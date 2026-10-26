Estrazioni Eurojackpot 27 ottobre 2026: numeri vincenti ed Euronumeri, Jackpot e Quote Ufficiali

Estrazioni Eurojackpot 27 ottobre 2026: la combinazione vincente del concorso n. 87, 5 numeri da 1 a 50 e 2 Euronumeri da 1 a 12. L’estrazione si tiene a Helsinki alle 20 del venerdì e alle 20:15 del martedì, ora italiana: i numeri compaiono qui appena sono ufficiali.

Numeri vincenti Eurojackpot 27 ottobre 2026

Estrazione dell'Eurojackpot di martedì 27 Ottobre 2026 in serata. I numeri compaiono qui appena disponibili. Prima dell'estrazione L'ultimo concorso, venerdì 23 ottobre. Combinazione 15 20 23 29 30, Euronumeri 5 e 12. L'articolo di venerdì

Come si gioca all’Eurojackpot

Si scelgono 5 numeri da 1 a 50 e 2 Euronumeri da 1 a 12.

da 1 a 50 e da 1 a 12. Una giocata costa 2 euro .

. Si vince da 2 numeri più un Euronumero in su.

Le estrazioni sono il martedì e il venerdì, con le stesse regole in tutti i Paesi che partecipano.

Categorie di vincita e probabilità

I premi sono divisi in 12 categorie, da 2 numeri più un Euronumero fino a 5 numeri più 2 Euronumeri. Il valore di ogni premio non è fisso: dipende da quanto si è giocato e da quanti hanno indovinato la stessa combinazione.

Per il primo premio la probabilità è 1 su 139.838.160. Per l’ultima categoria, 2 numeri e un Euronumero, è 1 su 49. Ogni concorso è indipendente dai precedenti.

Come riscuotere una vincita

Serve la ricevuta originale della giocata: senza, il premio non si può riscuotere. Dove riscuotere e in quanto tempo dipende dall’importo; le regole sono sul sito ufficiale dell’Eurojackpot.

Concorsi precedenti

Domande frequenti

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.

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Prossima estrazione: venerdì 30 ottobre 2026 · Calendario delle estrazioni