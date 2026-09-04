GP Monza F1 2026: orari, programma e dove vedere il GP d’Italia in TV e streaming

La Formula 1 arriva a Monza per uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre va in scena il GP d’Italia 2026, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, sullo storico circuito brianzolo.

Un weekend particolarmente importante per i tifosi italiani, con la Ferrari attesa davanti al pubblico di casa e Andrea Kimi Antonelli che arriva al Gran Premio d’Italia da leader della classifica mondiale.

Il weekend di Monza prenderà ufficialmente il via venerdì 4 settembre con le prime due sessioni di prove libere, mentre sabato sarà il momento delle FP3 e soprattutto delle qualifiche. La gara del GP d’Italia 2026 è in programma domenica 6 settembre alle ore 15:00.

Il Gran Premio sarà trasmesso integralmente su Sky e NOW, mentre qualifiche e gara saranno visibili in diretta e in chiaro anche su TV8.

F1 GP Monza 2026: gli orari di oggi, venerdì 4 settembre

Il weekend italiano della Formula 1 comincia venerdì con le prime due sessioni di prove libere.

Il programma F1 di oggi:

12:30 – Prove Libere 1

16:00 – Prove Libere 2

Le due sessioni permetteranno alle squadre di raccogliere i primi dati sul comportamento delle monoposto sul circuito di Monza e di preparare il lavoro in vista delle qualifiche di sabato.

GP Monza 2026: tutti gli orari del weekend

Venerdì 4 settembre

12:30 – F1 Prove Libere 1

16:00 – F1 Prove Libere 2

Sabato 5 settembre

12:30 – F1 Prove Libere 3

16:00 – F1 Qualifiche

Domenica 6 settembre

15:00 – F1 GP d’Italia 2026

La gara di Formula 1 sul circuito di Monza scatterà quindi domenica 6 settembre alle ore 15:00.

Dove vedere il GP di Monza 2026 in TV e streaming

Il GP d’Italia di Formula 1 2026 sarà trasmesso in diretta per tutto il weekend sui canali Sky dedicati alla Formula 1.

Prove libere, qualifiche e gara saranno disponibili su Sky Sport F1, oltre alla copertura prevista sugli altri canali Sky Sport.

Per lo streaming sarà possibile seguire il weekend attraverso NOW e, per gli abbonati Sky, tramite Sky Go.

Ma per Monza c’è una possibilità in più: qualifiche e gara saranno trasmesse in diretta e in chiaro su TV8.

GP Monza 2026 in chiaro su TV8: orari di qualifiche e gara

Il Gran Premio d’Italia rappresenta uno degli appuntamenti della stagione di Formula 1 trasmessi live in chiaro.

Su TV8 le qualifiche del GP di Monza saranno trasmesse sabato 5 settembre in diretta dalle ore 16:00, con il collegamento pre-qualifiche previsto dalle 15:30.

Anche la gara sarà in diretta: domenica 6 settembre il GP d’Italia scatterà alle ore 15:00, con il collegamento pre-gara a partire dalle 13:30.

Il programma TV8:

Sabato 5 settembre

15:15 – Warm Up

15:30 – Paddock pre-qualifiche

16:00 – Qualifiche GP Monza in diretta

17:15 – Paddock post-qualifiche

17:45 – Paddock Live Show

Domenica 6 settembre

13:30 – Paddock pre-gara

15:00 – GP d’Italia F1 in diretta

17:00 – Paddock post-gara

17:30 – Debriefing

A che ora sono le qualifiche F1 di Monza?

Le qualifiche del GP d’Italia 2026 sono in programma sabato 5 settembre alle ore 16:00.

La sessione stabilirà la griglia di partenza della gara di domenica e sarà trasmessa in diretta sia su Sky sia in chiaro su TV8.

Prima delle qualifiche, i piloti avranno a disposizione l’ultima sessione di prove libere, prevista sabato alle 12:30.

A che ora parte il GP di Monza 2026?

La gara del GP d’Italia 2026 partirà domenica 6 settembre alle ore 15:00.

Il Gran Premio si correrà sul circuito di Monza e sarà visibile in diretta su Sky, NOW e in chiaro su TV8.

Antonelli arriva a Monza da leader del Mondiale

C’è un motivo ulteriore per cui il GP d’Italia 2026 assume un significato particolare per il pubblico italiano: Andrea Kimi Antonelli arriva a Monza da leader della classifica mondiale.

Il pilota italiano si presenta al Tempio della Velocità con 242 punti, davanti a George Russell e Lewis Hamilton, entrambi a quota 183. Seguono Lando Norris con 159 punti e Charles Leclerc con 155.

Monza diventa così uno degli appuntamenti più importanti della stagione nella corsa al titolo, oltre che uno dei weekend tradizionalmente più attesi dai tifosi Ferrari.

Ferrari a Monza: livrea speciale per Michael Schumacher

Il GP d’Italia sarà un appuntamento speciale anche per la Ferrari. A Monza la Scuderia rende omaggio a Michael Schumacher a vent’anni dalla sua ultima vittoria sul circuito brianzolo, riportando sulla livrea le sette stelle dedicate ai sette titoli mondiali conquistati dal campione tedesco.

Un ulteriore elemento di interesse per un weekend nel quale il pubblico di Monza tornerà inevitabilmente a concentrarsi sulle Rosse e sulle possibilità di Charles Leclerc e Lewis Hamilton davanti ai tifosi italiani.

Il circuito di Monza, il Tempio della Velocità

L’Autodromo Nazionale di Monza è uno dei circuiti simbolo della Formula 1 e uno degli appuntamenti storici del calendario mondiale.

Le lunghissime fasi percorse a pieno acceleratore, le violente frenate e il ridotto carico aerodinamico rendono Monza una pista profondamente diversa da gran parte dei circuiti presenti nel calendario.

Proprio per le velocità raggiunte dalle monoposto, il circuito brianzolo è conosciuto in tutto il mondo come il Tempio della Velocità.

FuoriGP Monza 2026: gli eventi fuori dal circuito

Durante il weekend del Gran Premio, Monza non vive soltanto gli appuntamenti in pista. Tra gli eventi in programma c’è anche il FuoriGP Monza 2026, con Radio Kiss Kiss protagonista in Piazza Cambiaghi tra musica, spettacoli e iniziative dedicate al pubblico.

GP Italia F1 2026: programma completo Sky e NOW

Venerdì 4 settembre

08:30 – F3 Prove Libere

09:55 – F2 Prove Libere

12:00 – Paddock Live

12:30 – F1 Prove Libere 1

13:30 – Paddock Live

13:55 – F3 Qualifiche

14:50 – F2 Qualifiche

15:30 – Paddock Live

16:00 – F1 Prove Libere 2

17:00 – Paddock Live

17:25 – Porsche Supercup Prove Libere

18:30 – Paddock Live Show

19:00 – Conferenza stampa Team Principal

Sabato 5 settembre

09:25 – F3 Sprint Race

10:45 – Porsche Supercup Qualifiche

12:00 – Paddock Live

12:30 – F1 Prove Libere 3

13:30 – Paddock Live

14:10 – F2 Sprint Race

15:15 – Warm Up

15:30 – Paddock Live Qualifiche

16:00 – F1 Qualifiche

17:15 – Paddock Live

17:45 – Paddock Live Show

Domenica 6 settembre

08:10 – F3 Feature Race

09:40 – F2 Feature Race

11:40 – Porsche Supercup Gara

13:30 – Paddock Live

15:00 – F1 GP d’Italia

17:00 – Paddock Live post-gara

17:30 – Debriefing

18:00 – Notebook

18:15 – Race Anatomy

fonte: sky sport

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.