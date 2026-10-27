Il 28 ottobre al Teatro Apollo di Lecce la grande artista maliana apre la nuova edizione di Salento Jazz

Lecce si prepara ad accogliere una delle voci più originali della musica africana contemporanea. Mercoledì 28 ottobre, il Teatro Apollo ospiterà Rokia Traoré, cantautrice, compositrice e polistrumentista maliana, protagonista della serata inaugurale del festival Salento Jazz, promosso da Ponderosa Music & Art.

Nata in Mali nel 1974, Rokia Traoré ha costruito nel corso degli anni un percorso artistico originale, capace di unire le radici della tradizione musicale africana con il rock, il folk e la canzone d’autore internazionale. La sua è una musica senza confini, in cui strumenti, lingue e culture diverse si incontrano.

La sua carriera internazionale comprende album come Bowmboï, Tchamantché, Beautiful Africa e Né So. Nel corso degli anni ha collaborato con artisti di fama internazionale come John Paul Jones, Devendra Banhart e i Kronos Quartet.

La musica di Rokia Traoré è anche un modo per raccontare temi importanti come l’identità, l’esilio, la migrazione e il legame con le proprie radici. Un impegno che si riflette anche nella sua attività culturale e sociale, attraverso la Fondation Passerelle, fondata a Bamako per sostenere e formare giovani artisti maliani.

Il concerto di Lecce sarà un’occasione per incontrare culture e tradizioni diverse, nel segno di una musica capace di superare i confini e parlare a un pubblico internazionale.

Ad aprire la serata sarà Alessia Tondo, con una proposta che metterà in dialogo la tradizione musicale salentina con quella dell’Africa occidentale.

ROKIA TRAORÉ – SALENTO JAZZ

28 ottobre 2026 – Teatro Apollo, Lecce

Inizio spettacolo: ore 21.00