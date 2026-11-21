Scopri l’oroscopo di oggi, lunedì 23 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con la Luna in Toro e classifica dei segni.

Oroscopo di Lunedì 23 Novembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, lunedì 23 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Lunedì 23 novembre comincia con la Luna in Toro, entrata domenica alle 11:09, e con il Sole in Sagittario, da ieri alle 08:23. La settimana parte con un ritmo più lento dell’ultima: poca fretta, voglia di concretezza, appetito di cose semplici. Il lunedì non è un giorno di strappi, ma di costruzione paziente.

La Luna in Toro porta stabilità e un po’ di testardaggine. È un’ottima Luna per i conti, per i contratti, per ciò che si può toccare e misurare, e per il corpo. Meno adatta alle improvvisazioni: chi vuole cambiare in fretta trova resistenza, chi vuole consolidare trova alleati. Il Sole in Sagittario, intanto, allarga lo sguardo e invita a pensare a quello che si vuole fare da qui a Natale.

Venere è diretta in Bilancia, Marte e Giove sono in Leone, Mercurio è diretto: le relazioni sono chiare e il lavoro scorre. Il quadro prepara due eventi di martedì: alle 01:07 il Sole forma un trigono con Nettuno in Ariete, e alle 12:09 la Luna entra in Gemelli per la Luna Piena delle 15:54. Il lunedì è la giornata per mettere ordine prima del culmine.

Tema del giorno: Luna in Toro (tutto il giorno) + Sole in Sagittario: il lunedì della costruzione paziente, alla vigilia della Luna Piena in Gemelli

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: La Luna in Toro, in semisestile, rallenta il tuo ritmo naturale e ti chiede di non correre. Il Sole in Sagittario forma un trigono e porta ottimismo e voglia di avventura: un progetto nuovo ti entusiasma. Venere in Bilancia, nel segno opposto, ti chiede una risposta in amore: la serata è più adatta a un chiarimento che a una discussione. Marte e Giove in Leone, in trigono, sostengono la tua iniziativa senza forzarti.

Lavoro: Parti con calma e dai la priorità a una cosa sola. Saturno, Nettuno e Chirone transitano nel tuo segno e chiedono disciplina: scrivi un piano per la settimana. Evita di scontrarti con un collega che non ha fretta: la Luna in Toro porta un freno e ha ragione di averlo. Domani, con il trigono tra Sole e Nettuno, si apre una porta.

Salute: Energia buona, ma con meno scatto. Camminata o nuoto al posto della corsa. Proteggi testa e collo. A pranzo prediligi pasti completi, senza saltare.

Consiglio del giorno: Rallenta, domani si apre una porta.

Toro ♉

Amore: La Luna è nel tuo segno e porta calma, tenerezza, voglia di contatto. In amore sei sincero e un po’ testardo: un malinteso si scioglie se non pretendi di avere ragione. Venere, tua reggente, diretta in Bilancia, forma un quinconce: una piccola concessione ammorbidisce un’atmosfera. Il Sole in Sagittario forma un quinconce e invita alla flessibilità. Una cena a casa, un regalo semplice, una carezza valgono più di un grande discorso.

Lavoro: È la tua giornata per conti, budget, contratti, acquisti ragionati. La Luna nel segno dà lucidità pratica: un affare, una spesa grande o un pagamento rimandato si risolvono bene. Evita di imporre il tuo ritmo a un collega più veloce. Marte e Giove in Leone, in quadrato, ti sfidano su una scelta: non cedere ma ascolta.

Salute: Corpo più ricettivo: ottimo per una cura, un trattamento, un pasto di qualità. Proteggi gola e collo con una sciarpa. Un po’ di movimento regolare ti tiene in equilibrio.

Consiglio del giorno: Costruisci con calma e tieni il punto.

Gemelli ♊

Amore: La Luna in Toro forma un semisestile con il tuo segno e porta un po’ di lentezza: una conversazione sentimentale richiede più pazienza del solito. Venere in Bilancia, in trigono, porta armonia e un invito piacevole. Il Sole in Sagittario si oppone al tuo segno e accende il confronto tra libertà e dettagli. Domani la Luna Piena nel tuo segno chiuderà un tema: oggi capisci quale.

Lavoro: Metti in ordine mail, scadenze e appunti: oggi la mente è meno rapida ma più precisa. Evita di aprire nuove trattative. Un collega o un cliente ti chiede un chiarimento: rispondi con numeri e date, senza improvvisare. Prepara una sintesi per la riunione di domani.

Salute: Mente veloce, corpo più lento. Pausa dagli schermi, camminata e respiro lento. Spegni il telefono prima di mezzanotte: la Luna Piena di domani porta sonno più leggero.

Consiglio del giorno: Capisci cosa chiuderai domani.

Cancro ♋

Amore: La Luna in Toro forma un sestile con il tuo segno e porta dolcezza, sostegno e voglia di casa: è la tua alleata di giornata. Un familiare o un amico ti dà una buona notizia. Venere in Bilancia, in quadrato, chiede pazienza. Il Sole in Sagittario forma un quinconce e invita alla flessibilità con gli orari. Una cena con poche persone fidate è il modo più bello di cominciare la settimana.

Lavoro: Giornata ottima per la casa, la famiglia e i conti domestici: spese, bollette, documenti. Un colloquio di lavoro, una richiesta, una proposta ricevono un buon riscontro se li poni con calma. Evita di prendere tutto sulle spalle: delega qualcosa, il carico di martedì sarà maggiore.

Salute: Stomaco più tranquillo. Cene calde, tisane, un po’ di movimento dolce. Il sonno è buono, ma la vigilia della Luna Piena può rendere l’umore più sensibile.

Consiglio del giorno: Chiedi sostegno e accoglilo.

Leone ♌

Amore: Marte e Giove, congiunti nel tuo segno, tengono alto il carisma. La Luna in Toro forma un quadrato con te: una fase di rigidità, un’abitudine contro una tua idea. Il Sole in Sagittario forma un trigono e porta ottimismo e voglia di progettare. Venere in Bilancia, in sestile, rende dolce l’incontro. Con il partner evita di imporre: l’affetto funziona meglio quando lasci spazio a un compromesso.

Lavoro: Rifinisci un progetto e non aprirne di nuovi. La Luna in Toro porta lentezza nelle risposte altrui: non è un no, è un tempo. Una riunione richiede pazienza, ma il tuo carisma resta alto. Marte lascia il tuo segno giovedì alle 00:37 per entrare in Vergine: sfrutta l’energia mentre è qui.

Salute: Energia alta con qualche tensione. Cura cuore e schiena, fai una camminata a passo regolare, riduci caffè e alcol.

Consiglio del giorno: Brilla con pazienza, senza imporre.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Toro forma un trigono con il tuo segno e porta calma, concretezza, sostegno: una giornata favorevole per chi sa quello che vuole. Il Sole in Sagittario forma un quadrato e porta qualche tensione tra ordine e slancio. Venere in Bilancia, in semisestile, ti invita alla discrezione. In coppia, i piccoli gesti di cura e di ordine contano più di una grande dichiarazione: prepara una cena, aggiusta una cosa rimasta in sospeso.

Lavoro: Giornata ottima per mettere a posto agenda, documenti, budget, un archivio. La Luna in Toro è la tua alleata pratica: un elenco breve e un’ora ben spesa valgono più di un progetto grande. Marte entra nel tuo segno giovedì alle 00:37: prepara oggi ciò che vorrai fare con più energia da giovedì.

Salute: Digestione serena. Un pasto regolare, una passeggiata a passo lento, un tè caldo. Il corpo chiede ritmo, non sforzo. Controlla la postura e le spalle.

Consiglio del giorno: Fai ordine, giovedì Marte ti spinge.

Bilancia ♎

Amore: Venere, tua reggente, è diretta nel tuo segno e le decisioni di cuore sono più affidabili. La Luna in Toro forma un quinconce e chiede qualche adattamento: un invito cambia orario, una cena slitta. Il Sole in Sagittario forma un sestile e porta leggerezza, curiosità, voglia di incontri. Una persona piacevole ti scrive. Rispondi con calma e tieni il tuo ritmo: la fretta non ti serve.

Lavoro: Metti ordine in un accordo e rimanda le firme importanti a dopo la Luna Piena. Un collaboratore ti chiede un parere: ascolta tutto prima di decidere. Evita di fare mediazioni per chi non le chiede. Marte e Giove in Leone, in sestile, ti danno energia sociale: un contatto utile arriva con un aperitivo.

Salute: Reni e schiena da curare: acqua, tisane, passeggiata. Evita cibi pesanti a cena. Un bagno caldo o un po’ di yoga sciolgono la tensione.

Consiglio del giorno: Adattati con grazia, decidi dopo martedì.

Scorpione ♏

Amore: La Luna in Toro, nel segno opposto, porta un confronto sul possesso, la sicurezza e il tempo da dedicare agli affetti. Il Sole in Sagittario forma un semisestile e alleggerisce l’intensità delle ultime settimane. Venere in Bilancia, in semisestile, porta gentilezza. Una conversazione di coppia, se condotta senza pretese, rafforza il legame: ascolta prima di dire cosa pretendi. La sera è il momento migliore.

Lavoro: Non iniziare nulla di nuovo: la Luna in Toro irrigidisce le posizioni e una trattativa su denaro o proprietà richiede pazienza. Un socio o un collega prende tempo: lascialo fare. Prepara un documento, una sintesi, un budget per la settimana. Da giovedì, con Marte in Vergine, l’energia di lavoro ti sostiene.

Salute: Corpo stanco dopo la stagione intensa. Dormi di più, bevi acqua, fai una passeggiata lenta. Un bagno caldo la sera. Proteggi gola e zona lombare.

Consiglio del giorno: Lascia andare ciò che pretendi.

Sagittario ♐

Amore: Il Sole è nel tuo segno e ti dà energia, fiducia, voglia di ricominciare. La Luna in Toro forma un quinconce e rallenta l’impulso: un sogno ha bisogno di una forma concreta. Marte e Giove in Leone, in trigono, tengono alto l’entusiasmo. Venere in Bilancia, in sestile, rende dolce l’incontro con chi ti piace. In coppia, evita promesse affrettate: una piccola azione concreta vale più di un grande progetto.

Lavoro: Scegli uno dei tre obiettivi della stagione e cominciane la concretizzazione: un budget, un biglietto, un corso. La Luna in Toro ti aiuta a dare forma a un’idea. Evita di firmare impegni lunghi prima della Luna Piena di domani: nel tuo asse si compie una chiusura.

Salute: Forma ottima, ma il corpo chiede ritmo. Cammina, nuota, mangia con calma. Cura fegato e fianchi e dormi di più la notte prima della Luna Piena.

Consiglio del giorno: Dai una forma concreta a un sogno.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Toro forma un trigono con il tuo segno e porta solidità, calma e piacere nelle cose semplici. Sei concreto e affidabile, e chi ti ama lo sente. Il Sole in Sagittario forma un semisestile e alleggerisce il clima. Venere in Bilancia, in quadrato, chiede chiarezza su un impegno. Una cena con una persona che stimi o una telefonata sincera portano una buona notizia. La tua serenità attira un incontro piacevole.

Lavoro: Giornata ottima per conti, budget, contratti, investimenti ragionati, scelte pratiche. La Luna in Toro sostiene ciò che costruisci: un’idea che matura da tempo prende forma. Un superiore o un cliente apprezza la tua precisione. Prepara i dossier per la Luna Piena di domani, che porta una conclusione.

Salute: Ginocchia e schiena da curare: stretching e movimento regolare. Un pasto caldo e un po’ di riposo rimettono in equilibrio. Il sonno è profondo.

Consiglio del giorno: Costruisci, oggi funziona.

Acquario ♒

Amore: La Luna in Toro forma un quadrato con il tuo segno e porta un po’ di rigidità: una persona che ti piace ha un ritmo diverso dal tuo. Il Sole in Sagittario forma un sestile e porta ottimismo, contatti, idee: una conversazione con un amico apre un’idea. Marte e Giove in Leone, nel segno opposto, mettono energia e confronti diretti. Plutone e il Nodo Nord nel tuo segno chiedono una scelta di rotta.

Lavoro: Proponi un’idea ma non pretendere una risposta immediata: la Luna in Toro porta lentezza. Un progetto di gruppo ha bisogno di un budget: preparalo. Evita di discutere su principi: il lunedì chiede numeri, non teorie. Domani il Sole forma un trigono con Nettuno e arriva un’ispirazione.

Salute: Nervi e circolazione da curare: pausa dagli schermi, camminata, respiro lento. Evita il caffè dopo le 17. Proteggi caviglie e polsi.

Consiglio del giorno: Prepara i numeri, domani arriva l’ispirazione.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Toro forma un sestile con il tuo segno e porta dolcezza, tatto, voglia di casa: una giornata favorevole per l’intimità. Il Sole in Sagittario forma un quadrato e porta un po’ di dispersione. Venere in Bilancia, in quinconce, chiede un po’ di flessibilità. Una cena, un film, un bagno caldo con una persona che ami. Un amico o un parente ti confida qualcosa: ascolta senza assorbire tutto.

Lavoro: Giornata utile per sistemare budget, spese e carte. La Luna in Toro favorisce la concretezza e il tuo intuito oggi è affidabile in materia di denaro. Evita di prestare soldi o di fare promesse che ti sovraccaricano. Un’attività creativa del mattino si trasforma in una proposta concreta.

Salute: Vitalità buona, sensibilità alta. Piedi e sistema immunitario da proteggere: calze calde, tisane, sonno lungo. Un bagno caldo la sera.

Consiglio del giorno: Ascolta l’intuito, anche sui soldi.

Oroscopo 23 novembre 2026 – Classifica del giorno

Capricorno Vergine Toro Cancro Pesci Sagittario Leone Bilancia Ariete Gemelli Scorpione Acquario

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 23 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di lunedì 23 novembre 2026? Il segno più fortunato è il Capricorno. La Luna in Toro forma un trigono con il segno e favorisce solidità, conti in ordine e scelte pratiche; il Sole in Sagittario, in semisestile, porta leggerezza. Bene anche Vergine, in trigono con la Luna, e Toro, che ha la Luna nel segno. Com’è l’energia generale di lunedì 23 novembre 2026? Luna in Toro (tutto il giorno): calma, concretezza, appetito; favorisce budget, contratti, corpo e casa

Sole in Sagittario: ottimismo e voglia di guardare avanti, pensando alle settimane che vengono

Marte e Giove in Leone: carisma e voglia di farsi notare, ma con meno fretta del solito

Vigilia della Luna Piena: domani la Luna entra in Gemelli alle 12:09 e la Luna Piena è alle 15:54 Quando c’è la Luna Piena in Gemelli a novembre 2026? Martedì 24 novembre 2026 alle 15:54 (ora italiana, CET). La Luna entra in Gemelli alle 12:09 e si oppone al Sole in Sagittario. Il lunedì 23 è la giornata preparatoria: conviene capire cosa si vuole chiudere o portare a termine prima del culmine. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: mostra affetto in modo concreto, con gesti semplici. Nel lavoro: concentrati su conti, contratti e scadenze, evita di rivoluzionare. Con te stesso: cura il corpo con una cena buona e un po’ di movimento. Domanda guida del giorno: “Che cosa voglio chiudere entro la Luna Piena di domani?” Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 23 Novembre 2026

L’oroscopo di lunedì 23 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Costruire con pazienza, con la Luna in Toro che favorisce ciò che è concreto

Mettere ordine in conti, contratti e scadenze prima della Luna Piena di martedì

Cercare gesti semplici di affetto e un pasto curato, senza correre

In amore , mostra affetto con gesti concreti e semplici: la Luna in Toro premia la presenza più delle parole

, mostra affetto con gesti concreti e semplici: la Luna in Toro premia la presenza più delle parole Nel lavoro , concentrati su conti, contratti e scadenze, e lascia le rivoluzioni a un altro giorno

, concentrati su conti, contratti e scadenze, e lascia le rivoluzioni a un altro giorno Con te stesso, cura il corpo con un pasto buono e un po’ di movimento, senza strappi

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.