolari, dedicato al ricordo di Andrea Algieri, stylist e content creator scomparso lo scorso dicembre a 44 anni, pioniere della narrazione digitale del cinema italiano.

Un momento musicale con campane tibetane a cura di Cinzia Calzolari, dedicato al ricordo di Andrea Algieri, stylist e content creator scomparso lo scorso dicembre a 44 anni, pioniere della narrazione digitale del cinema italiano. The Hitmakers — 5 settembre, ore 21.30

Presentazione del docufilm The Hitmakers, prodotto da Troupe Légère e Unalira Edizioni: un viaggio tra Genova, il pop e la musica italiana, un cast ricco di artisti di primissimo piano tra cui figurano Piero Cassano e Francesco Baccini, che si esibiranno anche in alcuni brani al pianoforte.

Presentazione del docufilm The Hitmakers, prodotto da Troupe Légère e Unalira Edizioni: un viaggio tra Genova, il pop e la musica italiana, un cast ricco di artisti di primissimo piano tra cui figurano Piero Cassano e Francesco Baccini, che si esibiranno anche in alcuni brani al pianoforte. Intervista a Eleonora Avon — 6 settembre, ore 18.00

Intervista alla fondatrice del brand di skin care Mosaique Essence, con la presentazione della nuova Luxury Collection by Mosaique Essence e del libro L’anima del quadro colorato.

Intervista alla fondatrice del brand di skin care Mosaique Essence, con la presentazione della nuova Luxury Collection by Mosaique Essence e del libro L’anima del quadro colorato. Filming Italy Venice Award — 6 settembre, ore 20.00

Cocktail privato che precede la premiazione. Partner de La Terrazza by Atlas Concorde per la serata, GranTerre con degustazione della nuova gamma Parmacotto “Marinature”. (i giornalisti che vogliono accreditarsi devono rivolgersi direttamente all’organizzazione di Filming Italy Venice Award).

Cocktail privato che precede la premiazione. Partner de La Terrazza by Atlas Concorde per la serata, GranTerre con degustazione della nuova gamma Parmacotto “Marinature”. (i giornalisti che vogliono accreditarsi devono rivolgersi direttamente all’organizzazione di Filming Italy Venice Award). Movie Vibes Night, – 9 settembre, dalle 21.30

DJ Set

DJ Set Closing Night — 11 settembre, dalle 19.30

La Terrazza by Atlas Concorde chiude l’edizione 2026 con musica dal vivo e degustazioni Made in Italy.

La Terrazza by Atlas Concorde chiude l’edizione 2026 con musica dal vivo e degustazioni Made in Italy. Anche la moda trova spazio quest’anno con due sfilate, il 3 e il 10 settembre alle ore 21.00, entrambe a cura di Alla Platash, fondatrice dell’agenzia Royal Elite, in collaborazione con Julia Berissett, International PR, Founder di The-Concierge Company e Media Partner. Le serate vedranno la partecipazione di una selezione di designer internazionali, con collezioni couture, evening wear, gioielli e accessori.

Come funziona l’accesso agli eventi

Nessun appuntamento de La Terrazza by Atlas Concorde è a ingresso libero. La partecipazione è sempre su invito e i giornalisti possono richiedere l’accredito per il singolo evento a cui sono interessati.

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