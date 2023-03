Bob Dylan, Rough and Rowdy Ways Tour: cinque date in Italia

Bob Dylan in Italia per il “Rough and Rowdy Ways Tour”. Previste cinque date. Ecco quando e come acquistare i biglietti.

Bon Dylan Tour 2023

Bob Dylan ha annunciato cinque date italiane per presentare il suo ultimo album “Rough and Rowdy Ways” uscito nel 2020. A portare il noto cantautore in Italia, D’Alessandro e Galli con tappe estive che inizieranno da Milano.

Il tour italiano partirà dal teatro degli Arcimboldi di Milano (due date previste), per terminare all’Auditorio Parco della Musica di Roma.

3 luglio 2023 – Teatro degli Arcimboldi, Milano

– Teatro degli Arcimboldi, Milano 4 luglio 2023 – Teatro degli Arcimboldi, Milano

– Teatro degli Arcimboldi, Milano 6 luglio 2023 – Piazza Napoleone, Lucca

– Piazza Napoleone, Lucca 7 luglio 2023 – Umbria Jazz, Arena Santa Giuliana, Perugia

– Umbria Jazz, Arena Santa Giuliana, Perugia 9 luglio 2023 – Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia, Roma

Biglietti Bob Dylan Tour 2023: dove acquistarli

Virgin Radio

La prevendita in esclusiva su virginradio.it è prevista per venerdì 17 marzo 2023, dalle 10.00 alle 23.59

TicketOne

QUESTO IL LINK da salvare per acquistare i biglietti.

La prevendita sarà disponibile dalle 10:00 di sabato 18 marzo 2023.

Informazioni utili

Durante il Rough and Rowdy Ways Tour sarà vietata qualunque ripresa audio-video e fotografica. Su richiesta dello stesso Bob Dylan i telefoni saranno messi in una custodia che rimarrà chiusa per tutta la durata dei suoi concerti. Per le emergenze, ci si potrà recare in aree dedicate per sbloccare la custodia.