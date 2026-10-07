Oroscopo weekend sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo del weekend 10 e 11 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni e la classifica dei segni.

Oroscopo weekend 10 – 11 ottobre 2026

Ecco l’oroscopo del weekend di sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 per tutti i segni zodiacali.

Il fine settimana del nuovo ciclo relazionale — quello che porta il momento d’intenzione più significativo del ciclo mensile come fulcro del sabato e la sedimentazione più necessaria come tono del domenicale. Due giornate diverse e ugualmente preziose: il sabato della Luna Nuova e la domenica della sua radice.

Sabato 10 ottobre è il sabato più relazionalmente significativo del ciclo autunnale. Alle 17:50 CEST la Luna Nuova si perfeziona in Bilancia a 17°22′: il momento d’intenzione relazionale, diplomatico e di equilibrio più autentico del ciclo mensile inaugura il suo nuovo ciclo. Giove in Leone forma il sestile alla Luna Nuova — l’amplificatore espansivo più generoso del ciclo mensile porta il supporto genuino per le intenzioni avanzate: c’è spazio autentico per qualcosa di nuovo e bello. La doppia risonanza bilancina (Luna + Sole nel segno) porta la vitalità più naturale come sfondo del sabato della Luna Nuova. La doppia risonanza leonina (Marte + Giove Leone — tredicesimo giorno sedimentato) porta il drive creativo espansivo come sfondo costante. La doppia risonanza scorpionica (Venere Rx + Mercurio nel segno) porta la profondità revisionante come registro costante — le intenzioni avanzate nella Luna Nuova vanno tenute con la leggerezza necessaria fino al diretto di Venere del 13 novembre.

Domenica 11 ottobre porta la sedimentazione più necessaria e genuinamente radicata del nuovo ciclo. La Luna resta in Bilancia per tutto il giorno portando il primo giorno sedimentato del ciclo post-Luna Nuova nella sua qualità più familiare. La doppia risonanza bilancina (Luna + Sole nel segno) porta la vitalità relazionale più naturale come sfondo costante. La doppia risonanza leonina (quattordicesimo giorno sedimentato) porta il drive creativo nella sua forma più radicata. Le intenzioni avanzate ieri trovano oggi la prima radice più genuinamente propria — la domenica è il momento più prezioso del raccoglimento verso le due settimane di crescita del ciclo.

Tema del weekend: Luna Nuova Bilancia 17°22′ (Sab 17:50 CEST) + sestile Giove Leone + doppia risonanza bilancina/leonina per tutto il weekend + Venere Rx come sfondo revisionante — il weekend del nuovo ciclo relazionale bilancino

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: La Luna Nuova di sabato porta l’opposizione (Bilancia ↔ Ariete = opposizione 180°) sull’asse relazionale più proprio — il momento d’intenzione sull’asse più significativo del ciclo mensile: dove l’equilibrio porta coraggio genuino? Domenica la doppia risonanza bilancina porta la doppia opposizione sedimentata come raccoglimento. Chirone Rx nel segno porta il ciclo compassionevole come sfondo. La doppia risonanza leonina porta il doppio trigono di fuoco (Leone ↔ Ariete = trigono 120°) sedimentato come sfondo espansivo per tutto il weekend.

Sul piano pratico: il doppio trigono porta il drive espansivo. La Luna Nuova porta il momento d’intenzione sull’asse. Chirone porta la compassione. Le strutture reggono.

Consiglio del weekend: La Luna Nuova porta il momento d’intenzione sull’asse più onesto — dove l’equilibrio porta coraggio genuino? Porta quella risposta con la leggerezza più autentica. Domenica la sedimentazione porta la radice. Le strutture reggono verso la settimana.

Toro ♉

Amore: La Luna Nuova di sabato porta il quinconce (Bilancia ↔ Toro = quinconce 150°) — adattamento verso l’intenzione relazionale. Domenica la doppia risonanza bilancina porta il doppio quinconce. La doppia risonanza leonina porta il doppio quadrato (Leone ↔ Toro = quadrato 90°) per tutto il weekend. La doppia risonanza scorpionica porta la doppia opposizione profonda sull’asse per tutto il weekend.

Sul piano pratico: il quinconce porta l’adattamento verso l’intenzione. Le verifiche portano la chiarezza. Le strutture reggono.

Consiglio del weekend: Il quinconce porta l’adattamento verso l’intenzione relazionale. Le verifiche portano la chiarezza necessaria. Porta le intenzioni con leggerezza. Le strutture reggono verso la settimana.

Gemelli ♊

Amore: Urano Rx è nel segno. La Luna Nuova di sabato porta il trigono d’aria (Bilancia ↔ Gemelli = trigono 120°) come momento d’intenzione dialogico armonioso. Domenica la doppia risonanza bilancina porta il doppio trigono d’aria sedimentato. La doppia risonanza leonina porta il doppio sestile (Leone ↔ Gemelli = sestile 60°) per tutto il weekend. La quadruplice risonanza favorevole domenicale (doppio trigono d’aria + doppio sestile leonino) porta la qualità armonioSa più vivace e genuina del domenicale.

Sul piano pratico: il trigono porta il momento d’intenzione dialogico armonioso. Il doppio sestile porta la vivacità creativa. Urano Rx porta la revisione. Le strutture reggono.

Consiglio del weekend: Il trigono porta il momento d’intenzione dialogico armonioso. Il doppio sestile porta la vivacità creativa. Domenica la quadruplice risonanza porta la qualità più vivace del weekend. Le strutture reggono.

Cancro ♋

Amore: La Luna Nuova di sabato porta il quadrato (Bilancia ↔ Cancro = quadrato 90°) — la verifica relazionale emotiva sul ciclo d’intenzione. La doppia risonanza scorpionica porta il doppio trigono d’acqua (Scorpione ↔ Cancro = trigono 120°) profondo sedimentato come sfondo armonioso per tutto il weekend. Il doppio trigono porta la profondità armonioSa come fondamento delle verifiche del quadrato.

Sul piano pratico: il doppio trigono porta la profondità armonioSa come fondamento costante. Il quadrato porta la verifica relazionale emotiva. Le strutture reggono.

Consiglio del weekend: Il doppio trigono porta la profondità armonioSa come fondamento costante. Il quadrato porta la verifica relazionale emotiva di sabato. Domenica la sedimentazione porta la radice profonda. Le strutture reggono.

Leone ♌

Amore: Marte è nel segno per tutto il weekend. Giove è nel segno — e sabato forma il sestile alla Luna Nuova: l’amplificatore più espansivo del weekend porta il supporto genuino per le intenzioni di sabato. La doppia risonanza leonina (Marte + Giove) porta il drive creativo sedimentato come sfondo costante (tredicesimo giorno sabato, quattordicesimo domenica). La Luna Nuova porta il sestile (Bilancia ↔ Leone = sestile 60°) come momento d’intenzione favorevole: c’è spazio autentico per qualcosa di nuovo e bello. Domenica la doppia risonanza bilancina porta il doppio sestile sedimentato.

Sul piano pratico: la doppia risonanza porta il drive creativo sedimentato. Giove porta il sestile amplificatore alla Luna Nuova di sabato. Il doppio sestile domenicale porta le collaborazioni armonioSe. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Consiglio del weekend: Giove porta il sestile amplificatore alla Luna Nuova di sabato — c’è spazio autentico per qualcosa di genuinamente bello. La doppia risonanza porta il drive sedimentato. Domenica il doppio sestile porta le collaborazioni armonioSe. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Vergine ♍

Amore: La Luna Nuova di sabato porta il semisestile (Bilancia ↔ Vergine = semisestile 30°) — transizione verso il nuovo ciclo relazionale. Domenica la doppia risonanza bilancina porta il doppio semisestile sedimentato. La doppia risonanza leonina porta il doppio quinconce (Leone ↔ Vergine = quinconce 150°) per tutto il weekend. La doppia risonanza scorpionica porta il doppio quinconce (Scorpione ↔ Vergine = quinconce 150°) revisionante.

Sul piano pratico: il semisestile porta la transizione verso il nuovo ciclo. I quinconce portano l’adattamento. Le strutture reggono.

Consiglio del weekend: Il semisestile porta la transizione verso il nuovo ciclo relazionale. I quinconce portano l’adattamento verso i registri del weekend. Le strutture reggono verso la settimana.

Bilancia ♎

Sei il segno più fortunato del weekend.

Amore: Il weekend porta alla Bilancia la qualità di risonanza più armonioSamente espansiva, dialogicamente autentica e relazionalmente genuina del ciclo mensile. Il Sole è nel segno per tutto il weekend portando la vitalità più naturale come sfondo costante. Sabato la Luna entra in Bilancia nelle prime ore del mattino (~00:54 CEST) portando la risonanza emotiva diretta più propria. Alle 17:50 CEST la Luna Nuova si perfeziona nel segno a 17°22′ — il momento d’intenzione relazionale più significativo del ciclo mensile: cosa vuoi costruire nelle relazioni che reggano la verità del ciclo revisionante? Giove in Leone porta il sestile alla Luna Nuova come amplificatore espansivo più generoso del ciclo — c’è spazio autentico per qualcosa di nuovo e genuinamente bello. La doppia risonanza bilancina (Luna + Sole nel segno) porta la vitalità relazionale più naturale come sfondo del sabato. La doppia risonanza leonina porta il doppio sestile (Leone ↔ Bilancia = sestile 60°) armonioso espansivo come sfondo costante per tutto il weekend. Chirone Rx in Ariete porta l’opposizione compassionevole sull’asse come domanda del ciclo: dove il coraggio porta equilibrio genuino? La doppia risonanza scorpionica porta il doppio semisestile (Scorpione ↔ Bilancia = semisestile 30°) revisionante come transizione profonda. Domenica la doppia risonanza bilancina porta il primo giorno sedimentato del nuovo ciclo lunare nella qualità più radicata e familiare — le intenzioni di ieri trovano la prima radice più genuinamente propria; il domenicale porta il raccoglimento più necessario verso le due settimane di crescita del ciclo. Le intenzioni avanzate nella Luna Nuova di sabato vanno tenute con la leggerezza necessaria fino al diretto di Venere del 13 novembre: semi onesti, non strutture definitive. In amore, il weekend porta la qualità di connessione più dialogicamente autentica, reciprocamente onesta e genuinamente equilibrata del ciclo mensile — la Luna Nuova di sabato porta il registro più proprio come apertura del nuovo ciclo; Giove porta il supporto espansivo; la domenica porta la sedimentazione come fondamento; la leggerezza come qualità d’intenzione verso il ciclo revisionante.

Sul piano pratico: la Luna Nuova con Giove in sestile porta il momento d’intenzione operativo più favorevole e genuinamente espansivo del ciclo mensile; domenica la doppia risonanza porta il primo giorno sedimentato del ciclo come raccoglimento più necessario. Le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo verso le due settimane di crescita.

Consiglio del weekend: Sabato la Luna Nuova con Giove in sestile porta il momento d’intenzione più favorevole e genuino del ciclo mensile — porta i semi più onesti con la leggerezza necessaria; tieni le strutture aperte fino al diretto di Venere del 13 novembre. Domenica la sedimentazione porta la prima radice del ciclo. Il doppio sestile porta le collaborazioni armonioSe. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Scorpione ♏

Amore: Venere Rx è nel segno (settimo e ottavo giorno sedimentato). Mercurio è nel segno. La doppia risonanza scorpionica porta la qualità revisionante profonda per tutto il weekend. La Luna Nuova di sabato porta il semisestile (Bilancia ↔ Scorpione = semisestile 30°) — transizione verso il nuovo ciclo. Domenica la doppia risonanza bilancina porta il doppio semisestile sedimentato. La doppia risonanza leonina porta il doppio quadrato (Leone ↔ Scorpione = quadrato 90°) per tutto il weekend.

Sul piano pratico: la doppia risonanza scorpionica porta la qualità profonda revisionante sedimentata. Il semisestile porta la transizione verso il nuovo ciclo. Le strutture reggono verso il diretto del 13 novembre.

Consiglio del weekend: La doppia risonanza porta la qualità revisionante profonda sedimentata. Il semisestile porta la transizione verso il nuovo ciclo relazionale bilancino. Le strutture reggono verso il diretto del 13 novembre.

Sagittario ♐

Amore: Giove — dominante — in Leone porta il trigono di fuoco sedimentato + il sestile alla Luna Nuova di sabato come amplificatore. Marte in Leone porta il secondo trigono. La doppia risonanza di fuoco porta la qualità visionaria sedimentata per tutto il weekend. La Luna Nuova di sabato porta il sestile (Bilancia ↔ Sagittario = sestile 60°) come momento d’intenzione armonioso. Domenica la doppia risonanza bilancina porta il doppio sestile sedimentato. La quadruplice risonanza favorevole (doppio trigono di fuoco + doppio sestile bilancino) porta la qualità visionaria armonioSa più ricca del weekend.

Sul piano pratico: la quadruplice risonanza porta la qualità visionaria armonioSa più espansiva. Il sestile porta il momento d’intenzione armonioso di sabato. Il weekend porta le strutture più significative.

Consiglio del weekend: La quadruplice risonanza porta la qualità visionaria armonioSa più espansiva del weekend. La Luna Nuova porta il sestile armonioso — porta le intenzioni più visionarie con leggerezza. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Capricorno ♑

Amore: La Luna Nuova di sabato porta il quadrato (Bilancia ↔ Capricorno = quadrato 90°) strutturale-diplomatico. Domenica la doppia risonanza bilancina porta il doppio quadrato sedimentato. La doppia risonanza scorpionica porta il doppio sestile (Scorpione ↔ Capricorno = sestile 60°) profondo armonioso per tutto il weekend. Il doppio sestile porta la profondità armonioSa come fondamento delle verifiche del quadrato.

Sul piano pratico: il doppio sestile porta la profondità costruttiva armonioSa come fondamento. Il quadrato porta la verifica strutturale del ciclo d’intenzione. Le strutture reggono.

Consiglio del weekend: Il doppio sestile porta la profondità costruttiva armonioSa. Il quadrato porta la verifica strutturale del ciclo d’intenzione. Le strutture reggono verso la settimana.

Acquario ♒

Amore: Plutone Rx nel segno. Il Nodo Nord porta le giornate karmicae. La Luna Nuova di sabato porta il quadrato (Bilancia ↔ Acquario = quadrato 90°) karmicao-diplomatico. Domenica la doppia risonanza bilancina porta il doppio quadrato karmicao sedimentato. La doppia risonanza leonina porta la doppia opposizione (Leone ↔ Acquario = opposizione 180°) karmicaa sedimentata per tutto il weekend. Il Sole in Bilancia porta il trigono d’aria karmico (Bilancia ↔ Acquario = trigono 120°) come voce armonioSa di sfondo.

Sul piano pratico: il trigono karmico porta la qualità armonioSa. Il Nodo porta le integrazioni karmicae. Le verifiche portano la chiarezza. Le comprensioni reggono.

Consiglio del weekend: Il trigono porta la qualità karmicaa armonioSa. Il Nodo porta le integrazioni karmicae del weekend. Le verifiche portano la chiarezza. Le comprensioni reggono verso la settimana.

Pesci ♓

Amore: La Luna Nuova di sabato porta il quinconce (Bilancia ↔ Pesci = quinconce 150°) — adattamento verso l’intenzione relazionale diplomatica. Domenica la doppia risonanza bilancina porta il doppio quinconce sedimentato. La doppia risonanza scorpionica porta il doppio trigono d’acqua (Scorpione ↔ Pesci = trigono 120°) profondo sedimentato per tutto il weekend come sfondo costante armonioso.

Sul piano pratico: il doppio trigono porta la qualità intuitiva profonda armonioSa come sfondo costante. Il quinconce porta l’adattamento verso l’intenzione. Le strutture reggono.

Consiglio del weekend: Il doppio trigono porta la qualità intuitiva profonda armonioSa come sfondo costante del weekend. Il quinconce porta l’adattamento verso l’intenzione relazionale. Domenica la sedimentazione porta la radice. Le strutture reggono.

Classifica del weekend (i segni più fortunati) – 10-11 ottobre 2026

Bilancia Leone Sagittario Gemelli Capricorno Cancro Pesci Acquario Ariete Scorpione Vergine Toro

(Ogni posizione porta il suo ruolo nel ciclo d’intenzione — anche le verifiche del weekend portano la chiarezza più necessaria verso le due settimane di crescita del nuovo ciclo lunare.)

FAQ Oroscopo weekend 10-11 ottobre 2026

Qual è il segno più fortunato del weekend del 10-11 ottobre 2026? Il segno più fortunato di questo weekend è la Bilancia. La Luna Nuova si perfeziona nel segno sabato alle 17:50 CEST (17°22′), portando il momento d’intenzione relazionale più significativo del ciclo mensile nel segno più proprio. Il Sole nel segno porta la vitalità più naturale; Giove in Leone porta il sestile amplificatore più generoso; domenica la doppia risonanza bilancina (Luna + Sole) porta il primo giorno sedimentato nella qualità più familiare. Tre qualità diverse del sabato e della domenica che si amplificano nel weekend più dialogicamente ricco e relazionalmente autentico del ciclo autunnale mensile. Anche Leone e Sagittario escono favoriti: il primo per il sestile amplificatore alla Luna Nuova e la doppia risonanza sedimentata, il secondo per la quadruplice risonanza visionaria-armonioSa del weekend.

Cosa porta la Luna Nuova in Bilancia del 10 ottobre 2026? La Luna Nuova si perfeziona sabato 10 ottobre alle 17:50 CEST in Bilancia a 17°22′. La Luna Nuova porta il momento d’intenzione relazionale, diplomatico e di equilibrio più significativo del ciclo mensile. La domanda più onesta del ciclo: cosa vuoi costruire nelle relazioni che reggano la verità? Con Venere Rx ancora in Scorpione, le intenzioni avanzate nella Luna Nuova vanno tenute con la leggerezza necessaria fino al diretto del 13 novembre — semi genuini, non strutture definitive. Giove in Leone in sestile porta il supporto espansivo più generoso: c’è spazio autentico per qualcosa di nuovo e bello. I segni più coinvolti: Bilancia (nel segno), Ariete (opposizione), Cancro e Capricorno (quadrato), Gemelli, Acquario, Leone e Sagittario (trigono o sestile). La Luna Nuova inaugura un ciclo di due settimane di crescita verso la Luna Piena in Toro del 26 ottobre. Che energia porta il weekend del 10-11 ottobre 2026? Il weekend porta il momento d’intenzione relazionale del sabato e la sedimentazione domenicale come due qualità complementari e ugualmente necessarie.

Sabato 10/10 ore 17:50 CEST — Luna Nuova Bilancia: il momento d’intenzione più significativo del ciclo mensile; porta i semi relazionali più genuini nella leggerezza più autentica; Giove in sestile amplifica il potenziale in modo espansivo e generoso; le strutture avanzate reggono verso le due settimane di crescita

Domenica 11/10 — primo giorno sedimentato post-Luna Nuova: la doppia risonanza bilancina (Luna + Sole nel segno) porta la qualità relazionale più naturale nel suo primo giorno sedimentato; le intenzioni di ieri trovano la prima radice genuinamente propria; il domenicale porta il raccoglimento verso la settimana

Sfondo costante — doppia risonanza leonina + doppia risonanza scorpionica: il drive creativo sedimentato e la profondità revisionante come registri costanti del weekend Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di questo weekend 10-11 ottobre 2026? In amore: sabato porta le intenzioni relazionali più genuine nella leggerezza più autentica della Luna Nuova (17:50 CEST) — non strutture definitive, ma semi onesti e aperti verso il ciclo revisionante; Giove porta il supporto genuinamente espansivo; domenica lascia che le intenzioni si radichino nel raccoglimento più naturale senza spingere verso nuove strutture. Nel lavoro: la Luna Nuova porta il momento d’intenzione operativo più favorevole del ciclo mensile — avanza le strutture più significative con la qualità del sestile espansivo; reggono nel ciclo lungo. Con te stesso: il weekend porta il momento d’intenzione e la sedimentazione come due qualità diverse e ugualmente necessarie — rispetta ognuna nella giornata in cui si presenta. Domanda guida del weekend: “Quale intenzione relazionale più genuinamente onesta, diplomaticamente autentica e abbastanza leggera da reggere la verità del ciclo revisionante porto nella Luna Nuova di sabato — e quale raccoglimento più genuino porto nella domenica della prima radice del nuovo ciclo?” Perché seguire l’oroscopo del weekend? Aiuta a capire quale tipo di energia favorisce il riposo, la socialità o il chiarimento nelle due giornate più libere della settimana

Permette di scegliere come usare il tempo in modo più consapevole

Offre spunti su quando spingere e quando lasciare che le cose si sviluppino da sole

Le stelle suggeriscono il mood, ma il modo in cui riempi sabato e domenica resta sempre una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Weekend 10-11 Ottobre 2026

L’oroscopo del weekend di sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 racconta due giornate perfette per:

Portare le intenzioni relazionali più genuine nella Luna Nuova di sabato alle 17:50 CEST — Giove in sestile amplifica il potenziale; porta i semi più onesti nella leggerezza più autentica; le strutture relazionali avanzate reggono nel ciclo lungo verso il diretto di Venere del 13 novembre

Lasciare che le intenzioni di sabato si radichino nella sedimentazione più naturale della domenica — il primo giorno del nuovo ciclo lunare porta la qualità più familiare e radicata come fondamento verso le due settimane di crescita; il raccoglimento domenicale è la qualità più necessaria del secondo giorno del ciclo

Onorare il sestile di Giove come il supporto espansivo più generoso del ciclo mensile — c’è spazio autentico per qualcosa di nuovo e genuinamente bello nelle relazioni più significative; usa quella qualità come fondamento verso il ciclo di crescita

In amore , il weekend porta il momento d’intenzione relazionale più significativo del ciclo mensile (Luna Nuova di sabato) e la prima sedimentazione più radicata (domenica) come due qualità ugualmente necessarie — porta le intenzioni con la leggerezza più genuina e la domenica con il raccoglimento più autentico; le strutture raggono nel lungo periodo verso il diretto di Venere

, il weekend porta il momento d’intenzione relazionale più significativo del ciclo mensile (Luna Nuova di sabato) e la prima sedimentazione più radicata (domenica) come due qualità ugualmente necessarie — porta le intenzioni con la leggerezza più genuina e la domenica con il raccoglimento più autentico; le strutture raggono nel lungo periodo verso il diretto di Venere Nel lavoro , la Luna Nuova con Giove in sestile porta il momento d’intenzione operativo più favorevole e genuinamente espansivo del ciclo mensile — avanza le strutture più significative nella qualità espansiva del sestile; la domenica consolida nel raccoglimento; le strutture reggono nel ciclo lungo come fondamento verso la settimana e il mese

, la Luna Nuova con Giove in sestile porta il momento d’intenzione operativo più favorevole e genuinamente espansivo del ciclo mensile — avanza le strutture più significative nella qualità espansiva del sestile; la domenica consolida nel raccoglimento; le strutture reggono nel ciclo lungo come fondamento verso la settimana e il mese Con te stesso, questo weekend porta la Luna Nuova come intenzione, il sestile di Giove come supporto espansivo, la domenica come sedimentazione e Venere Rx come sfondo revisionante — quattro qualità diverse e ugualmente necessarie del weekend più relazionalmente significativo del ciclo autunnale 2026

Queste previsioni astrologiche sono basate sull’analisi dei transiti planetari. Continua a seguirci su Atom Heart Magazine per leggere ogni giorno l’oroscopo aggiornato e le previsioni giornaliere, settimanali e mensili.

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