A vent’anni la musica può occupare tutto lo spazio disponibile. A quaranta bisogna spesso trovarle un posto tra lavoro, famiglia e responsabilità quotidiane. Kyle Wead conosce bene questa differenza. Dopo aver dedicato una parte importante della propria giovinezza all’hip hop, ha progressivamente ridotto l’attività discografica, continuando però a scrivere e mantenendo un rapporto costante con la cultura nella quale è cresciuto.

Il suo nuovo lavoro, Run Out EP, arriva proprio da questa esperienza. Sei tracce prodotte da SuperApe che raccontano un periodo nel quale la vita privata ha avuto la precedenza sulla musica e nel quale alcune situazioni difficili hanno riportato la scrittura al centro delle sue giornate.

Il rapper, nato a Foggia e cresciuto a San Severo, ha iniziato la propria attività nel 1998. Erano anni in cui costruire un percorso hip hop lontano dalle grandi città significava confrontarsi con una disponibilità limitata di strumenti, occasioni e contatti. Le prime esperienze tra freestyle, demo e jam hanno contribuito a formare la sua identità artistica, sviluppata successivamente attraverso pubblicazioni come Fotogrammi e 16 Barre Concept.

Negli anni successivi, gli impegni professionali e familiari hanno modificato il suo rapporto con la musica. Kyle non ha mai interrotto completamente la scrittura, ma ha smesso per lungo tempo di trasformarla in progetti discografici. La ripartenza è arrivata grazie a SuperApe e al recupero di Persi i sentieri, una canzone del 2008 rimasta fino a oggi inedita.

La registrazione del brano, avvenuta nel febbraio 2026 al REC-TANGLE Studio, ha dato avvio alla realizzazione di Run Out EP. Musicalmente, il progetto rimane legato all’hip hop classico, mentre i testi affrontano questioni personali, difficoltà, responsabilità e considerazioni sul presente. La presenza di DJ Frak in Domenica mattina aggiunge un ulteriore collegamento con il passato musicale dell’artista.

Anche il titolo racconta qualcosa del modo in cui Kyle affronta questa fase della propria vita. Nell’arrampicata, il run out è un passaggio in cui ci si allontana dalle protezioni e si accetta un margine di rischio maggiore. Restare immobili non garantisce necessariamente maggiore sicurezza. È un concetto che il rapper applica alle decisioni personali e alla necessità di affrontare situazioni dalle quali non sempre è possibile uscire senza conseguenze.

Run Out EP nasce quindi da un percorso nel quale la musica ha dovuto convivere con altre priorità. Kyle Wead torna a pubblicare senza inseguire un’immagine giovanile di se stesso e senza modificare radicalmente il proprio linguaggio per adattarsi alle tendenze del momento. Al centro rimane la volontà di raccontare ciò che ha vissuto, con gli strumenti musicali che conosce e con una consapevolezza diversa rispetto agli esordi.