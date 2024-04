Met Fish firma un contratto discografico e pubblica I Notturni

Met Fish è tornato a San Valetino con il singolo Megera, annunciando il suo ritorno sulla scena dopo Universe 2 uscito nel 2022.



Met Fish, ex writer, freestyler e produttore di Roma della classe ’93, pubblica oggi il secondo singolo ufficiale estratto dal disco di prossima uscita Ikigai previsto per l’ottobre 2024.Il nuovo singolo, I Notturni, ufficializza anche la collaborazione fra Met Fish e l’etichetta Orangle Records con il quale l’artista pubblicherà i prossimi singoli e il disco.

I Notturni, che sarà disponibile nelle radio italiane e nei maggiori store digitali, è uno storytelling su una passeggiata notturna.

Passeggiando di notte per le strade di Roma, Met Fish ragiona sulla ricerca della serenità, sulla voglia di condurre una vita pacifica lontana dalla frenesia quotidiana e pensa all’incapacità di molti di godersi i percorsi che portano al raggiungimento degli obiettivi prefissati. La freschezza della notte, le luci, la vita che si spegne fanno terminare il brano con la constatazione che la felicità è nelle piccole cose e che sta a noi vivere in modo diverso.

L’artista spiega: “Il pezzo è nato dalla collaborazione con Polezsky e Kang Brulée, già produttori di Gemitaiz, Madman, Priestess e Blue Virus. L’idea iniziale era quella di fare solo un pezzo insieme, poi, vista la stima reciproca abbiamo deciso di fare un intero EP che uscirà prossimamente. Un tema che ci accomuna e che parte da I Notturni, visto il periodo storico in cui viviamo, è la ricerca della serenità personale.”

I Notturni, attraverso un beat cupo e intimo, ha un sapore tipicamente hip hop fondendo elementi old school come il breakbeat a elementi più moderni come i riff di piano, il pad e gli strings.