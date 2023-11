Wish della Disney è un film “marcio”: inizio complesso al botteghino e recensioni negative

“Wish“, il nuovo film d’animazione di Disney, è arrivato nei cinema questa settimana, ma le prime reazioni del pubblico e le recensioni critiche non dipingono un quadro positivo per il film. Con solo un 50 percento di approvazione sul Tomatometer di Rotten Tomatoes, “Wish” è attualmente etichettato come “marcio“, una situazione che Disney non affronta da quasi due decenni, dal rilascio di “Chicken Little“.

Chicken Little e Wish al Tomatometer

L’ultima volta che Disney ha avuto un film etichettato come “marcio” è stata quasi 20 anni fa. Si tratta di “Chicken Little” che ha ricevuto un magro 37 percento sul Tomatometer. Mentre “Wish” affronta attualmente un destino simile, il punteggio del pubblico è dell’82 percento, indicando una risposta più favorevole dagli spettatori. Vale la pena notare che il film è ancora nei suoi primi giorni, e Disney spera in un aumento di popolarità nelle prossime settimane.

Performance al Botteghino

Nonostante sia uno dei primi tre film durante il weekend delle festività, “Wish” ha faticato al botteghino. Ha guadagnato 8,3 milioni di dollari nel suo primo giorno e un previsto di 45 milioni di dollari per il suo weekend di apertura. Tuttavia, con un budget di produzione di circa 200 milioni di dollari, il film ha ancora molta strada da fare per essere considerato un successo finanziario. Al momento, la sfida al botteghino è con Napoleon e The Hunger Games: La Ballata Dell’Usignolo E Del Serpente.

Ariana DeBose nel ruolo di Asha

Ariana DeBose interpreta Asha, la protagonista di 17 anni che fa un desiderio potente per salvare la sua comunità. Il cast stellare di doppiatori per “Wish” include Chris Pine come Re Magnifico, Alan Tudyk come Valentino e altri attori noti come Angelique Cabral, Victor Garber, Natasha Rothwell, Jennifer Kumiyama ed Evan Peters. Ognuno dando vita a personaggi unici ispirati al classico Disney “Biancaneve e i Sette Nani“.

La trama di “Wish”

“Wish” ruota attorno alle difficoltà della comunità di Rosas, dove Re Magnifico controlla i desideri delle persone, usandoli come fonte di potere. Asha scopre le pratiche manipolatorie del re e fa un desiderio tutto suo, portando a un incontro magico con una stella che le offre un’assistenza speciale.

Il futuro sul piccolo schermo

Mentre “Wish” affronta queste sfide nel suo debutto cinematografico, il suo destino rimane incerto. Il film avrà ancora diverse settimane nei cinema prima di arrivare sul piccolo schermo. Solo il tempo dirà se riuscirà ad incantare il pubblico e dimostrare di essere un successo nonostante l’inizio burrascoso.