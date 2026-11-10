Queens of the Stone Age: gli album in ordine, da dove iniziare

I Queens of the Stone Age hanno pubblicato nove album in studio, dall’esordio del 1998 a Perfecth, uscito il 30 ottobre 2026: ecco l’ordine dei dischi e da dove iniziare ad ascoltarli.

Gli album dei Queens of the Stone Age in ordine di uscita

La discografia in studio della band di Josh Homme conta nove album in quasi trent’anni. Homme è l’unico membro presente dal 1996 a oggi, e attorno a lui sono passati musicisti come Nick Oliveri, Mark Lanegan e Dave Grohl. Chi vuole ripercorrere l’intera storia del gruppo può partire dalla biografia completa dei Queens of the Stone Age; qui l’ordine è quello dei dischi.

Queens of the Stone Age (1998) Rated R (2000) Songs for the Deaf (2002) Lullabies to Paralyze (2005) Era Vulgaris (2007) …Like Clockwork (2013) Villains (2017) In Times New Roman… (2023) Perfecth (2026)

Dagli esordi a Songs for the Deaf, 1998-2002

L’esordio omonimo esce nell’autunno 1998 e nasce dal lavoro di Homme con il batterista Alfredo Hernandez, con i contributi di Chris Goss e Patrick Hutchinson. È un disco grezzo, l’inizio del suono desertico che la band porterà avanti negli anni.

Con Rated R, nel 2000, arrivano gli ospiti e le recensioni positive, anche se il successo commerciale resta lontano. Tra le collaborazioni spicca Rob Halford dei Judas Priest in Feel Good Hit of the Summer, uno dei brani più riconoscibili di quel periodo.

Il salto avviene nell’agosto 2002 con Songs for the Deaf. Alla batteria c’è Dave Grohl, Mark Lanegan partecipa come ospite, e il disco diventa d’oro nel 2003. Da qui escono No One Knows e Go with the Flow, due brani che hanno girato a lungo in radio e su MTV e che restano la porta d’ingresso più comune alla band.

Da Lullabies to Paralyze a Era Vulgaris, 2005-2007

Lullabies to Paralyze circola su internet già a febbraio 2005 e viene pubblicato negli Stati Uniti il 22 marzo dello stesso anno, arrivando al quinto posto nelle classifiche Billboard. Tra gli ospiti c’è Billy Gibbons degli ZZ Top, mentre il singolo Little Sister è il brano da cui conviene cominciare.

Era Vulgaris esce a giugno 2007 ed è un album più nervoso e secco, lavorato da Homme insieme a Troy Van Leeuwen, Joey Castillo e Alain Johannes. Il riferimento è Burn the Witch, il singolo uscito nel 2006.

…Like Clockwork e Villains, 2013-2017

Dopo sei anni di silenzio, il 4 giugno 2013 arriva …Like Clockwork. Grohl torna alla batteria in cinque tracce e tra gli ospiti compaiono Trent Reznor, Elton John, Mark Lanegan, Jake Shears e Alex Turner, di cui avevamo raccontato la partecipazione di Alex Turner al nuovo disco prima dell’uscita. Il primo singolo è My God Is the Sun.

Quattro anni dopo, il 25 agosto 2017, esce Villains, il settimo album in studio, prodotto da Mark Ronson per la Matador Records. Il primo singolo, The Way You Used to Do, viene pubblicato il giorno dopo il disco. Oggi la formazione è quella di Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore, la stessa che trovi nell’elenco dei membri su Wikipedia.

In Times New Roman… e Perfecth, gli ultimi due dischi

In Times New Roman… è l’ottavo album, uscito nel 2023. Perfecth è il primo disco in studio dei Queens of the Stone Age da quel lavoro.

Il nono album è uscito il 30 ottobre 2026 per Matador Records ed è prodotto da Homme e dal bassista Shuman. L’idea di fondo richiama il kintsugi, l’arte giapponese di riparare la ceramica rotta riempiendo le crepe con l’oro, e il disco è stato annunciato con questi dettagli.

I due singoli di lancio sono Easy Street, con Nikki Lane, uscito a luglio, e Insignificant Other, accompagnato da un lyric video. Il testo parla di distanza e della vertigine di chi perde qualcuno che era il suo mondo, mentre nel video compaiono Homme, Theodore, un’adozione di cani e un personaggio chiamato Big Chongus, nel video di Insignificant Other.

Da quale album dei Queens of the Stone Age iniziare

Per chi non li ha mai ascoltati, la scelta più diretta è Songs for the Deaf: contiene i brani più celebri e la batteria di Grohl. Chi preferisce un suono più morbido può provare Lullabies to Paralyze, partendo da Little Sister, oppure …Like Clockwork per la quantità di ospiti.

Chi ha già ascoltato i classici può recuperare Rated R e l’esordio del 1998, oppure passare direttamente a Perfecth per sentire dove è arrivata la band oggi. E per vederli dal vivo c’è anche il film Alive in the Catacombs, arrivato al cinema anche in Italia.

Domande frequenti sui Queens of the Stone Age

Quanti album in studio hanno pubblicato i Queens of the Stone Age? Nove, dall’omonimo esordio del 1998 a Perfecth, uscito il 30 ottobre 2026. In mezzo ci sono Rated R, Songs for the Deaf, Lullabies to Paralyze, Era Vulgaris, …Like Clockwork, Villains e In Times New Roman…. Da quale album dei Queens of the Stone Age conviene partire? Da Songs for the Deaf (2002), con Dave Grohl alla batteria e singoli come No One Knows e Go with the Flow. Chi cerca qualcosa di più recente può partire da …Like Clockwork o da Perfecth. Quando è uscito Perfecth dei Queens of the Stone Age? Il 30 ottobre 2026, per Matador Records. È il primo album in studio dal 2023, prodotto da Josh Homme e Michael Shuman, con Easy Street e Insignificant Other come singoli di lancio. Chi suonava la batteria in Songs for the Deaf? Dave Grohl, che è tornato a suonare con la band anche in cinque tracce di …Like Clockwork. Dal 2013 il batterista stabile è Jon Theodore. Chi fa parte oggi dei Queens of the Stone Age? Josh Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore. Homme è l’unico membro presente dal 1996.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.