Columbia, un viaggio nel cuore del Pacific Northwest

Per l’Autunno 2026, Columbia riscopre uno dei capitoli più rappresentativi della propria storia nel Pacific Northwest, traendo ispirazione dalle zone umide, dalle rotte migratorie e dalla tradizione outdoor di Sauvie Island, alle porte di Portland, in Oregon. Al centro della collezione, l’iconico parka Super Quad del 1988 torna in una nuova veste, tra autenticità, performance e stile.

La collezione Heritage racconta il legame sempre più stretto tra mondo outdoor e moda, portando i codici della natura nel guardaroba quotidiano. Dettagli tecnici, funzionalità e riferimenti al passato del brand danno così vita a capi lifestyle pensati tanto per la città quanto per le esperienze all’aria aperta.

Protagonista è il Sauvie Sky™ Quad Parka, evoluzione della celebre silhouette lanciata da Columbia nel 1988. Nato originariamente come parka da caccia per affrontare le aree paludose dell’Oregon, il Super Quad si è distinto per praticità, resistenza e un inconfondibile linguaggio camouflage. La nuova versione ne conserva l’identità integrando tecnologie come la membrana impermeabile e traspirante Omni-Tech™ e il sistema Interchange.

L’identità visiva nasce direttamente dai paesaggi di Sauvie Island. Uccelli acquatici, vegetazione palustre e tradizionali motivi camouflage diventano stampe e grafiche, tra cui l’esclusivo pattern Delta Marsh, che richiama i corsi d’acqua dell’isola, e i motivi duck camo legati alla storia del brand.

Con la collezione Heritage Autunno 2026, Columbia guarda al futuro partendo dalle proprie origini. Il leggendario parka del 1988 e i paesaggi che lo hanno ispirato diventano il punto di partenza per una proposta che porta l’identità del Pacific Northwest nel guardaroba di oggi.

Columbia, marchio di punta della Columbia Sportswear Company di Portland, Oregon, crea abbigliamento, calzature, accessori e attrezzature innovative per gli appassionati di outdoor dal 1938. Columbia è diventato un marchio leader a livello mondiale incanalando la passione per la vita all’aria aperta e lo spirito innovativo in tecnologie e prodotti performanti che mantengono le persone calde, asciutte, fresche e protette tutto l’anno.

Per saperne di più, visitare il sito web dell’azienda all’indirizzo: www.columbiasportswear.it