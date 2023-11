Dune: Parte Due – Nuova Data di Uscita Anticipata

La Warner Bros ha sorpreso il pubblico anticipando di due settimane l’uscita di “Dune: Parte Due”, il sequel diretto da Denis Villeneuve. Inizialmente previsto per metà marzo 2024, il film arriverà ora al cinema l’1 marzo dello stesso anno.

Dune: Parte Due: Uscita Anticipata

Il precedente ritardo nell’uscita di “Dune: Parte Due”, di circa cinque mesi, era dovuto allo sciopero degli attori che aveva impedito loro di partecipare a interviste e attività promozionali legate al film, come richiesto dal regolamento del sindacato degli attori hollywoodiani SAG-AFTRA. Questo cambiamento ha influenzato anche l’ordine delle uscite cinematografiche, con “The Fall Guy” inizialmente riprogrammato per quel periodo.

Il cast del film

Il cast del film conferma la presenza di attori come Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Javier Bardem, Christopher Walken, Florence Pugh, Austin Butler, Léa Seydoux e Souheila Yacoub.

Dune: Parte Due: La Trama

La trama di “Dune: Parte Due” seguirà le vicende di Paul Atreides, interpretato da Chalamet, mentre cerca vendetta contro il malvagio barone Vladimir Harkonnen e organizza la guerra contro di lui e l’imperatore Shaddam IV della casa Corrino, che ha ordito il piano insieme al barone per distruggere casa Atreides.

Il compositore Hans Zimmer, vincitore di due Premi Oscar per la colonna sonora del primo film, contribuirà nuovamente alla musica di questo capitolo. Già prima dell’annuncio del nuovo film, aveva composto 90 min di musica per aiutare il regista Villeneuve a trovare l’ispirazione per scrivere la sceneggiatura.

Quando esce Dune: Parte Due

Inizialmente, il film era programmato per uscire negli Stati Uniti il 3 novembre 2023 e in Italia l’1 novembre 2023. A causa degli scioperi a Hollywood, la data di uscita era stata posticipata al 14 marzo 2024. Ora, la Warner Bros ha annunciato la nuova data anticipata, portando “Dune: Parte Due” nelle sale il 1 marzo 2024.