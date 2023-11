Capodanno a Roma: a Cinecittà World il più grande d’Italia con Achille Lauro, Guè Pequeno e Pago

Cinecittà World, il celebre Parco tematico del Cinema e della TV, sta organizzando il Capodanno più grande e divertente d’Italia a Roma, con un’offerta straordinaria di 40 attrazioni, 8 cenoni a tema e cene spettacolo, discoteche e dj set, spettacoli dal vivo, concerti live, grandi artisti e guest star. Questo evento eccezionale avrà luogo il 31 dicembre e inizierà alle 18, proponendo un’esperienza coinvolgente fino alle 6 del mattino.

Capodanno a Roma: l’offerta del Cinecittà World

L’eclettica offerta del Cinecittà World per la notte di Capodanno a Roma comprende 40 attrazioni, 8 cenoni a tema e cene spettacolo, discoteche e DJ set, spettacoli dal vivo, concerti live, grandi artisti e guest star. Il biglietto, al costo di 40 euro, include tutto l’intrattenimento offerto.

Il Parco si presenta come la scelta ideale per famiglie, ragazzi e bambini, offrendo 17 attrazioni al coperto e 30 attrazioni adatte ai più piccoli. Tra gli spettacoli del Capodanno romano spicca in particolare “Christmas on Ice“, uno straordinario show di pattinaggio sul ghiaccio con oltre 50 performer e pattinatori internazionali ed olimpici.

Capodanno a Roma: Achille Lauro e Guè Pequeno

Per gli amanti della musica, Cinecittà World propone una varietà di opzioni per la serata di Capodanno a Roma. Tra cui il concerto dal vivo di Achille Lauro, la Fiesta Latina con ritmi latino-americani, la serata “The Time Machine of 90’s-2000” con successi dance degli anni ’90 e 2000, e la serata Techno e House “Undermoon” con DJ del calibro di Nic Fanciulli, Sasha Carassi ed Ethan Heich. In aggiunta, sarà possibile scegliere lo Special party reggaeton, hip-hop, R’n’B, con Guè Pequeno e il suo live dj set.

Cinecittà Street e il Capodanno Revival

Per chi desidera festeggiare in piazza, Cinecittà Street offre il Capodanno Revival con DJ, karaoke e animazione. Inoltre, Pago, noto cantante e personaggio televisivo, si esibirà in un one-man live show di due ore, omaggiando i grandi successi italiani con la chitarra.

Cinecittà World si conferma come la destinazione perfetta per un Capodanno indimenticabile a Roma. Offrendo un’ampia varietà di esperienze per accontentare tutti i gusti musicali e le età. Con fuochi d’artificio, spettacoli live, e una vasta gamma di intrattenimento, il Parco promette quindi di farvi iniziare il nuovo anno con gioia e divertimento.

Dove acquistare i biglietti

Per vedere il programma completo e acquistare il biglietto per la grande festa di Capodanno a Roma CLICCA QUI.

