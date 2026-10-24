Oroscopo di lunedì 26 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, lunedì 26 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con la Luna Piena in Toro.

Oroscopo di Lunedì 26 Ottobre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, lunedì 26 ottobre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Il lunedì della Luna Piena. La Luna entra in Toro alle 00:34 (ora solare) e raggiunge la fase piena alle 05:12, a 2°45′ di Toro, in opposizione al Sole in Scorpione. È il culmine emotivo del mese: tornano a galla soldi, valori e relazioni. Alle 13:11 il Sole forma un quadrato con Plutone in Acquario, e la tensione si fa sentire nel lavoro.

Mercurio resta retrogrado in Scorpione, Venere retrograda è rientrata in Bilancia ieri e Marte e Giove tengono viva l’energia in Leone. Il lunedì dà il ritmo della settimana: meglio chiudere che aprire.

Tema del giorno: Luna Piena in Toro (05:12) + Sole quadrato a Plutone (13:11) + Mercurio retrogrado: il lunedì del culmine

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: La Luna Piena in Toro è nella tua casa dei valori e chiude un ciclo legato a soldi e sicurezza. Il Sole in Scorpione in quinconce chiede di aggiustare un’abitudine di coppia. Non rispondere subito a una provocazione.

Lavoro: Chiudi una spesa o una trattativa che si trascina. Alle 13:11 il quadrato Sole-Plutone rende tesi i confronti con i capi.

Salute: Energia alta, sonno corto. Evita il caffè dopo le 16.

Consiglio del giorno: Chiudi prima di aprire.

Toro ♉

Amore: La Luna Piena alle 05:12 cade nel tuo segno a 2°45′: emozioni al culmine, desideri chiari. Il Sole in Scorpione si oppone e porta una verità sul legame. Parlane con calma, senza gelosia.

Lavoro: Giornata intensa: raccogli i frutti dell’ultimo ciclo. Alle 13:11 il Sole in quadrato a Plutone mette alla prova la pazienza.

Salute: Stanchezza e tensione al collo. Riposa nel pomeriggio.

Consiglio del giorno: Una decisione matura vale più di mille discussioni.

Gemelli ♊

Amore: La Luna Piena in Toro in semisestile ti lascia un po’ fuori dalla scena. Venere rientrata in Bilancia in trigono porta leggerezza. Un messaggio inatteso scalda la giornata.

Lavoro: Mercurio retrogrado: ricontrolla messaggi e appuntamenti. Rimanda le firme.

Salute: Mente vivace, sonno agitato. Spegni gli schermi presto.

Consiglio del giorno: Rispondi dopo aver riletto.

Cancro ♋

Amore: La Luna Piena in Toro in sestile porta stabilità e un gesto concreto di affetto. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intimità. Una cena a casa chiude bene la giornata.

Lavoro: Collaborazioni stabili. Un collega ti sostiene, sfruttalo per chiudere una pratica.

Salute: Buon recupero. Cena calda e sonno regolare.

Consiglio del giorno: Fidati dell’istinto.

Leone ♌

Amore: La Luna Piena in Toro in quadrato porta nervosismo. Il Sole in Scorpione in quadrato rende l’orgoglio facile da ferire. Marte e Giove ti danno carisma: usalo per ascoltare.

Lavoro: Alle 13:11 il Sole in quadrato a Plutone porta attriti di potere. Evita le sfide.

Salute: Cuore e schiena da non affaticare.

Consiglio del giorno: Più ascolto, meno scena.

Vergine ♍

Amore: La Luna Piena in Toro in trigono ti dà calma e concretezza. Il Sole in Scorpione in sestile rende sincere le parole. Un chiarimento riesce meglio la sera.

Lavoro: Ottima giornata per chiudere pratiche, conti e scadenze. Il tuo occhio coglie l’errore.

Salute: Equilibrio buono. Passeggia dopo pranzo.

Consiglio del giorno: Concludi ciò che conta.

Bilancia ♎

Amore: Venere retrograda è rientrata nel tuo segno ieri e la Luna Piena in Toro in quinconce chiede aggiustamenti. Il Sole in Scorpione in semisestile invita alla profondità. Ascolta prima di rispondere.

Lavoro: Rimanda gli accordi importanti. Giornata di chiusure, non di firme.

Salute: Energia in calo. Riposa.

Consiglio del giorno: Aspetta prima di scegliere.

Scorpione ♏

Amore: La Luna Piena in Toro si oppone al tuo segno: emozioni forti, verità a fuoco. Alle 13:11 il Sole nel segno forma un quadrato con Plutone: evita il controllo e la gelosia. Respira.

Lavoro: Giornata di tensione con soci e capi. Mercurio retrogrado nel segno: verifica prima di rispondere.

Salute: Emotività alta. Acqua e sonno.

Consiglio del giorno: Verità, non controllo.

Sagittario ♐

Amore: La Luna Piena in Toro in quinconce chiede di cambiare piano. Marte e Giove in Leone in trigono ti danno ottimismo. Un invito inatteso rimette in moto la giornata.

Lavoro: Verifica orari, mail e prenotazioni. Mercurio retrogrado ti rallenta, ma non ti ferma.

Salute: Forma ottima. Sport all’aperto.

Consiglio del giorno: Cambia piano senza drammi.

Capricorno ♑

Amore: La Luna Piena in Toro in trigono porta stabilità e un bisogno di sicurezza in coppia. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a esprimere ciò che senti.

Lavoro: Giornata ottima per rivedere il budget e chiudere pratiche arretrate.

Salute: Buona forma. Cura le ginocchia.

Consiglio del giorno: Costruisci con calma.

Acquario ♒

Amore: La Luna Piena in Toro in quadrato porta tensione sul fronte emotivo. Il Sole in Scorpione in quadrato aggiunge pressione. Non chiudere nessuno fuori.

Lavoro: Evita le discussioni di principio. Idee originali, da verificare.

Salute: Sistema nervoso sensibile. Staccati dagli schermi.

Consiglio del giorno: Dialoga, non teorizzare.

Pesci ♓

Amore: La Luna Piena in Toro in sestile porta una conferma concreta e il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intuito. Un gesto sincero apre una porta.

Lavoro: Giornata creativa e di ascolto. Chiudi con delicatezza un lavoro rimasto aperto.

Salute: Ottima vitalità. Un bagno caldo la sera.

Consiglio del giorno: Ascolta l’intuito.

Oroscopo 26 ottobre 2026 – Classifica del giorno

Capricorno Vergine Cancro Pesci Sagittario Gemelli Bilancia Ariete Acquario Leone Scorpione Toro

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 26 ottobre 2026

Qual è il segno più fortunato di lunedì 26 ottobre 2026? Il segno più fortunato è il Capricorno. La Luna Piena in Toro forma un trigono con il segno e il Sole in Scorpione un sestile. Bene anche Vergine e Cancro. Com’è l’energia generale di lunedì 26 ottobre 2026? Luna Piena in Toro (05:12): culmine emotivo su soldi e valori

Sole quadrato a Plutone (13:11): tensione di potere

Mercurio retrogrado in Scorpione: rivedere, non firmare

Venere retrograda in Bilancia (da ieri): relazioni da rivedere Quando è la Luna Piena di ottobre 2026? Lunedì 26 ottobre 2026 alle 05:12 (ora italiana, CET), a 2°45′ di Toro, in opposizione al Sole in Scorpione. Porta a un culmine i temi di denaro, valori e relazioni. Alle 13:11 il Sole forma un quadrato con Plutone. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: parla con calma, la Luna Piena porta a galla le verità. Nel lavoro: chiudi ciò che è aperto, non firmare. Con te stesso: riposa, il culmine stanca. Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 26 Ottobre 2026

L’oroscopo di lunedì 26 ottobre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Chiudere un ciclo: la Luna Piena porta a termine ciò che hai seminato

Gestire la tensione delle 13:11 con calma

Rimandare le firme: Mercurio è ancora retrogrado

In amore , la Luna Piena porta a galla desideri e verità; parlane senza accuse

, la Luna Piena porta a galla desideri e verità; parlane senza accuse Nel lavoro , chiudi le pratiche aperte e rimanda le firme

, chiudi le pratiche aperte e rimanda le firme Con te stesso, riposa, il culmine stanca

Per approfondire il contesto astrologico di questo periodo, visita le previsioni astrologiche su Wikipedia.

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