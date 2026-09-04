UCI Cinemas settembre 2026: tutte le uscite, da Coyote vs Acme ai vent’anni di Cars

Settembre 2026 riporta la scuola, i compiti e le sveglie presto: UCI Cinemas prova a compensare con sette uscite in meno di un mese, un franchise che festeggia vent’anni e un film che nel 2023 non doveva nemmeno esistere.

Il circuito (33 multiplex e 336 schermi in Italia, parte del gruppo ODEON Cinemas Group controllato da AMC Entertainment Holdings) porta in sala dal 2 al 27 settembre cinque titoli principali più tre rassegne a rotazione settimanale, distribuiti tra sale standard e formati premium (iSense, IMAX, ScreenX, XL, LUXE).

Oceania resta in sala, e il titolo italiano ha una storia precisa

“Oceania“, il live action Disney con Catherine Laga’aia nei panni di Vaiana e Dwayne Johnson in quelli di Maui prosegue la programmazione dal debutto italiano del 19 agosto. Dietro la macchina da presa c’è Thomas Kail, regista di Hamilton a Broadway, mentre la colonna sonora aggiunge un brano inedito firmato Lin-Manuel Miranda, “Along the Way”, cantato a due voci da Laga’aia e da Auli’i Cravalho, interprete originale del personaggio nel 2016. UCI Cinemas accompagna la programmazione con menu a tema nei bar del circuito.

Coyote vs Acme, il film che Warner Bros. Discovery aveva già cancellato

In sala dal 2 settembre. La curiosità non sta nella trama, Willy il Coyote fa causa alla Acme Corporation per i decenni di congegni difettosi, ispirandosi a un racconto satirico di Ian Frazier pubblicato sul New Yorker nel 1990, ma nella produzione: Warner Bros. Discovery aveva bloccato il film già completato nel 2023, scatenando proteste nel settore dell’animazione. Salvato nel 2025, arriva in Italia diretto da Dave Green con John Cena, Lana Condor, Will Forte e P.J. Byrne. UCI Cinemas Porta di Roma ospita il 6 settembre un incontro con Dario Moccia ed Enrico Gamba; chi acquista online riceve un artwork esclusivo firmato dal fumettista.

Sunny Dancer, Bella Ramsey dopo The Last of Us

Sempre dal 2 settembre. Il film di George Jaques (al suo esordio alla regia, ispirato alla malattia terminale della madre) ha aperto la 56ª edizione del Giffoni Film Festival dopo l’anteprima alla Berlinale nella sezione Generation. Bella Ramsey interpreta Ivy, diciassettenne in remissione da un tumore mandata dai genitori in un campo estivo scozzese per coetanei che hanno affrontato la stessa malattia. Nel cast anche Neil Patrick Harris, James Norton e Jessica Gunning. Prodotto da Leone Film Group e distribuito da 01 Distribution, il film racconta l’adolescenza senza ridurla all’etichetta della malattia, un registro diverso dal solito coming-of-age da cinepanettone estivo.

Paw Patrol – Missione Dinosauri, il terzo capitolo del franchise

Dal 9 settembre. Diretto da Cal Brunker, è il terzo film della saga dopo Paw Patrol – Il film e Paw Patrol – Il super film. La squadra naufraga su un’isola tropicale popolata da dinosauri dopo una tempesta, incontra Rex, bloccato lì da tempo, e affronta il Sindaco Humdinger, deciso a scavare per sfruttarne le risorse. Distribuito da Eagle Pictures, arriva in Italia dopo il debutto in Giappone (24 luglio) e Canada (14 agosto). UCI Cinemas dedica un menu tematico ai più piccoli.

Cars – Motori Ruggenti torna per i vent’anni di Saetta McQueen

Dal 17 settembre, uscita evento per il ventennale del primo capitolo Pixar diretto da John Lasseter e Joe Ranft nel 2006. La riedizione arriva in un anno di celebrazioni diffuse (dal Lightning McQueen Day del 5 settembre alle attivazioni con General Motors) che negli Stati Uniti hanno incluso anche una presenza a Monza in occasione del weekend di Formula 1, coerente con il legame storico tra il franchise e il motorsport reale. In Italia il film mantiene il formato originale, senza contenuti aggiuntivi.

L’Isola dei Ricordi, il debutto DreamWorks dopo Giffoni

Dal 24 settembre. Diretto da Joel Crawford (candidato all’Oscar per Il Gatto con gli Stivali 2) insieme a Januel Mercado, è il primo film dei due registi a non essere il seguito di un franchise DreamWorks esistente. La storia di Jo e Raissa, trasportate sull’isola fantastica di Nakali dove rischiano di perdere ogni ricordo della loro amicizia, attinge al folklore filippino delle famiglie di Mercado. Il film ha debuttato in anteprima al Giffoni Film Festival il 18 luglio, prima dell’uscita nazionale con Universal Pictures International Italy. Chi acquista i biglietti per gli spettacoli del 26 o 27 settembre riceve gli sticker esclusivi del film.

Le rassegne di settembre 2026 di UCI Cinemas: horror, famiglia e martedì low cost

Accanto ai titoli in prima visione, UCI Cinemas mantiene tre appuntamenti fissi:

Terrore & Suspense — La Casa: Il Risveglio del Male (4, 5, 7 settembre) e La Casa: Il Rogo del Male (11, 12, 14 settembre).

— La Casa: Il Risveglio del Male (4, 5, 7 settembre) e La Casa: Il Rogo del Male (11, 12, 14 settembre). Kids Club , disponibile anche in versione Autism Friendly — Grand Prix of Europe (6 settembre), Hopper e il segreto della marmotta (13 settembre), Heidi (20 settembre).

, disponibile anche in versione Autism Friendly — Grand Prix of Europe (6 settembre), Hopper e il segreto della marmotta (13 settembre), Heidi (20 settembre). Film in lingua originale — Coyote vs Acme (3 e 9 settembre), Amori & Incantesimi 2 (10 e 16 settembre), Resident Evil 2026 (23 e 27 settembre).

— Coyote vs Acme (3 e 9 settembre), Amori & Incantesimi 2 (10 e 16 settembre), Resident Evil 2026 (23 e 27 settembre). Ricomincio da Tre, ogni martedì a 3,50 euro (5 euro nelle sale LUXE) — Sacrifice (1 settembre), Robin Hood – Il Prezzo del Sangue (8 settembre), La Fine di Oak Street (15 settembre).

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Quali film escono a settembre nei cinema UCI Cinemas?

A settembre 2026 UCI Cinemas propone cinque uscite principali: Coyote vs Acme e Sunny Dancer (2 settembre), Paw Patrol – Missione Dinosauri (9 settembre), Cars – Motori Ruggenti per il 20° anniversario (17 settembre) e L’Isola dei Ricordi (24 settembre), oltre a Oceania, ancora in programmazione dal 19 agosto.

Per tutte le informazioni aggiornate e per acquistare i biglietti, visita il sito ufficiale di UCI Cinemas.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.