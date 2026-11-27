Il cemento, le periferie, le infrastrutture e il movimento delle persone costituiscono la materia prima di Via Martiri, EP di Thief interamente prodotto da Goedi per Honiro Label.
Il progetto possiede un’interessante dimensione cinematografica, nella quale l’immaginario urbano incontra le possibilità evocative della musica. Le radici hip hop delle produzioni convivono con una sensibilità alternative rap che conferisce al lavoro una fisionomia precisa, lontana dalle soluzioni più prevedibili del genere.
Con la partecipazione di Lauryyn, Moder e Chiara Corallo, Thief firma una pubblicazione che trova nella relazione tra ambiente, suono e identità la propria cifra stilistica.
Un EP intelligente, artisticamente compatto e dotato di una suggestiva forza espressiva. Una fotografia musicale della contemporaneità che merita di essere esplorata.