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Oroscopo weekend sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

di Redazione

Scopri l’oroscopo del weekend del 24 e 25 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con Mercurio retrogrado e Venere in Bilancia.

Oroscopo weekend 24-25 ottobre 2026 – previsioni segno per segno

Indice

Oroscopo weekend 24 ottobre e 25 ottobre 2026

Ecco l’oroscopo del weekend di sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 per tutti i segni zodiacali.

Un fine settimana di svolte. Sabato Mercurio inizia la retrogradazione in Scorpione, nelle stesse ore in cui il Sole si congiunge a Venere retrograda. Domenica Venere rientra in Bilancia e le lancette tornano indietro di un’ora. La Luna resta in Ariete per tutto il weekend e dà energia e voglia di fare.

Sabato 24 ottobre si apre alle 05:44 CEST con la congiunzione Sole-Venere retrograda a 0°45′ di Scorpione, un momento di grande intensità per desideri, gelosie e verità sentimentali. Alle 09:12 CEST Mercurio si ferma a 20°59′ di Scorpione e comincia la retrogradazione, che dura fino al 13 novembre. La Luna in Ariete spinge ad agire, ma conviene controllare messaggi, orari e firme.

Domenica 25 ottobre nella notte l’ora legale finisce: alle 03:00 le lancette tornano alle 02:00 e si dorme un’ora in più. Alle 10:09 (ora solare) Venere retrograda rientra in Bilancia e il clima affettivo si fa più dialogante. La Luna lascia l’Ariete solo a mezzanotte e trentaquattro, nella notte tra domenica e lunedì, quando entra in Toro. Alle 05:12 di lunedì 26 la Luna Piena in Toro chiude il ciclo.

Sfondo planetario costante:

  • Sole in Scorpione: intensità e verità
  • Mercurio retrogrado in Scorpione dal 24 ottobre: rivedere, non firmare
  • Venere retrograda in Scorpione, poi in Bilancia dal 25 ottobre: rivedere i legami
  • Marte e Giove in Leone: energia creativa
  • Plutone diretto in Acquario: trasformazioni più chiare

Tema del weekend: Sole congiunto a Venere retrograda (Sab 05:44 CEST) + Mercurio retrogrado (Sab 09:12 CEST) + ora solare e Venere in Bilancia (Dom 10:09) + Luna in Ariete: il weekend delle svolte

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Sabato 24: La Luna è nel tuo segno e ti rende diretto, magnetico e un po’ impaziente. Il Sole in Scorpione forma un quinconce: l’amore chiede un piccolo aggiustamento. Parti con entusiasmo, ma lascia spazio all’altro.

Domenica 25: Venere retrograda rientra in Bilancia e si oppone al tuo segno: il partner fa da specchio. La Luna in Ariete resta con te fino a notte, usa l’energia per un gesto sincero, non per una sfida.

Lavoro e pratica: Controlla ogni dettaglio e rimanda le firme. Il weekend è per le attività pratiche. Mercurio si ferma e inverte la rotta: rileggi i messaggi prima di inviarli. Rimanda le firme importanti.

Benessere: Energia alta. Dormi un’ora in più, domenica l’ora solare regala una notte più lunga.

Consiglio del weekend: Parti forte, poi ascolta.

Toro ♉

Sabato 24: Il Sole si congiunge a Venere retrograda nell’opposizione al tuo segno: arriva una verità sul legame. Parlane senza gelosia. La Luna in Ariete in semisestile concede calma.

Domenica 25: Venere torna in Bilancia e si avvicina al tuo asse con un quinconce. Un chiarimento sui soldi o sul tempo condiviso evita attriti. Domani la Luna Piena nel tuo segno carica il clima.

Lavoro e pratica: Sistema le questioni economiche, ma rimanda gli acquisti importanti. Mercurio retrogrado si oppone al segno: ricontrolla acquisti e accordi prima di concludere.

Benessere: Cura la gola. Un po’ di riposo prima della Luna Piena di lunedì.

Consiglio del weekend: Una verità detta bene vale più di una discussione.

Gemelli ♊

Sabato 24: La Luna in Ariete in sestile ti rende brillante e comunicativo. Il Sole e Venere in Scorpione in quinconce chiedono sincerità: dai a un incontro il tempo di crescere.

Domenica 25: Venere in Bilancia in trigono porta tenerezza e leggerezza. Una gita breve o una serata con amici funzionano meglio di un impegno rigido.

Lavoro e pratica: Buon momento per riordinare mail e agenda. Mercurio, tuo reggente, inverte la rotta: ricontrolla messaggi, orari e appuntamenti.

Benessere: Mente vivace. Fai una pausa dagli schermi.

Consiglio del weekend: Parla poco, ascolta molto.

Cancro ♋

Sabato 24: Il Sole e Venere in Scorpione in trigono sostengono l’intimità. La Luna in Ariete in quadrato porta nervosismo: scegli bene i toni.

Domenica 25: Venere rientra in Bilancia e forma un quadrato: un malinteso con il partner o la famiglia chiede pazienza. Una cena a casa riporta equilibrio.

Lavoro e pratica: Weekend adatto a casa e famiglia, evita le trattative. Mercurio retrogrado in trigono ti aiuta a recuperare ciò che era rimasto in sospeso.

Benessere: Stomaco sensibile. Mangia leggero.

Consiglio del weekend: Resta vicino a chi ti conosce.

Leone ♌

Sabato 24: La Luna in Ariete in trigono con Marte e Giove nel tuo segno accende il carisma. Il Sole in Scorpione forma un quadrato: evita le sfide d’orgoglio.

Domenica 25: Venere torna in Bilancia in sestile e addolcisce il clima. Una giornata di divertimento, cinema o amici, ti ricarica.

Lavoro e pratica: Pianifica un progetto creativo senza fretta. Mercurio retrogrado forma un quadrato al tuo segno: pesa le parole prima di rispondere.

Benessere: Ottima energia. Muoviti e ridi.

Consiglio del weekend: Brilla, ma senza imporre.

Vergine ♍

Sabato 24: Il Sole e Venere in Scorpione in sestile rendono facile parlare di sentimenti. La Luna in Ariete in quinconce porta qualche imprevisto: resta flessibile.

Domenica 25: Venere in Bilancia in semisestile suggerisce di non idealizzare. Il giorno dell’ora solare è adatto al riposo e al riordino.

Lavoro e pratica: Ordina documenti e pratiche arretrate. Mercurio retrogrado, tuo reggente, ti obbliga a rivedere: è un periodo adatto al recupero, non alle nuove firme.

Benessere: Digestione sensibile. Orari regolari.

Consiglio del weekend: Ordina ciò che hai in sospeso.

Bilancia ♎

Sabato 24: Il Sole ha lasciato il tuo segno e passa in Scorpione: l’umore è più profondo. La Luna in Ariete si oppone: confrontati con franchezza.

Domenica 25: Domenica alle 10:09 Venere retrograda rientra nel tuo segno. Un tema affettivo che credevi chiuso torna da rivedere. Ascolta prima di rispondere.

Lavoro e pratica: Rimanda gli accordi importanti a dopo il 13 novembre. Mercurio retrogrado in semisestile: rimanda gli accordi importanti.

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Benessere: Energia in calo. Concediti riposo.

Consiglio del weekend: Rileggi il passato con calma.

Scorpione ♏

Sabato 24: Il Sole in Scorpione si congiunge a Venere retrograda alle 05:44 CEST nel tuo segno: desideri, gelosie e verità a fuoco. La Luna in Ariete in quinconce porta nervosismo. Respira.

Domenica 25: Venere torna in Bilancia alle 10:09 e chiude il capitolo nel tuo segno: ciò che hai capito ora si sposta nelle relazioni. Usa la domenica per riflettere.

Lavoro e pratica: Usa il weekend per rivedere i piani, non per firmare. Mercurio retrogrado nel segno chiede di verificare, non di forzare. Evita decisioni drastiche.

Benessere: Emotività alta. Dormi, bevi acqua.

Consiglio del weekend: Verità, non controllo.

Sagittario ♐

Sabato 24: La Luna in Ariete in trigono e Marte e Giove in Leone in trigono rendono il sabato leggero e fortunato. Il Sole in Scorpione porta un semisestile: scegli con cura a chi aprirti.

Domenica 25: Venere rientra in Bilancia in sestile con il tuo segno. Una gita, un invito o un viaggio breve riaccendono il buonumore.

Lavoro e pratica: Ottimo per studio e pianificazione di un viaggio. Mercurio retrogrado non ti ferma: ricontrolla solo prenotazioni e orari.

Benessere: Forma ottima. Fai sport all’aperto.

Consiglio del weekend: Esci e divertiti.

Capricorno ♑

Sabato 24: Il Sole in Scorpione in sestile sostiene i sentimenti stabili. La Luna in Ariete in quadrato porta fretta: non farti trascinare.

Domenica 25: Venere rientra in Bilancia in quadrato: un tema di fedeltà o responsabilità chiede chiarezza. Una passeggiata aiuta a ordinare i pensieri.

Lavoro e pratica: Rivedi il budget del mese successivo. Mercurio retrogrado in sestile: rivedi budget e scadenze.

Benessere: Cura ginocchia e schiena.

Consiglio del weekend: Costruisci senza fretta.

Acquario ♒

Sabato 24: La Luna in Ariete in sestile porta vivacità e incontri stimolanti. Il Sole in Scorpione in quadrato aggiunge tensione emotiva: non chiudere nessuno fuori.

Domenica 25: Venere in Bilancia in trigono porta armonia, tra amici e nel gruppo. Domani si avvicina la Luna Piena in Toro, in quadrato al tuo segno.

Lavoro e pratica: Idee originali, ma da verificare prima di proporle. Mercurio retrogrado in quadrato: evita discussioni di principio.

Benessere: Sistema nervoso sensibile.

Consiglio del weekend: Dialoga, non teorizzare.

Pesci ♓

Sabato 24: Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intuito. La Luna in Ariete in semisestile porta calma. Un messaggio sincero apre una porta.

Domenica 25: Venere rientra in Bilancia in quinconce: non idealizzare. La domenica con l’ora solare è adatta a musica, acqua e riposo.

Lavoro e pratica: Weekend creativo: scrivi, dipingi, suona. Mercurio retrogrado in trigono: recuperi un’idea creativa lasciata a metà.

Benessere: Ottima vitalità. Un bagno caldo ti ricarica.

Consiglio del weekend: Ascolta l’intuito, verifica i fatti.

Classifica del weekend (i segni più fortunati) – 24-25 ottobre 2026

  1. Sagittario
  2. Leone
  3. Scorpione
  4. Ariete
  5. Gemelli
  6. Acquario
  7. Pesci
  8. Capricorno
  9. Cancro
  10. Vergine
  11. Toro
  12. Bilancia

(Essere in basso non significa “weekend da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo weekend 24-25 ottobre 2026

Qual è il segno più fortunato del weekend 24-25 ottobre 2026?

Il segno più fortunato è il Sagittario. La Luna in Ariete forma un trigono con il segno per entrambe le giornate, Marte e Giove in Leone sono in trigono e Venere rientra in Bilancia in sestile. Bene anche Leone e Scorpione.

Quando inizia Mercurio retrogrado a ottobre 2026?

Mercurio inverte la rotta sabato 24 ottobre 2026 alle 09:12 CEST, a 20°59′ di Scorpione, e torna diretto il 13 novembre. Nel weekend conviene rileggere i messaggi prima di inviarli, ricontrollare orari e appuntamenti e rimandare le firme importanti.

Cosa significa la congiunzione Sole-Venere del 24 ottobre 2026?

Sabato alle 05:44 CEST il Sole si congiunge a Venere retrograda a 0°45′ di Scorpione. È un momento di grande intensità emotiva in cui emergono desideri, gelosie e verità sentimentali. I segni più coinvolti sono Scorpione e Toro, poi Cancro e Pesci.

Quando cambia l’ora nel 2026?

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 l’ora legale finisce: alle 03:00 le lancette tornano alle 02:00. Da domenica l’Italia è in ora solare.

Qual è il consiglio generale del weekend 24-25 ottobre 2026?

In amore: sabato dì la verità con calma, domenica ascolta. Nel lavoro: rimanda le firme e rivedi ciò che hai in sospeso. Con te stesso: dormi l’ora in più e prepara la Luna Piena di lunedì.

Perché seguire l’oroscopo del weekend?

Offre una mappa energetica di due giorni, utile per organizzare tempo libero e relazioni
Aiuta a distinguere il tono del sabato da quello della domenica
Le stelle indicano il clima, ma come lo vivi resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Weekend 24-25 Ottobre 2026

L’oroscopo del weekend del 24 e 25 ottobre 2026 racconta due giorni in cui:

  • Sabato la congiunzione Sole-Venere retrograda porta a galla desideri e verità: parlane con calma
  • Mercurio inizia a retrocedere in Scorpione: rileggi, ricontrolla e rimanda le firme
  • Domenica Venere rientra in Bilancia e il clima affettivo si fa più dialogante; l’ora solare regala un’ora di sonno in più
  • In amore, sabato chiede sincerità e domenica ascolto
  • Nel lavoro, rivedi e riordina, senza firmare
  • Con te stesso, dormi, rallenta e prepara la Luna Piena in Toro di lunedì

Per approfondire il contesto astrologico di questo periodo, visita le previsioni astrologiche su Wikipedia.

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino, fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.

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