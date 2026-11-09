Milano si candida a ospitare l’organismo ONU per valutare l’intelligenza artificiale

Milano si candida a ospitare un nuovo organismo ONU per la valutazione indipendente dell’intelligenza artificiale: il 9 novembre 2026 il comitato MilanoAI ha presentato la proposta a Palazzo Turati.

Il comitato promotore MilanoAI ha presentato il 9 novembre 2026 a Palazzo Turati la candidatura di Milano a ospitare un nuovo organismo delle Nazioni Unite dedicato alla valutazione indipendente dell’intelligenza artificiale. Alle spalle ci sono AmCham Italy, Assolombarda e Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza, che chiedono al Governo di portare l’offerta di Milano al Segretariato ONU.

Cosa propone il comitato MilanoAI per l’organismo ONU

Le tre organizzazioni hanno firmato il 12 ottobre 2026, durante l’assemblea generale di Assolombarda al Teatro Dal Verme, il Manifesto Milano capitale globale della governance dell’intelligenza artificiale. Il documento nasce da un lavoro di AmCham Italy e vive in un comitato promotore in cui ogni firmatario ha lo stesso peso. Il passo successivo è la presentazione di lunedì, con un’idea di partenza precisa: non un convegno, ma un incontro in cui il territorio parla con una sola voce al Governo e al Parlamento.

Il nuovo “pilastro” non scriverebbe regole e non avrebbe poteri normativi, autorizzativi o sanzionatori. Aiuterebbe invece gli Stati a misurare capacità e rischi dei sistemi più avanzati con criteri comuni. Il presidente di Assolombarda Alvise Biffi lo riassume così: correre non basta, bisogna essere sicuri di andare nella direzione giusta. Per il managing director di AmCham Italy Simone Crolla, misurare non significa vietare.

Le quattro funzioni previste nel primo anno

Il progetto ha un’architettura di lungo periodo con dodici funzioni tecniche, ma parte da quattro. La prima è una biblioteca pubblica di protocolli di prova confrontabili tra istituti nazionali, laboratori e valutatori indipendenti. La seconda porta l’etica e i diritti fondamentali dentro la valutazione, integrando gli strumenti dell’UNESCO nei test tecnici.

La terza è la formazione di valutatori e regolatori nei Paesi senza un istituto nazionale, in raccordo con le sedi ONU di Torino e Roma. La quarta è un’unità di supporto tecnico per il Panel scientifico e per il Dialogo globale sull’IA, sul modello dell’IPCC per il clima, attivabile su richiesta delle Nazioni Unite. L’organismo non fisserebbe standard tecnici, non convocherebbe il Dialogo e non peserebbe sul bilancio ordinario dell’ONU.

Panel scientifico e Dialogo globale: il contesto ONU

La candidatura si inserisce in un percorso già avviato. Con la risoluzione A/RES/79/325, adottata per consenso il 26 agosto 2025, l’Assemblea Generale ha creato l’Independent International Scientific Panel on AI, un gruppo di 40 esperti con il compito di distinguere l’evidenza dagli annunci, e il Global Dialogue on AI Governance, forum aperto a tutti gli Stati membri. La prima sessione del Dialogo si è tenuta a Ginevra il 6 e 7 luglio 2026. Nessuno dei due organi ha poteri regolatori.

Il comitato milanese punta a un ruolo complementare: dare a questi organi uno strumento tecnico per controllare cosa sanno fare i modelli di IA, un tema che tocca chi usa ogni giorno assistenti e app basate su questi sistemi.

Le tappe da qui al 2027

Al Governo il comitato chiede, entro sei mesi e senza nuove strutture, di aderire subito all’appello di Finlandia e Norvegia, di scrivere a gennaio al nuovo Segretario Generale ONU, che si insedia il 1 gennaio 2027, e di co-guidare a maggio la discussione sulla valutazione al Dialogo globale di New York. Sul tavolo c’è anche una mozione condivisa da maggioranza e opposizione alla Camera e al Senato, con risorse per la sede e per la partecipazione italiana, mentre la Farnesina guiderebbe il negoziato.

Il calendario internazionale offre altre due occasioni: il G20 di Miami del 14 e 15 dicembre 2026 e la revisione del Patto digitale globale all’Assemblea Generale di settembre 2027, dove si deciderà il seguito del Panel e del Dialogo. Fino ad allora la candidatura resta una proposta del comitato, da trasformare in iniziativa del Governo. Il comunicato del comitato è consultabile sul sito di Assolombarda.

Domande frequenti sulla candidatura di Milano all’organismo ONU sull’IA

Chi ha presentato la candidatura di Milano per l’organismo ONU sull’intelligenza artificiale? Il comitato promotore MilanoAI, formato da AmCham Italy, Assolombarda e Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza. La presentazione è avvenuta il 9 novembre 2026 a Palazzo Turati. Cos’è un pilastro ONU per la valutazione dell’intelligenza artificiale? È un organismo tecnico che aiuterebbe gli Stati a valutare capacità e rischi dei sistemi di IA con criteri condivisi, senza poteri normativi, autorizzativi o sanzionatori. Cosa significa valutazione indipendente dell’intelligenza artificiale? Significa testare i modelli con protocolli comparabili, usati da istituti nazionali, laboratori e valutatori esterni, per misurare cosa sanno fare e quali rischi comportano. Quando si decide la sede dell’organismo? Non c’è ancora una data. Le tappe indicate sono il G20 di Miami (14-15 dicembre 2026), il Dialogo globale di New York a maggio 2027 e l’Assemblea Generale di settembre 2027.

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