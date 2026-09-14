Come scommettere sui marcatori in Champions League?

In che modo puntare sui bomber della più importante competizione europea: le partite giuste e le quote più opportune

La Champions League è una delle competizioni più affascinanti e fa venir voglia di provare a indovinare esiti e sviluppi di ogni singolo match. Anche l’edizione attuale è iniziata con tanto spettacolo e moltissimi gol segnati, e non sono mancate le firme dei bomber più attesi. Per gli appassionati di betting, infatti, prevedere chi metterà la firma sul tabellino dei marcatori in Champions è una delle opzioni più stimolanti e, se fatto con criterio, anche redditizie. Per alzare le possibilità di successo con questa tipologia di giocata è bene non affidarsi soltanto all’istinto ma adottare un approccio analitico e scegliere bene eventi, tempistiche e quote. Vediamo allora alcuni consigli per le scommesse sui marcatori in Champions League.

I consigli principali

Per effettuare puntate sui marcatori in Champions e non solo, intanto è utile approfittare di offerte e promozioni dei vari bookmaker, con il bonus Bet365 che è uno di quelli più interessanti in tal senso. Il primo consiglio è quello di scegliere le partite giuste, ovvero quelle in cui i top club del torneo come ad esempio PSG, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, affrontano avversari di basso livello nella fase del girone. Queste sono le sfide in cui è più conveniente puntare su un marcatore preciso, dato che in molti casi i match terminano con vere e proprie goleade delle formazioni favorite.

Altro suggerimento importante è quello di dare un’occhiata alle quote più alte e interessanti. Cercare bene all’interno del palinsesto è una delle cose migliori per questo genere di giocata, quindi comprare la quota dei vari bookies per il gol di un giocatore specifico, oppure ricercare quote alte su rigoristi o saltatori d’area che avranno buone possibilità di andare a bersaglio nel match. C’è poi un’accortezza da non dimenticare mai ed è quella di controllare le formazioni ufficiali prima di effettuare la puntata. Bisogna infatti sempre assicurarsi che il calciatore su cui si vuole puntare sarà disponibile e soprattutto titolare nella partita. Anche per questo motivo è bene effettuare la puntata pochi minuti prima dell’inizio della gara.

I migliori bomber di Champions

Ovviamente la cosa più importante è saper scegliere i marcatori giusti e, di conseguenza, si deve assolutamente sapere quali sono i migliori bomber della competizione. Non si può non citare allora Kylian Mbappé, il centravanti del Real Madrid che è stato il capocannoniere dell’ultima edizione della Champions. Le Merengues si affidano infatti alle sue reti per provare a tornare sul tetto d’Europa. Altro nome da tenere sempre in considerazione è quello di Harry Kane, protagonista di un’ultima stagione da urlo con il Bayern Monaco, con oltre 60 gol stagionali. L’inglese è il terminale offensivo dei bavaresi che sono una delle squadre più prolifiche in Champions da sempre e il suo nome è tra i più gettonati nelle scommesse sui marcatori.

Un altro centravanti top della competizione è ovviamente Erling Haaland, la punta del Manchester City, altra macchina da gol che raramente si scorda di mettere il suo nome nel tabellino dei match di Champions. Il norvegese rimane tra le scelte più sicure. Infine, si può assolutamente puntare anche su Lamine Yamal, la grande stella del Barcellona, arrivato alla maturità e pronto a segnare a raffica. I catalani segnano con grandissima frequenza e l’attaccante avrà tantissime occasioni ogni volta.

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