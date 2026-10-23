Oroscopo di domenica 25 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, domenica 25 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con Venere in Bilancia e ora solare.

Oroscopo di Domenica 25 Ottobre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, domenica 25 ottobre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

La domenica del ritorno all’ora solare. Nella notte le lancette sono tornate indietro: alle 03:00 sono diventate le 02:00, e il giorno ha un’ora in più. Alle 10:09 Venere retrograda rientra in Bilancia, dopo tre settimane in Scorpione. Il clima affettivo si fa più dialogante.

La Luna è in Ariete per tutta la giornata ed entra in Toro alle 00:34 di lunedì. Mercurio è retrogrado in Scorpione dal giorno prima, il Sole attraversa il segno e domani, alle 05:12, la Luna Piena in Toro chiude il ciclo. Oggi è tempo di prepararsi.

Tema del giorno: Venere retrograda rientra in Bilancia (10:09) + ora solare + Mercurio retrogrado + Luna in Ariete: la domenica che prepara la Luna Piena

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: La Luna in Ariete ti accompagna fino a mezzanotte e mezza. Venere rientra in Bilancia, di fronte al tuo segno, e riporta al centro il rapporto di coppia: ascolta senza difenderti.

Lavoro: Domenica di riordino. Mercurio retrogrado suggerisce di ricontrollare ciò che hai inviato ieri.

Salute: Energia buona. Dormi: l’ora in più della notte scorsa è già un regalo.

Consiglio del giorno: Ascolta prima di rispondere.

Toro ♉

Amore: Venere in Bilancia forma un quinconce con il tuo segno e chiede piccoli aggiustamenti con il partner. Domani la Luna Piena nel tuo segno carica l’umore: oggi evita le discussioni rimandate.

Lavoro: Giornata per sistemare le questioni economiche, senza decidere.

Salute: Cura la gola. Un bagno caldo la sera.

Consiglio del giorno: Rallenta, domani è il tuo giorno.

Gemelli ♊

Amore: Venere rientra in Bilancia alle 10:09 e forma un trigono con il tuo segno: dolcezza, leggerezza, conversazioni facili. La Luna in Ariete in sestile riporta curiosità.

Lavoro: Mercurio, tuo reggente, è retrogrado: ricontrolla messaggi e appuntamenti, ma resta aperto alle idee degli altri.

Salute: Mente vivace. Fai una passeggiata al sole.

Consiglio del giorno: Parla con chi ti fa stare bene.

Cancro ♋

Amore: Venere in Bilancia forma un quadrato al tuo segno: qualche attrito affettivo chiede pazienza. Il Sole in Scorpione in trigono porta tenerezza e sostegno in famiglia.

Lavoro: Giornata per la casa e per chi ami, non per le trattative.

Salute: Stomaco sensibile. Mangia leggero.

Consiglio del giorno: Prenditi cura di te e della tua casa.

Leone ♌

Amore: Venere in Bilancia forma un sestile e addolcisce il clima. La Luna in Ariete in trigono con Marte e Giove nel tuo segno accende il buonumore. Un invito all’ultimo momento riesce.

Lavoro: Pianifica un progetto creativo, lascia le firme a dopo il 13 novembre.

Salute: Ottima energia. Muoviti all’aperto.

Consiglio del giorno: Divertiti, senza strafare.

Vergine ♍

Amore: Venere in Bilancia in semisestile porta calma. Il Sole in Scorpione in sestile rende facile parlare di sentimenti.

Lavoro: Riordina documenti e pratiche arretrate. Mercurio retrogrado è tuo alleato nel recupero.

Salute: Digestione sensibile. Orari regolari.

Consiglio del giorno: Ordina, poi riposa.

Bilancia ♎

Amore: Alle 10:09 Venere retrograda rientra nel tuo segno: un tema affettivo che credevi chiuso torna da rivedere. La Luna in Ariete si oppone al tuo segno e rende diretti i confronti.

Lavoro: Rimanda gli accordi importanti. Domani la Luna Piena in Toro chiede di chiudere il ciclo.

Salute: Energia in calo. Riposa.

Consiglio del giorno: Rileggi il passato con calma.

Scorpione ♏

Amore: Il Sole è nel tuo segno e Venere retrograda lo ha appena lasciato per tornare in Bilancia: ciò che hai capito in questi giorni si sposta nelle relazioni. Domani la Luna Piena si oppone al tuo segno.

Lavoro: Mercurio retrogrado nel segno: verifica, non forzare.

Salute: Emotività alta. Dormi e bevi acqua.

Consiglio del giorno: Prepara la Luna Piena di domani con calma.

Sagittario ♐

Amore: Venere in Bilancia forma un sestile con il tuo segno: dolcezza e voglia di uscire. Marte e Giove in Leone in trigono portano ottimismo.

Lavoro: Domenica ideale per sport, passeggiate e progetti di viaggio.

Salute: Forma ottima. Fai sport all’aperto.

Consiglio del giorno: Esci e respira.

Capricorno ♑

Amore: Venere in Bilancia forma un quadrato al tuo segno: un tema di fedeltà o responsabilità chiede chiarezza. Il Sole in Scorpione in sestile ti sostiene.

Lavoro: Rivedi il budget del mese successivo, ma non firmare.

Salute: Cura ginocchia e schiena.

Consiglio del giorno: Costruisci senza fretta.

Acquario ♒

Amore: Venere in Bilancia forma un trigono con il tuo segno: armonia con gli amici e nel gruppo. Il Sole in Scorpione in quadrato porta una punta di tensione emotiva.

Lavoro: Idee originali da verificare prima di proporle.

Salute: Sistema nervoso sensibile. Staccati dagli schermi.

Consiglio del giorno: Dialoga, non teorizzare.

Pesci ♓

Amore: Venere in Bilancia in quinconce chiede di non idealizzare. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intuito. Una domenica di musica, acqua e riposo.

Lavoro: Giornata creativa: scrivi, suona, dipingi.

Salute: Ottima vitalità. Un bagno caldo ti ricarica.

Consiglio del giorno: Ascolta l’intuito, verifica i fatti.

Oroscopo 25 ottobre 2026 – Classifica del giorno

Gemelli Leone Sagittario Pesci Acquario Ariete Vergine Scorpione Capricorno Cancro Toro Bilancia

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 25 ottobre 2026

Qual è il segno più fortunato di domenica 25 ottobre 2026? Il segno più fortunato sono i Gemelli. Venere rientra in Bilancia e forma un trigono con il segno, mentre la Luna in Ariete è in sestile. Bene anche Leone e Sagittario. Com’è l’energia generale di domenica 25 ottobre 2026? Venere retrograda rientra in Bilancia (10:09): il clima affettivo si fa dialogante

Ora solare: si dorme un’ora in più, il giorno ne ha 25

Mercurio retrogrado in Scorpione: rivedere, non firmare

Luna in Ariete fino alle 00:34 di lunedì: energia e franchezza Quando torna l’ora solare nel 2026? Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026: alle 03:00 le lancette tornano alle 02:00. Da domenica l’Italia è in ora solare (UTC+1), fino alla fine di marzo. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: ascolta, il clima di Venere in Bilancia è dialogante. Nel lavoro: rivedi e riordina, non firmare. Con te stesso: riposa e prepara la Luna Piena di domani. Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 25 Ottobre 2026

L’oroscopo di domenica 25 ottobre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Accogliere Venere in Bilancia: il clima affettivo si fa più dialogante

Sfruttare l’ora in più per riposare e riordinare

Preparare la Luna Piena in Toro di domani con calma

In amore , Venere in Bilancia invita al dialogo, non alla fretta

, Venere in Bilancia invita al dialogo, non alla fretta Nel lavoro , rivedi e riordina, senza firmare

, rivedi e riordina, senza firmare Con te stesso, usa l’ora in più per riposare

Per approfondire il contesto astrologico di questo periodo, visita le previsioni astrologiche su Wikipedia.

Trova tutte le previsioni su Atom Heart Magazine: oroscopi giornalieri, settimanali e mensili ti aspettano QUI.

📲 Condividi questo oroscopo con chi vuole sapere come sarà domenica 25 ottobre 2026.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.