Oroscopo di venerdì 23 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, venerdì 23 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con il Sole in Scorpione.

Oroscopo di Venerdì 23 Ottobre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, venerdì 23 ottobre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Il venerdì del cambio di stagione. Alle 11:37 CEST il Sole lascia la Bilancia ed entra in Scorpione. Finisce il tempo dei compromessi e comincia quello della profondità: il clima si fa più intenso, più vero, meno incline ai giri di parole.

Alle 21:53 CEST la Luna esce dai Pesci ed entra in Ariete, regalando una serata più energica. Sabato mattina, alle 05:44 CEST, il Sole si congiunge a Venere retrograda, e alle 09:12 CEST Mercurio inizia la retrogradazione in Scorpione: oggi è l’ultimo giorno utile per chiudere le questioni urgenti.

Tema del giorno: Sole in Scorpione (11:37 CEST) + Luna Pesci → Ariete (21:53 CEST) + vigilia di Mercurio retrogrado: il venerdì del cambio di stagione

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: Il Sole entra in Scorpione e forma un quinconce al tuo segno: un aggiustamento nel modo di amare. In serata la Luna entra nel tuo segno e ti rende più diretto e intraprendente.

Lavoro: Mattina di verifiche, sera di slancio. Prepara le scadenze del weekend con anticipo.

Salute: Energia in ripresa. Buona la serata sportiva.

Consiglio del giorno: Aggiusta il tiro, poi parti.

Toro ♉

Amore: Il Sole in Scorpione si oppone al tuo segno e inaugura la stagione delle relazioni intense. Cercare l’equilibrio tra libertà e fedeltà è il tema.

Lavoro: Trattative e accordi di coppia o di società meritano attenzione. Non fermarti alle apparenze.

Salute: Stress da relazione. Dormi bene.

Consiglio del giorno: Equilibrio, non braccio di ferro.

Gemelli ♊

Amore: Il Sole in Scorpione forma un quinconce e ti chiede di regolare i toni. In serata la Luna in Ariete in sestile ti rimette di buonumore.

Lavoro: Giornata di incastri. Organizza bene i tempi e rimanda le trattative lunghe.

Salute: Mente stanca di giorno, brillante di sera.

Consiglio del giorno: Organizza, poi divertiti.

Cancro ♋

Amore: Il Sole entra in Scorpione e forma un trigono d’acqua con il tuo segno: intimità, complicità e voglia di condividere. Una serata a due fa miracoli.

Lavoro: Collaborazioni stabili. Un collega ti sostiene in un progetto.

Salute: Ottimo benessere emotivo.

Consiglio del giorno: Apri il cuore con chi ami.

Leone ♌

Amore: Il Sole in Scorpione forma un quadrato al tuo segno e mette alla prova l’orgoglio. In serata la Luna in Ariete in trigono ti restituisce slancio.

Lavoro: Evita discussioni di potere. Cerca il confronto, non la vittoria.

Salute: Cuore e schiena da non affaticare.

Consiglio del giorno: L’orgoglio si allena con l’ascolto.

Vergine ♍

Amore: Il Sole in Scorpione in sestile rende più facile parlare di sentimenti. Un messaggio sincero fa avvicinare.

Lavoro: Ottimo per rivedere scadenze, budget e contratti prima della retrogradazione di Mercurio.

Salute: Il corpo chiede ordine: orari regolari.

Consiglio del giorno: Controlla, poi fidati.

Bilancia ♎

Amore: Il Sole lascia il tuo segno e passa in Scorpione: la stagione cambia, l’umore si fa più profondo. In serata la Luna in Ariete si oppone: confrontati con franchezza.

Lavoro: Chiudi le pratiche in sospeso entro sera. Il weekend chiede riposo.

Salute: Energia in calo, ricarica con un’attività piacevole.

Consiglio del giorno: Congedati dalla stagione con grazia.

Scorpione ♏

Amore: Il Sole entra nel tuo segno alle 11:37 CEST: inizia il tuo compleanno solare. Domani il Sole si congiunge a Venere retrograda e Mercurio inverte la rotta: rivedi sentimenti e desideri.

Lavoro: Mattina energica, ottima per partire con un progetto. Prima delle firme definitive, verifica.

Salute: Energia che sale. Gestiscila.

Consiglio del giorno: Il tuo momento: usalo con misura.

Sagittario ♐

Amore: Il Sole in Scorpione forma un semisestile e ti spinge a riflettere sulla profondità dei legami. In serata la Luna in Ariete in trigono porta buonumore e voglia di uscire.

Lavoro: Mattina di verifiche, sera di entusiasmo. Pianifica il weekend.

Salute: Forma ottima. Ottimo sport serale.

Consiglio del giorno: Vai a cercare divertimento.

Capricorno ♑

Amore: Il Sole in Scorpione in sestile sostiene i sentimenti stabili. In serata la Luna in Ariete in quadrato porta fretta: non farti trascinare.

Lavoro: Ottimo per consolidare accordi di medio periodo.

Salute: Cura ginocchia e schiena.

Consiglio del giorno: Costruisci senza fretta.

Acquario ♒

Amore: Il Sole in Scorpione forma un quadrato al tuo segno e porta una tensione emotiva. In serata la Luna in Ariete in sestile ti riporta leggerezza.

Lavoro: Mattina di verifiche, sera di nuove idee. Evita scontri di principio.

Salute: Sistema nervoso sensibile.

Consiglio del giorno: Respira, poi decidi.

Pesci ♓

Amore: Fino alle 21:53 la Luna è nel tuo segno e il Sole in Scorpione forma un trigono: intuito, fascino e magnetismo al massimo. Sera da non sprecare.

Lavoro: Giornata ottima per proposte e trattative. Dopo le 21:53 rallenta.

Salute: Ottima vitalità. Un bagno caldo ti ricarica.

Consiglio del giorno: Fidati dell’istinto.

Oroscopo 23 ottobre 2026 – Classifica del giorno

Scorpione Cancro Pesci Vergine Sagittario Capricorno Ariete Gemelli Leone Bilancia Acquario Toro

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 23 ottobre 2026

Qual è il segno più fortunato di venerdì 23 ottobre 2026? Il segno più fortunato è lo Scorpione. Il Sole entra nel segno alle 11:37 CEST e dà energia, magnetismo e voglia di ripartire. Bene anche Cancro e Pesci, in trigono d’acqua con il Sole. Com’è l’energia generale di venerdì 23 ottobre 2026? Sole in Scorpione (dalle 11:37 CEST): profondità, verità, intensità

Luna in Pesci fino alle 21:53 CEST: sensibilità e intuito

Luna in Ariete dalle 21:53 CEST: serata più energica

Vigilia di Mercurio retrogrado (sabato 24 alle 09:12 CEST): controlla e chiudi le urgenze Quando entra il Sole in Scorpione nel 2026? Venerdì 23 ottobre 2026 alle 11:37 CEST. Il Sole resta nel segno fino ai primi di novembre. Nelle prime ore di sabato 24 si congiunge a Venere retrograda, un incontro che porta a rivedere sentimenti e desideri. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: parla con sincerità, senza rimandare. Nel lavoro: chiudi le urgenze prima del weekend e di Mercurio retrogrado. Con te stesso: dai il benvenuto alla stagione dello Scorpione con un momento di raccoglimento. Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 23 Ottobre 2026

L’oroscopo di venerdì 23 ottobre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Dare il benvenuto al Sole in Scorpione: più intensità, meno giri di parole

Chiudere le urgenze prima di Mercurio retrogrado di sabato

Godersi la serata in Ariete: la Luna regala slancio

In amore , la stagione dello Scorpione chiede sincerità e profondità

, la stagione dello Scorpione chiede sincerità e profondità Nel lavoro , chiudi le pratiche urgenti entro sera

, chiudi le pratiche urgenti entro sera Con te stesso, concediti un momento di raccoglimento prima del weekend

Per approfondire il contesto astrologico di questo periodo, visita le previsioni astrologiche su Wikipedia.

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