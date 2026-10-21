Oroscopo weekend sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo del weekend del 24 e 25 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con Mercurio retrogrado e Venere in Bilancia.

Oroscopo weekend 24 ottobre e 25 ottobre 2026

Ecco l’oroscopo del weekend di sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 per tutti i segni zodiacali.

Un fine settimana di svolte. Sabato Mercurio inizia la retrogradazione in Scorpione, nelle stesse ore in cui il Sole si congiunge a Venere retrograda. Domenica Venere rientra in Bilancia e le lancette tornano indietro di un’ora. La Luna resta in Ariete per tutto il weekend e dà energia e voglia di fare.

Sabato 24 ottobre si apre alle 05:44 CEST con la congiunzione Sole-Venere retrograda a 0°45′ di Scorpione, un momento di grande intensità per desideri, gelosie e verità sentimentali. Alle 09:12 CEST Mercurio si ferma a 20°59′ di Scorpione e comincia la retrogradazione, che dura fino al 13 novembre. La Luna in Ariete spinge ad agire, ma conviene controllare messaggi, orari e firme.

Domenica 25 ottobre nella notte l’ora legale finisce: alle 03:00 le lancette tornano alle 02:00 e si dorme un’ora in più. Alle 10:09 (ora solare) Venere retrograda rientra in Bilancia e il clima affettivo si fa più dialogante. La Luna lascia l’Ariete solo a mezzanotte e trentaquattro, nella notte tra domenica e lunedì, quando entra in Toro. Alle 05:12 di lunedì 26 la Luna Piena in Toro chiude il ciclo.

Sfondo planetario costante:

Sole in Scorpione : intensità e verità

: intensità e verità Mercurio retrogrado in Scorpione dal 24 ottobre : rivedere, non firmare

: rivedere, non firmare Venere retrograda in Scorpione, poi in Bilancia dal 25 ottobre : rivedere i legami

: rivedere i legami Marte e Giove in Leone : energia creativa

: energia creativa Plutone diretto in Acquario: trasformazioni più chiare

Tema del weekend: Sole congiunto a Venere retrograda (Sab 05:44 CEST) + Mercurio retrogrado (Sab 09:12 CEST) + ora solare e Venere in Bilancia (Dom 10:09) + Luna in Ariete: il weekend delle svolte

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Sabato 24: La Luna è nel tuo segno e ti rende diretto, magnetico e un po’ impaziente. Il Sole in Scorpione forma un quinconce: l’amore chiede un piccolo aggiustamento. Parti con entusiasmo, ma lascia spazio all’altro.

Domenica 25: Venere retrograda rientra in Bilancia e si oppone al tuo segno: il partner fa da specchio. La Luna in Ariete resta con te fino a notte, usa l’energia per un gesto sincero, non per una sfida.

Lavoro e pratica: Controlla ogni dettaglio e rimanda le firme. Il weekend è per le attività pratiche. Mercurio si ferma e inverte la rotta: rileggi i messaggi prima di inviarli. Rimanda le firme importanti.

Benessere: Energia alta. Dormi un’ora in più, domenica l’ora solare regala una notte più lunga.

Consiglio del weekend: Parti forte, poi ascolta.

Toro ♉

Sabato 24: Il Sole si congiunge a Venere retrograda nell’opposizione al tuo segno: arriva una verità sul legame. Parlane senza gelosia. La Luna in Ariete in semisestile concede calma.

Domenica 25: Venere torna in Bilancia e si avvicina al tuo asse con un quinconce. Un chiarimento sui soldi o sul tempo condiviso evita attriti. Domani la Luna Piena nel tuo segno carica il clima.

Lavoro e pratica: Sistema le questioni economiche, ma rimanda gli acquisti importanti. Mercurio retrogrado si oppone al segno: ricontrolla acquisti e accordi prima di concludere.

Benessere: Cura la gola. Un po’ di riposo prima della Luna Piena di lunedì.

Consiglio del weekend: Una verità detta bene vale più di una discussione.

Gemelli ♊

Sabato 24: La Luna in Ariete in sestile ti rende brillante e comunicativo. Il Sole e Venere in Scorpione in quinconce chiedono sincerità: dai a un incontro il tempo di crescere.

Domenica 25: Venere in Bilancia in trigono porta tenerezza e leggerezza. Una gita breve o una serata con amici funzionano meglio di un impegno rigido.

Lavoro e pratica: Buon momento per riordinare mail e agenda. Mercurio, tuo reggente, inverte la rotta: ricontrolla messaggi, orari e appuntamenti.

Benessere: Mente vivace. Fai una pausa dagli schermi.

Consiglio del weekend: Parla poco, ascolta molto.

Cancro ♋

Sabato 24: Il Sole e Venere in Scorpione in trigono sostengono l’intimità. La Luna in Ariete in quadrato porta nervosismo: scegli bene i toni.

Domenica 25: Venere rientra in Bilancia e forma un quadrato: un malinteso con il partner o la famiglia chiede pazienza. Una cena a casa riporta equilibrio.

Lavoro e pratica: Weekend adatto a casa e famiglia, evita le trattative. Mercurio retrogrado in trigono ti aiuta a recuperare ciò che era rimasto in sospeso.

Benessere: Stomaco sensibile. Mangia leggero.

Consiglio del weekend: Resta vicino a chi ti conosce.

Leone ♌

Sabato 24: La Luna in Ariete in trigono con Marte e Giove nel tuo segno accende il carisma. Il Sole in Scorpione forma un quadrato: evita le sfide d’orgoglio.

Domenica 25: Venere torna in Bilancia in sestile e addolcisce il clima. Una giornata di divertimento, cinema o amici, ti ricarica.

Lavoro e pratica: Pianifica un progetto creativo senza fretta. Mercurio retrogrado forma un quadrato al tuo segno: pesa le parole prima di rispondere.

Benessere: Ottima energia. Muoviti e ridi.

Consiglio del weekend: Brilla, ma senza imporre.

Vergine ♍

Sabato 24: Il Sole e Venere in Scorpione in sestile rendono facile parlare di sentimenti. La Luna in Ariete in quinconce porta qualche imprevisto: resta flessibile.

Domenica 25: Venere in Bilancia in semisestile suggerisce di non idealizzare. Il giorno dell’ora solare è adatto al riposo e al riordino.

Lavoro e pratica: Ordina documenti e pratiche arretrate. Mercurio retrogrado, tuo reggente, ti obbliga a rivedere: è un periodo adatto al recupero, non alle nuove firme.

Benessere: Digestione sensibile. Orari regolari.

Consiglio del weekend: Ordina ciò che hai in sospeso.

Bilancia ♎

Sabato 24: Il Sole ha lasciato il tuo segno e passa in Scorpione: l’umore è più profondo. La Luna in Ariete si oppone: confrontati con franchezza.

Domenica 25: Domenica alle 10:09 Venere retrograda rientra nel tuo segno. Un tema affettivo che credevi chiuso torna da rivedere. Ascolta prima di rispondere.

Lavoro e pratica: Rimanda gli accordi importanti a dopo il 13 novembre. Mercurio retrogrado in semisestile: rimanda gli accordi importanti.

Benessere: Energia in calo. Concediti riposo.

Consiglio del weekend: Rileggi il passato con calma.

Scorpione ♏

Sabato 24: Il Sole in Scorpione si congiunge a Venere retrograda alle 05:44 CEST nel tuo segno: desideri, gelosie e verità a fuoco. La Luna in Ariete in quinconce porta nervosismo. Respira.

Domenica 25: Venere torna in Bilancia alle 10:09 e chiude il capitolo nel tuo segno: ciò che hai capito ora si sposta nelle relazioni. Usa la domenica per riflettere.

Lavoro e pratica: Usa il weekend per rivedere i piani, non per firmare. Mercurio retrogrado nel segno chiede di verificare, non di forzare. Evita decisioni drastiche.

Benessere: Emotività alta. Dormi, bevi acqua.

Consiglio del weekend: Verità, non controllo.

Sagittario ♐

Sabato 24: La Luna in Ariete in trigono e Marte e Giove in Leone in trigono rendono il sabato leggero e fortunato. Il Sole in Scorpione porta un semisestile: scegli con cura a chi aprirti.

Domenica 25: Venere rientra in Bilancia in sestile con il tuo segno. Una gita, un invito o un viaggio breve riaccendono il buonumore.

Lavoro e pratica: Ottimo per studio e pianificazione di un viaggio. Mercurio retrogrado non ti ferma: ricontrolla solo prenotazioni e orari.

Benessere: Forma ottima. Fai sport all’aperto.

Consiglio del weekend: Esci e divertiti.

Capricorno ♑

Sabato 24: Il Sole in Scorpione in sestile sostiene i sentimenti stabili. La Luna in Ariete in quadrato porta fretta: non farti trascinare.

Domenica 25: Venere rientra in Bilancia in quadrato: un tema di fedeltà o responsabilità chiede chiarezza. Una passeggiata aiuta a ordinare i pensieri.

Lavoro e pratica: Rivedi il budget del mese successivo. Mercurio retrogrado in sestile: rivedi budget e scadenze.

Benessere: Cura ginocchia e schiena.

Consiglio del weekend: Costruisci senza fretta.

Acquario ♒

Sabato 24: La Luna in Ariete in sestile porta vivacità e incontri stimolanti. Il Sole in Scorpione in quadrato aggiunge tensione emotiva: non chiudere nessuno fuori.

Domenica 25: Venere in Bilancia in trigono porta armonia, tra amici e nel gruppo. Domani si avvicina la Luna Piena in Toro, in quadrato al tuo segno.

Lavoro e pratica: Idee originali, ma da verificare prima di proporle. Mercurio retrogrado in quadrato: evita discussioni di principio.

Benessere: Sistema nervoso sensibile.

Consiglio del weekend: Dialoga, non teorizzare.

Pesci ♓

Sabato 24: Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intuito. La Luna in Ariete in semisestile porta calma. Un messaggio sincero apre una porta.

Domenica 25: Venere rientra in Bilancia in quinconce: non idealizzare. La domenica con l’ora solare è adatta a musica, acqua e riposo.

Lavoro e pratica: Weekend creativo: scrivi, dipingi, suona. Mercurio retrogrado in trigono: recuperi un’idea creativa lasciata a metà.

Benessere: Ottima vitalità. Un bagno caldo ti ricarica.

Consiglio del weekend: Ascolta l’intuito, verifica i fatti.

Classifica del weekend (i segni più fortunati) – 24-25 ottobre 2026

Sagittario Leone Scorpione Ariete Gemelli Acquario Pesci Capricorno Cancro Vergine Toro Bilancia

(Essere in basso non significa “weekend da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo weekend 24-25 ottobre 2026

Qual è il segno più fortunato del weekend 24-25 ottobre 2026? Il segno più fortunato è il Sagittario. La Luna in Ariete forma un trigono con il segno per entrambe le giornate, Marte e Giove in Leone sono in trigono e Venere rientra in Bilancia in sestile. Bene anche Leone e Scorpione. Quando inizia Mercurio retrogrado a ottobre 2026? Mercurio inverte la rotta sabato 24 ottobre 2026 alle 09:12 CEST, a 20°59′ di Scorpione, e torna diretto il 13 novembre. Nel weekend conviene rileggere i messaggi prima di inviarli, ricontrollare orari e appuntamenti e rimandare le firme importanti. Cosa significa la congiunzione Sole-Venere del 24 ottobre 2026? Sabato alle 05:44 CEST il Sole si congiunge a Venere retrograda a 0°45′ di Scorpione. È un momento di grande intensità emotiva in cui emergono desideri, gelosie e verità sentimentali. I segni più coinvolti sono Scorpione e Toro, poi Cancro e Pesci. Quando cambia l’ora nel 2026? Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 l’ora legale finisce: alle 03:00 le lancette tornano alle 02:00. Da domenica l’Italia è in ora solare. Qual è il consiglio generale del weekend 24-25 ottobre 2026? In amore: sabato dì la verità con calma, domenica ascolta. Nel lavoro: rimanda le firme e rivedi ciò che hai in sospeso. Con te stesso: dormi l’ora in più e prepara la Luna Piena di lunedì. Perché seguire l’oroscopo del weekend? Offre una mappa energetica di due giorni, utile per organizzare tempo libero e relazioni

Aiuta a distinguere il tono del sabato da quello della domenica

Le stelle indicano il clima, ma come lo vivi resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Weekend 24-25 Ottobre 2026

L’oroscopo del weekend del 24 e 25 ottobre 2026 racconta due giorni in cui:

Sabato la congiunzione Sole-Venere retrograda porta a galla desideri e verità: parlane con calma

Mercurio inizia a retrocedere in Scorpione: rileggi, ricontrolla e rimanda le firme

Domenica Venere rientra in Bilancia e il clima affettivo si fa più dialogante; l’ora solare regala un’ora di sonno in più

In amore , sabato chiede sincerità e domenica ascolto

, sabato chiede sincerità e domenica ascolto Nel lavoro , rivedi e riordina, senza firmare

, rivedi e riordina, senza firmare Con te stesso, dormi, rallenta e prepara la Luna Piena in Toro di lunedì

Per approfondire il contesto astrologico di questo periodo, visita le previsioni astrologiche su Wikipedia.

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