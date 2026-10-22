Oroscopo di sabato 24 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, sabato 24 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con Mercurio retrogrado e Sole-Venere.

Oroscopo di Sabato 24 Ottobre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, sabato 24 ottobre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Il sabato della svolta. Alle 05:44 CEST il Sole si congiunge a Venere retrograda a 0°45′ di Scorpione: desideri, gelosie e verità sentimentali tornano a fuoco. Alle 09:12 CEST Mercurio si ferma a 20°59′ di Scorpione e inizia la retrogradazione, che dura fino al 13 novembre.

La Luna è in Ariete per tutto il giorno e dà energia e voglia di fare. Sabato non ha doveri, ha scelte: usa lo slancio per le cose pratiche e rimanda le firme. Stanotte l’ora legale finisce: alle 03:00 le lancette tornano alle 02:00.

Tema del giorno: Sole congiunto a Venere retrograda (05:44 CEST) + Mercurio retrogrado (09:12 CEST) + Luna in Ariete: il sabato della svolta

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: La Luna è nel tuo segno e ti dà iniziativa, voglia di esporti e un fascino diretto. Il Sole e Venere congiunti in Scorpione formano un quinconce: l’amore chiede un aggiustamento. Parti con slancio, poi ascolta la risposta.

Lavoro: Mercurio retrogrado dalle 09:12 CEST: rileggi ogni messaggio prima di inviarlo. Sabato è per le attività pratiche, non per le firme.

Salute: Energia alta. Dormi presto: stanotte le lancette tornano indietro di un’ora.

Consiglio del giorno: Agisci, ma rileggi.

Toro ♉

Amore: Il Sole si congiunge a Venere retrograda alle 05:44 CEST, nell’opposizione al tuo segno: una verità sul legame esce allo scoperto. Parlane senza gelosia. La Luna in Ariete in semisestile concede calma.

Lavoro: Mercurio retrogrado, in opposizione, chiede di ricontrollare acquisti e accordi. Rimanda le spese importanti.

Salute: Cura la gola. Riposa prima della Luna Piena nel tuo segno di lunedì.

Consiglio del giorno: Una verità detta bene vale più di una discussione.

Gemelli ♊

Amore: La Luna in Ariete in sestile ti rende brillante e comunicativo. Il Sole e Venere in Scorpione in quinconce chiedono sincerità: un incontro ha bisogno di tempo.

Lavoro: Mercurio, tuo reggente, inizia la retrogradazione alle 09:12 CEST: ricontrolla orari, messaggi e appuntamenti.

Salute: Mente vivace. Stacca dagli schermi nel pomeriggio.

Consiglio del giorno: Parla poco, ascolta molto.

Cancro ♋

Amore: Il Sole e Venere in Scorpione in trigono sostengono l’intimità. La Luna in Ariete in quadrato porta nervosismo: scegli con cura i toni.

Lavoro: Mercurio retrogrado in trigono ti aiuta a recuperare ciò che era rimasto in sospeso. Giornata adatta a casa e famiglia.

Salute: Stomaco sensibile. Mangia leggero.

Consiglio del giorno: Resta vicino a chi ti conosce.

Leone ♌

Amore: La Luna in Ariete in trigono con Marte e Giove nel tuo segno accende il carisma. Il Sole e Venere in Scorpione formano un quadrato: evita le sfide d’orgoglio.

Lavoro: Mercurio retrogrado in quadrato: pesa le parole prima di rispondere. Pianifica un progetto creativo senza fretta.

Salute: Ottima energia. Muoviti e ridi.

Consiglio del giorno: Brilla, ma senza imporre.

Vergine ♍

Amore: Il Sole e Venere in Scorpione in sestile rendono facile parlare di sentimenti. La Luna in Ariete in quinconce porta qualche imprevisto: resta flessibile.

Lavoro: Mercurio, tuo reggente, inverte la rotta alle 09:12 CEST: è il tuo momento di rivedere, ordinare e recuperare. Evita le nuove firme.

Salute: Digestione sensibile. Orari regolari.

Consiglio del giorno: Ordina ciò che hai in sospeso.

Bilancia ♎

Amore: La Luna in Ariete si oppone al tuo segno e porta confronti diretti. Il Sole in Scorpione semisestile ti invita alla profondità. Parla con franchezza.

Lavoro: Mercurio retrogrado in semisestile: rimanda gli accordi importanti a dopo il 13 novembre. Domani Venere retrograda rientra nel tuo segno.

Salute: Energia in calo. Concediti un pomeriggio di riposo.

Consiglio del giorno: Ascolta prima di rispondere.

Scorpione ♏

Amore: Alle 05:44 CEST il Sole si congiunge a Venere retrograda a 0°45′ del tuo segno: desideri, gelosie e verità sentimentali a fuoco. La Luna in Ariete in quinconce porta nervosismo. Respira.

Lavoro: Mercurio retrogrado nel segno dalle 09:12 CEST: verifica, non forzare. Evita le decisioni drastiche.

Salute: Emotività alta. Dormi e bevi acqua.

Consiglio del giorno: Verità, non controllo.

Sagittario ♐

Amore: La Luna in Ariete in trigono e Marte e Giove in Leone in trigono rendono il sabato leggero e fortunato. Il Sole e Venere in Scorpione portano un semisestile: scegli con cura a chi aprirti.

Lavoro: Mercurio retrogrado non ti ferma: ricontrolla solo prenotazioni e orari di viaggio.

Salute: Forma ottima. Fai sport all’aperto.

Consiglio del giorno: Esci e divertiti.

Capricorno ♑

Amore: Il Sole e Venere in Scorpione in sestile sostengono i sentimenti stabili. La Luna in Ariete in quadrato porta fretta: non farti trascinare.

Lavoro: Mercurio retrogrado in sestile: rivedi budget e scadenze del mese.

Salute: Cura ginocchia e schiena.

Consiglio del giorno: Costruisci senza fretta.

Acquario ♒

Amore: La Luna in Ariete in sestile porta vivacità e incontri stimolanti. Il Sole e Venere in Scorpione in quadrato aggiungono tensione emotiva: non chiudere nessuno fuori.

Lavoro: Mercurio retrogrado in quadrato: evita le discussioni di principio. Idee originali, da verificare prima di proporle.

Salute: Sistema nervoso sensibile.

Consiglio del giorno: Dialoga, non teorizzare.

Pesci ♓

Amore: Il Sole e Venere in Scorpione in trigono sostengono l’intuito. La Luna in Ariete in semisestile porta calma. Un messaggio sincero apre una porta.

Lavoro: Mercurio retrogrado in trigono: recuperi un’idea creativa lasciata a metà. Giornata per scrivere, suonare o dipingere.

Salute: Ottima vitalità. Un bagno caldo ti ricarica.

Consiglio del giorno: Ascolta l’intuito, verifica i fatti.

Oroscopo 24 ottobre 2026 – Classifica del giorno

Ariete Sagittario Leone Scorpione Gemelli Acquario Pesci Capricorno Cancro Vergine Toro Bilancia

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 24 ottobre 2026

Qual è il segno più fortunato di sabato 24 ottobre 2026? Il segno più fortunato è l’Ariete. La Luna in Ariete transita nel segno per tutta la giornata e dà iniziativa e fascino. Bene anche Sagittario e Leone, in trigono con la Luna. Com’è l’energia generale di sabato 24 ottobre 2026? Sole congiunto a Venere retrograda in Scorpione (05:44 CEST): desideri e verità sentimentali

Mercurio retrogrado in Scorpione (09:12 CEST): rivedere, non firmare

Luna in Ariete: iniziativa e voglia di fare

Stanotte l’ora solare: si dorme un’ora in più Cosa succede con Mercurio retrogrado sabato 24 ottobre 2026? Mercurio si ferma alle 09:12 CEST a 20°59′ di Scorpione e comincia la retrogradazione, che dura fino al 13 novembre. Conviene rileggere i messaggi prima di inviarli, ricontrollare orari e appuntamenti e rimandare le firme importanti. I segni più coinvolti sono Scorpione, Gemelli e Vergine, i due segni governati da Mercurio. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: dì la verità con calma. Nel lavoro: rivedi e riordina, senza firmare. Con te stesso: dormi presto, stanotte si guadagna un’ora di sonno. Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 24 Ottobre 2026

L’oroscopo di sabato 24 ottobre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Dire la verità con calma: il Sole congiunto a Venere retrograda smaschera ciò che non regge

Rivedere, ricontrollare, riordinare: Mercurio retrogrado non è il momento delle firme

Usare l’energia della Luna in Ariete per le attività pratiche del sabato

In amore , sincerità e ascolto; il Sole congiunto a Venere porta a galla desideri e gelosie

, sincerità e ascolto; il Sole congiunto a Venere porta a galla desideri e gelosie Nel lavoro , rileggi tutto e rimanda le firme a dopo il 13 novembre

, rileggi tutto e rimanda le firme a dopo il 13 novembre Con te stesso, dormi presto: stanotte si torna all’ora solare

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