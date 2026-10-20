Oroscopo settimanale dal 26 ottobre all’1 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni

Oroscopo settimanale dal 26 ottobre all’1 novembre 2026: amore, lavoro, salute e fortuna per tutti i segni zodiacali. Scopri la Luna Piena in Toro, la classifica e i consigli astrologici.

Oroscopo settimanale 26 ottobre – 1 novembre 2026

Ecco l’oroscopo della settimana da lunedì 26 ottobre a domenica 1 novembre 2026 per tutti i segni zodiacali.

Una settimana di culmini e di chiusure. Si apre con la Luna Piena in Toro di lunedì, mentre Mercurio retrogrado e il Sole attraversano lo Scorpione. Venere, sempre retrograda, è tornata in Bilancia domenica. Il tema è sentirsi onesti con ciò che si possiede, con ciò che si sente e con chi si ama.

Orologio: nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre sono tornate in vigore l’ora solare (alle 03:00 le lancette tornano alle 02:00). Gli orari di questa settimana sono in ora italiana (CET).

La prima parte (lunedì-martedì) è dominata dalla Luna Piena in Toro. La Luna entra nel segno lunedì 26 alle 00:34 e raggiunge la sua fase piena alle 05:12 a 2°45′ di Toro, in opposizione al Sole e a Mercurio in Scorpione. Alle 13:11 il Sole forma un quadrato a Plutone in Acquario: giornata intensa, emotiva, adatta alle verità dette con calma.

Il centro della settimana (mercoledì-giovedì) porta la Luna nei Gemelli, dove entra mercoledì 28 alle 02:01. Alle 07:46 il Sole forma un sestile a Lilith in Capricorno, alle 08:34 Venere retrograda in Bilancia si oppone a Chirone in Ariete. Il clima si fa più leggero e comunicativo, ma tocca una ferita relazionale.

La parte finale (venerdì-domenica) vede la Luna in Cancro da venerdì 30 alle 03:05. Venerdì alle 18:20 Mercurio retrogrado in Scorpione forma un quadrato a Marte in Leone: occhio a parole e messaggi. Sabato 31 ottobre è la notte di Halloween, con una Luna in Cancro che invita a stare in casa. Domenica 1 novembre, Ognissanti, la Luna entra in Leone alle 05:18.

Sfondo planetario costante:

Sole in Scorpione : intensità e verità

: intensità e verità Mercurio retrogrado in Scorpione (fino al 13 novembre): rivedere, non firmare

(fino al 13 novembre): rivedere, non firmare Venere retrograda in Bilancia (diretta il 13 novembre): rivedere i legami

(diretta il 13 novembre): rivedere i legami Marte e Giove in Leone : energia e fiducia

: energia e fiducia Plutone diretto in Acquario: trasformazioni più chiare

Tema della settimana: Luna Piena in Toro (Lun 26, 05:12) → Sole quadrato a Plutone (Lun 26, 13:11) → Luna nei Gemelli (Mer 28) → Mercurio quadrato a Marte (Ven 30, 18:20) → Halloween con la Luna in Cancro (Sab 31) → Luna in Leone (Dom 1 novembre, 05:18)

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: La Luna Piena in Toro chiude un ciclo legato a soldi e valori. Venere retrograda in Bilancia si oppone al tuo segno e porta nel partner uno specchio onesto. Mercoledì il sestile della Luna in Gemelli rimette di buonumore.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna Piena porta chiarezza su spese e priorità

Mer: la Luna in Gemelli in sestile facilita contatti e call

Ven: Mercurio quadrato a Marte (18:20) richiede prudenza nelle comunicazioni

Benessere: Energia buona, ma il sonno è leggero. Evita i dopocena pesanti.

Consiglio della settimana per l’Ariete:

Chiudi un ciclo economico con ordine.

Toro ♉

Amore: La Luna Piena nel tuo segno (lunedì 26 alle 05:12) porta al culmine un tema personale e opposto allo Scorpione. Il quadrato del Sole a Plutone alle 13:11 aggiunge tensione sul fronte emotivo. Parlare, non accumulare.

Lavoro:

Lun: la Luna Piena porta un culmine, forse una decisione

Mar-Mer: la Luna in Gemelli in semisestile consente di decantare

Ven: Mercurio quadrato a Marte chiede di verificare ogni mail

Benessere: Fisico stanco dopo lunedì. Riposa e bevi acqua.

Consiglio della settimana per il Toro:

Respira, poi decidi.

Gemelli ♊

Amore: Venere retrograda in Bilancia in trigono sostiene l’intimità. Da mercoledì la Luna entra nel tuo segno e ti rende brillante e comunicativo. Un ritorno di fiamma o un vecchio amico bussa alla porta.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna Piena in Toro in semisestile lascia scorrere gli impegni

Mer-Gio: la Luna nel segno ti dà iniziativa e magnetismo

Sab-Dom: la Luna in Cancro porta voglia di casa

Benessere: Mente vivace. Alterna lavoro e pause all’aperto.

Consiglio della settimana per i Gemelli:

Parla, ma senza fretta.

Cancro ♋

Amore: Il Sole e Mercurio retrogrado in Scorpione in trigono sostengono la sintonia di coppia. Venerdì la Luna entra nel tuo segno e ti avvolge di tenerezza. Il weekend è tuo: cene in casa, famiglia, complicità.

Lavoro:

Lun: la Luna Piena in Toro in sestile premia la concretezza

Mer: Venere in Bilancia in quadrato porta qualche attrito, media

Ven-Dom: la Luna nel segno rende più sicure le decisioni di cuore

Benessere: Ottimo recupero. La tavola di casa ti fa bene.

Consiglio della settimana per il Cancro:

Fidati del tuo istinto domestico.

Leone ♌

Amore: Il quadrato del Sole e di Mercurio retrogrado in Scorpione mette alla prova l’orgoglio. Venerdì il quadrato Mercurio-Marte nel tuo segno richiede cautela con le parole. Marte e Giove tengono viva la creatività.

Lavoro:

Lun: la Luna Piena in Toro in quadrato porta tensione, evita le sfide

Mer: Venere in Bilancia in sestile dà un po’ di respiro

Ven: Mercurio quadrato a Marte (18:20), parole e gesti misurati

Benessere: Cuore e schiena da non affaticare.

Consiglio della settimana per il Leone:

Più ascolto, meno scena.

Vergine ♍

Amore: La Luna Piena in Toro in trigono porta stabilità e sintonia. Il Sole e Mercurio in Scorpione, in sestile, favoriscono conversazioni sincere. Venere in Bilancia in semisestile suggerisce di non idealizzare.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna Piena premia la costanza

Mer: la Luna in Gemelli in quadrato disperde, lavora per blocchi brevi

Ven-Sab: la Luna in Cancro in sestile porta ordine casalingo

Benessere: Benessere stabile. Passeggia dopo i pasti.

Consiglio della settimana per la Vergine:

Fai bene, non perfetto.

Bilancia ♎

Amore: Venere retrograda rientra nel tuo segno domenica 25 alle 10:09: un tema relazionale tornato in superficie chiede una risposta onesta. Mercoledì l’opposizione di Venere a Chirone in Ariete mette a nudo una ferita antica. Il Sole in Scorpione semisestile ti invita alla profondità.

Lavoro:

Lun: la Luna Piena in Toro in quinconce chiede aggiustamenti

Mer: Venere opposta a Chirone (08:34), un chiarimento da non evitare

Gio: la Luna in Gemelli in trigono porta leggerezza e conversazioni

Benessere: Cura la schiena e dormi con regolarità.

Consiglio della settimana per la Bilancia:

Rispondi con sincerità, non con diplomazia.

Scorpione ♏

Amore: Il Sole, Mercurio retrogrado e i desideri del tuo segno si oppongono alla Luna Piena in Toro di lunedì: giornata intensa, emotiva, da maneggiare con calma. Il quadrato del Sole a Plutone alle 13:11 porta controllo e gelosie sotto i riflettori.

Lavoro:

Lun: Luna Piena opposta al Sole e Mercurio, momento di rivelazioni

Lun 13:11: Sole quadrato a Plutone, evita il controllo

Ven: Mercurio quadrato a Marte (18:20), non rispondere d’impulso

Benessere: Emotività alta. Il sonno regolare aiuta.

Consiglio della settimana per lo Scorpione:

Respira, osserva, scegli.

Sagittario ♐

Amore: Venere retrograda in Bilancia in sestile porta dolcezza e una proposta gentile. La Luna in Gemelli di mercoledì e giovedì si oppone al tuo segno e mette in luce divergenze con il partner. Il weekend è più rilassato.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna Piena in Toro in quinconce chiede un cambio di piano

Mer-Gio: la Luna in Gemelli opposta, confronti e call

Dom: la Luna in Leone in trigono rimette entusiasmo

Benessere: Energia ottima. Attenzione a fianchi e cosce.

Consiglio della settimana per il Sagittario:

Dialoga senza imporre.

Capricorno ♑

Amore: La Luna Piena in Toro in trigono porta stabilità e concretezza. Il Sole in Scorpione, in sestile, rafforza le relazioni. Mercoledì il sestile del Sole a Lilith nel tuo segno dà un po’ di coraggio nel dire ciò che pensi.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna Piena premia il tuo metodo

Mer 07:46: Sole sestile Lilith, parla con franchezza

Ven-Sab: la Luna in Cancro opposta al segno, evita i muri

Benessere: Buon benessere. Curare le articolazioni.

Consiglio della settimana per il Capricorno:

Sii fermo, non duro.

Acquario ♒

Amore: La Luna Piena in Toro e il Sole in Scorpione formano un quadrato al tuo segno, con Plutone che entra nel quadro. Settimana intensa, da gestire con pazienza. Venere in Bilancia in trigono porta una mano tesa.

Lavoro:

Lun: la Luna Piena in quadrato, lascia andare ciò che non serve

Mer-Gio: la Luna in Gemelli in trigono sblocca la comunicazione

Ven: Mercurio quadrato a Marte, opposizione dal Leone, evita scontri

Benessere: Sistema nervoso sensibile. Staccati dagli schermi.

Consiglio della settimana per l’Acquario:

Lascia andare, poi ricomincia.

Pesci ♓

Amore: Il Sole e Mercurio in Scorpione in trigono sostengono l’intuito. La Luna Piena in Toro in sestile porta una conferma concreta. Il weekend con la Luna in Cancro in trigono è ideale per aprirsi con chi ami.

Lavoro:

Lun: la Luna Piena in sestile, un’opportunità concreta

Mer-Gio: la Luna in Gemelli in quadrato, dispersione

Ven-Sab: la Luna in Cancro in trigono, intuito al massimo

Benessere: Ottima vitalità. Un bagno caldo e musica.

Consiglio della settimana per i Pesci:

Dì ciò che senti.

Classifica della settimana 26 ottobre – 1 novembre 2026

Cancro Pesci Capricorno Vergine Gemelli Sagittario Bilancia Acquario Ariete Scorpione Toro Leone

(Essere più in basso non significa “settimana disastrosa”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ – Oroscopo settimana 26 ottobre – 1 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato della settimana 26 ottobre – 1 novembre 2026? Il segno più fortunato è il Cancro. Il Sole e Mercurio in Scorpione formano un trigono, la Luna Piena in Toro è in sestile e dal 30 ottobre la Luna transita nel segno. Bene anche Pesci e Capricorno. Quando è la Luna Piena di ottobre 2026? Lunedì 26 ottobre 2026 alle 05:12 (ora italiana, CET), a 2°45′ di Toro, in opposizione al Sole in Scorpione. Porta a un culmine temi legati a denaro, valori e relazioni. Il Sole forma un quadrato a Plutone alle 13:11 dello stesso giorno. Cosa succede con Mercurio retrogrado dal 24 ottobre al 13 novembre 2026? Mercurio retrogrado in Scorpione dal 24 ottobre al 13 novembre invita a rivedere, controllare e recuperare. Evita firme definitive, ricontrolla orari e documenti, riprendi in mano le conversazioni lasciate a metà. Il quadrato a Marte del 30 ottobre alle 18:20 richiede prudenza nelle parole. Quando cambia l’ora solare nel 2026? Domenica 25 ottobre 2026 alle 03:00 le lancette tornano alle 02:00. Da quel momento l’Italia è in ora solare (UTC+1). Qual è il consiglio generale della settimana 26 ottobre – 1 novembre 2026? In amore: dì la verità con calma, sapendo che la Luna Piena porta a galla ciò che era nascosto. Nel lavoro: chiudi ciò che puoi lunedì e martedì, rivedi tutto prima di firmare. Con te stesso: il weekend in casa, con la Luna in Cancro, è il momento di ricaricarti. Perché seguire l’oroscopo settimanale? Offre una mappa energetica della settimana, utile per capire quando spingere e quando aspettare

Aiuta a riconoscere i momenti di opportunità dentro una settimana apparentemente ordinaria

Le stelle indicano il meteo emotivo, ma come ti muovi dentro questa settimana resta sempre nelle tue mani.

Conclusione Oroscopo Settimanale 26 Ottobre – 1 Novembre 2026

L’oroscopo della settimana dal 26 ottobre all’1 novembre 2026 racconta giorni in cui:

La Luna Piena in Toro di lunedì porta a un culmine ciò che riguarda denaro, valori e relazioni: lascia andare ciò che non serve

Il Sole quadrato a Plutone (lunedì 13:11) chiede di non cercare il controllo: dì la verità con calma

Mercurio retrogrado in Scorpione chiede di rivedere e di non firmare in fretta, soprattutto venerdì con il quadrato a Marte

La Luna in Cancro del weekend, con Halloween di sabato, invita a ricaricarsi in casa e in famiglia

In amore , la settimana premia la sincerità e la delicatezza

, la settimana premia la sincerità e la delicatezza Nel lavoro , chiudi lunedì e martedì, ricontrolla tutto da mercoledì

, chiudi lunedì e martedì, ricontrolla tutto da mercoledì Con te stesso, il weekend è fatto per ricaricarsi: domenica 1 novembre la Luna in Leone riporta energia

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.