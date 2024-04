Paolo Fresu e Omar Sosa live al Teatro Cilea (Reggio Calabria)

Paolo Fresu e Omar Sosa live al Teatro Cilea di Reggio Calabria. Il racconto e le foto della serata.

Nell’ambito della rassegna Reggio in Jazz, curata in maniera elegante ed impeccabile dall’associazione Naima, due giganti del Jazz presentano al pubblico l’interpretazione live del loro ultimo lavoro discografico.

Paolo Fresu e Omar Sosa portano sul palco del Teatro Cilea di Reggio Calabria, “Food”. Trasposizione musicale di uno degli argomenti più importanti e vitali per il genere umano, il cibo, indagando attraverso la musica gli aspetti della convivialità, ma anche sensibilizzando la collettività sull’importanza che il cibo ha sul pianeta da molteplici punti di vista. “Food” completa la trilogia cominciata nel 2021 con “Alma” e proseguita con “Eros” nel 2016.

Per un intero anno sono stati registrati suoni e percezioni di ristoranti taverne e cantine. Olio che frigge, calici di vino che tintinnano, coltelli e voci di avventori e lavoratori delle cucine. Oltre a voci narranti in molteplici lingue, Italiana, sarda, spagnola, francese, inglese, giapponese. Tutto è diventato strato sonoro a comporre e insaporire la ricetta di questo disco.

Ed è multisensoriale l’esperienza che portano live. Un abbraccio sinestetico e avvolgente, dove i colori della tromba di Paolo Fresu danzano con i profumi caraibici di Omar Sosa, non ci sono confini sul palco, l’Africa e il Medio Oriente sfumano sapori Sardi in salse di elettronica delicate, ogni nota è una vertigine morbida tra i sapori, sui tasti di Sosa e gli ottoni di Fresu è dipinta la mappa del mondo, ascoltarli è un viaggio in cui ci si perde di propria volontà, se si ha il coraggio di lasciarsi andare ed assaggiare per intero il menù preparato da questi due chef stellati del jazz.

