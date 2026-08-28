Film stasera in tv, venerdì 28 agosto 2026: la guida per non sbagliare canale

Venerdì 28 agosto 2026 la prima serata regala una delle offerte cinema più fitte dell’estate. Otto canali Sky Cinema mettono in palinsesto sedici film in due turni, mentre Rai, Mediaset, La7 e i canali del digitale terrestre coprono ogni genere, dal giallo al war movie. Tra le 21:00 e le 21:20 partono la commedia di Checco Zalone su Sky Cinema 1, il cult The Blues Brothers su Sky Cinema Comedy, il giallo di Kenneth Branagh su Sky Cinema Suspense e il nuovo capitolo de I delitti del BarLume su Sky Cinema Collection.

Sulle reti generaliste la proposta è più raccolta ma non meno interessante: Rai 3 porta in prima visione Finalement di Claude Lelouch, Iris recupera il biopic Elizabeth con Cate Blanchett, La7 chiude la serata con il war movie Gli anni spezzati. Chi cerca solo il titolo giusto per la propria serata trova qui l’orientamento, non solo l’elenco.

La commedia italiana: Zalone prima del salto a Milano

Su Sky Cinema 1, alle 21:15, va in onda Cado dalle nubi, il film che nel 2009 ha lanciato Checco Zalone al cinema. Gennaro Nunziante dirige la storia di un aspirante cantante pugliese che tenta la fortuna a Milano, tra provini e un amore complicato. È il film che ha inventato la formula Zalone poi ripetuta nei capitoli successivi: satira di costume travestita da commedia leggera. Alle 23:00 segue Il matrimonio del mio migliore amico, romantica anni ’90 con Julia Roberts.

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Il cult intramontabile: i Blues Brothers tornano in missione

Sky Cinema Comedy, ore 21:00: The Blues Brothers di John Landis. Belushi e Aykroyd rimettono insieme la band per salvare l’orfanotrofio in cui sono cresciuti, tra inseguimenti impossibili e cameo musicali che hanno fatto scuola. A più di quarant’anni dall’uscita resta uno dei film più citati e meno invecchiati della sua generazione, e la sua presenza in palinsesto vale da sola la serata per chi non l’ha mai visto su schermo grande.

Film stasera in tv 28 agosto – Il giallo del venerdì: un treno, dodici sospetti, un solo colpevole

Sky Cinema Suspense apre alle 21:00 con Assassinio sull’Orient Express, la versione 2017 di Kenneth Branagh del classico di Agatha Christie. Cast affollato di star, Depp e Pfeiffer compresi, per un giallo che punta più sull’atmosfera claustrofobica del treno che sulla sorpresa dell’epilogo, ormai nota alla maggior parte degli spettatori.

Chi preferisce il giallo di casa nostra trova alle 21:15 su Sky Cinema Collection I delitti del BarLume – Il gioco delle coppie, ventottesimo capitolo della serie tratta dai romanzi di Marco Malvaldi. Roan Johnson dirige la nuova indagine della commissaria Fusco, con la comicità toscana dei “vecchini” del bar a fare da contrappunto al mistero.

Il dramma d’autore: due coppie in viaggio, verità che affiorano

Sky Cinema Romance, ore 22:45: Le cose non dette di Gabriele Muccino, tratto dal romanzo Siracusa di Delia Ephron. Stefano Accorsi e Miriam Leone sono una coppia in crisi che parte per Tangeri con amici di lunga data; il viaggio smaschera segreti che la routine romana teneva sepolti. È il Muccino più riconoscibile, quello dei conflitti che esplodono in vacanza invece che placarsi.

Su Rai 3, ore 21:15, l’alternativa d’autore arriva da Claude Lelouch con Finalement. Kad Merad interpreta un avvocato che, dopo un problema di salute che gli toglie la capacità di mentire, abbandona tutto e attraversa la Francia cambiando identità, fino a scoprire la propria passione per la tromba. Presentato fuori concorso a Venezia nel 2024, è uno degli ultimi film di un regista che dal 1960 non ha mai smesso di girare.

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Film stasera in tv 28 agosto – Le alternative sulle reti generaliste e tematiche

Chi non ha Sky trova comunque una prima serata solida. Iris, ore 21:16: Elizabeth con Cate Blanchett, ritratto dell’ascesa al trono della prima Elisabetta d’Inghilterra tra intrighi di corte e pressioni al matrimonio. La7, ore 23:05: Gli anni spezzati, il Gallipoli di Peter Weir con un giovanissimo Mel Gibson, capolavoro antibellico sulla Grande Guerra vista dagli occhi di due amici australiani. Rai Movie apre alle 20:45 con un corto di Stanlio e Ollio e prosegue alle 21:10 con La grande corsa di Blake Edwards. Sul 20, alle 21:10, Voyagers porta la fantascienza claustrofobica in un equipaggio di giovani cresciuti senza impulsi emotivi.

Qual è il miglior film stasera in tv?

Non esiste un solo “miglior film”, dipende dal genere cercato. Per la commedia il riferimento è Cado dalle nubi su Sky Cinema 1; per il cult intramontabile The Blues Brothers su Sky Cinema Comedy; per il giallo classico Assassinio sull’Orient Express su Sky Cinema Suspense; per il dramma d’autore Finalement su Rai 3, in chiaro e senza abbonamento.

Film stasera in tv 28 agosto – Guida rapida canale per canale

Sky Cinema 1 , 21:15 — Cado dalle nubi

, 21:15 — Cado dalle nubi Sky Cinema Comedy , 21:00 — The Blues Brothers

, 21:00 — The Blues Brothers Sky Cinema Suspense , 21:00 — Assassinio sull’Orient Express

, 21:00 — Assassinio sull’Orient Express Sky Cinema Collection , 21:15 — I delitti del BarLume – Il gioco delle coppie

, 21:15 — I delitti del BarLume – Il gioco delle coppie Sky Cinema Romance , 22:45 — Le cose non dette

, 22:45 — Le cose non dette Rai 3 , 21:15 — Finalement

, 21:15 — Finalement Iris , 21:16 — Elizabeth

, 21:16 — Elizabeth La7, 23:05 — Gli anni spezzati

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Domande frequenti film stasera in tv 28 agosto

A che ora iniziano i film in prima serata su Sky Cinema? La maggior parte dei canali Sky Cinema apre la prima serata alle 21:00, con il secondo film in seconda serata tra le 22:40 e le 23:15 a seconda del canale. Dove posso vedere i film di Sky Cinema in streaming? Tutti i film di Sky Cinema sono disponibili in diretta e on demand su NOW, oltre che sull’app Sky Go per gli abbonati. I delitti del BarLume è tratto da una serie di libri? Sì, la serie di film tv è liberamente ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi editi da Sellerio, ambientati nel paese immaginario di Pineta. Le cose non dette è tratto da un romanzo? Sì, il film di Gabriele Muccino è l’adattamento di Siracusa, romanzo di Delia Ephron, sorella della sceneggiatrice Nora Ephron.

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