Paolo Bulgari è morto a 89 anni: la famiglia ha dato l’annuncio sabato 21 novembre 2026, senza rendere nota la causa del decesso.

Nipote del fondatore Sotirio Bulgari e presidente della maison dal 1984, è stato per oltre sessant’anni il volto creativo del marchio romano. I funerali erano fissati per lunedì 23 novembre alle 11 nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, a Roma. Lascia due mogli e sei figli.

Chi era Paolo Bulgari, dalla bottega di via dei Condotti alla presidenza

Paolo Bulgari era nato a Roma l’8 ottobre 1937, terzo figlio di Giorgio Bulgari. Il nonno Sotirio, orafo arrivato dalla Grecia, aveva aperto l’attività nella capitale nel 1884. Paolo nasce dentro quella storia di famiglia insieme ai fratelli Gianni e Nicola e alla sorella Lia.

Comincia a lavorare nella bottega da giovanissimo, mentre studia giurisprudenza. Nel 1960 entra stabilmente in azienda accanto al padre e si specializza nelle pietre preziose: la sua conoscenza delle gemme diventa un riferimento riconosciuto nel settore a livello internazionale.

Lo stile Bulgari: gemme colorate, oro giallo e forme romane

Da presidente, con il fratello Nicola e il nipote Francesco Trapani, porta il marchio fuori dall’Italia: boutique a New York, Parigi, Ginevra e Montecarlo. Lo stile che firma è riconoscibile al primo sguardo: gemme colorate di grandi dimensioni, oro giallo pieno, forme audaci che richiamano l’arte greca e romana antica. Una strada lontana dalla gioielleria più delicata della tradizione parigina.

Negli anni la maison allarga il raggio d’azione a orologi, profumi, pelletteria e infine agli hotel di lusso. Paolo Bulgari compare anche al cinema, con un cameo in Prêt-à-Porter di Robert Altman nel 1994.

La cessione a LVMH e la Fondazione Paolo Bulgari

Nel 2011 la famiglia cede la quota di controllo al gruppo francese LVMH, in un’operazione da circa 3,7 miliardi di euro. Paolo resta alla presidenza e continua a seguire l’alta gioielleria come designer.

Nel 2019 fonda con la moglie la Fondazione Paolo Bulgari, che a Roma sostiene i ragazzi delle periferie con scuola e formazione al lavoro, contro le disuguaglianze urbane e la povertà educativa.

La famiglia e i funerali di Paolo Bulgari a Roma

Dal primo matrimonio con Alice Valli sono nati quattro figli: Irene, Alessia, Gaia e Giovanni. Dalla seconda moglie, Maite Carpio, ha avuto Marina e Carlotta. La famiglia ha scelto per l’ultimo saluto la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, la stessa chiesa dove nel settembre 2025 si erano celebrati i funerali del nipote Francesco Trapani, per trent’anni alla guida della maison.

Domande frequenti su Paolo Bulgari

Quando è morto Paolo Bulgari? La famiglia ha annunciato la morte sabato 21 novembre 2026. Paolo Bulgari aveva 89 anni ed era nato a Roma l’8 ottobre 1937. Dove si sono svolti i funerali di Paolo Bulgari? I funerali erano fissati per lunedì 23 novembre 2026 alle 11 nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, a Roma. Che ruolo aveva Paolo Bulgari nella maison? Era il nipote del fondatore Sotirio Bulgari. Entrato in azienda nel 1960, ne era presidente dal 1984 ed era un esperto di pietre preziose. Quando Bulgari è stata venduta a LVMH? Nel 2011 la famiglia Bulgari ha ceduto la quota di controllo al gruppo francese LVMH, in un’operazione da circa 3,7 miliardi di euro.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.