Oroscopo di giovedì 22 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, giovedì 22 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con la Luna in Pesci.

Oroscopo di Giovedì 22 Ottobre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, giovedì 22 ottobre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Il giovedì dell’intuito. La Luna è in Pesci per tutta la giornata e forma un trigono con Venere retrograda e Mercurio in Scorpione. Il risultato è un clima empatico, adatto a conversazioni sincere. Il Sole in Bilancia è all’ultimo giorno di stagione: domani, alle 11:37 CEST, entrerà in Scorpione.

Dalle 00:26 CEST il Sole in Bilancia è opposto a Chirone in Ariete, e il tema delle ferite relazionali resta in primo piano. Marte e Giove in Leone mantengono l’energia, mentre Plutone, diretto dal 16 ottobre, continua il suo lavoro lento in Acquario.

Tema del giorno: Luna in Pesci + trigono a Venere Rx e Mercurio in Scorpione + Sole opposto Chirone: il giovedì dell’intuito, a un passo dal Sole in Scorpione

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: Il Sole in Bilancia si oppone a Chirone nel tuo segno (esatto alle 00:26 CEST): un tema di coppia che bruciava chiede ascolto. La Luna in Pesci in semisestile concede dolcezza.

Lavoro: Mattina utile per sistemare ciò che era in sospeso. Evita decisioni di impulso.

Salute: Fisico stanco: concediti riposo.

Consiglio del giorno: Ascolta una vecchia ferita senza fuggire.

Toro ♉

Amore: La Luna in Pesci in sestile porta un clima gentile. Un gesto semplice, come un messaggio spontaneo, rafforza il legame.

Lavoro: Giornata buona per questioni di denaro e acquisti ragionati. Il Sole che sta per lasciare la Bilancia chiude un ciclo.

Salute: Benessere in ripresa. Mangia bene.

Consiglio del giorno: La gentilezza ti dà ragione.

Gemelli ♊

Amore: La Luna in Pesci in quadrato crea qualche malinteso. Parla chiaro, non dare nulla per scontato.

Lavoro: Mente dispersiva: usa liste e promemoria. Rimanda decisioni complesse.

Salute: Sonno agitato. Spegni gli schermi presto.

Consiglio del giorno: Una cosa alla volta.

Cancro ♋

Amore: La Luna in Pesci in trigono ti regala empatia e conforto. Una persona cara ti sorprende con un gesto.

Lavoro: Ottimo per trattative delicate e questioni di gruppo.

Salute: Energia stabile. Curati con una tisana.

Consiglio del giorno: Lasciati aiutare.

Leone ♌

Amore: La Luna in Pesci in quinconce chiede di fare un passo indietro. Marte e Giove nel segno spingono a farti notare, ma la delicatezza paga.

Lavoro: Giornata di piccoli aggiustamenti. Non forzare.

Salute: Fai movimento leggero.

Consiglio del giorno: Meno rumore, più sostanza.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Pesci si oppone al tuo segno e porta sensibilità alta. Una discussione sulle priorità richiede tatto.

Lavoro: Controlla ogni dettaglio e chiedi aiuto se serve. La tua precisione fa la differenza.

Salute: Stress. Prenditi una pausa.

Consiglio del giorno: Accetta un po’ di imperfezione.

Bilancia ♎

Amore: Ultimo giorno del Sole nel tuo segno e opposizione a Chirone: una ferita relazionale chiede cura. Ascolta il partner senza difenderti.

Lavoro: Chiudi pratiche e questioni aperte prima del cambio di stagione.

Salute: Energia in calo. Riposa.

Consiglio del giorno: Chiudi per ripartire.

Scorpione ♏

Amore: La Luna in Pesci in trigono porta intuito e magnetismo. Domani il Sole entra nel tuo segno: senti già l’energia che sale.

Lavoro: Giornata favorevole a rivedere obiettivi e a prepararti. Mercurio è vicino alla retrogradazione: controlla.

Salute: Buona vitalità. Idratati.

Consiglio del giorno: Prepara il tuo compleanno solare.

Sagittario ♐

Amore: La Luna in Pesci in quadrato porta incertezza. Marte e Giove in trigono danno slancio, ma chiedi conferme prima di promettere.

Lavoro: Rallentamenti e imprevisti. Verifica orari e appuntamenti.

Salute: Evita gli eccessi a tavola.

Consiglio del giorno: Controlla prima di promettere.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Pesci in sestile ti aiuta a esprimere affetto con più naturalezza. Una cena a due funziona.

Lavoro: Ottimo per pianificare e per sistemare la burocrazia.

Salute: Cura le ginocchia con un po’ di movimento.

Consiglio del giorno: Prepara il terreno, poi agisci.

Acquario ♒

Amore: La Luna in Pesci in semisestile porta calma. Plutone diretto nel tuo segno continua a lavorare sul cambiamento.

Lavoro: Giornata tranquilla di rifinitura. Tienilo come tempo di pausa.

Salute: Dormi bene.

Consiglio del giorno: Rallenta e osserva.

Pesci ♓

Amore: La Luna nel tuo segno e il trigono con Venere e Mercurio in Scorpione ti rendono magnetico. È uno dei giorni migliori della settimana per aprire il cuore.

Lavoro: Intuito affilato: proponi, firma solo ciò che conosci bene.

Salute: Ottimo benessere. Una passeggiata vicino all’acqua ti ricarica.

Consiglio del giorno: Il tuo giorno: usalo.

Oroscopo 22 ottobre 2026 – Classifica del giorno

Pesci Cancro Scorpione Capricorno Toro Acquario Ariete Bilancia Leone Sagittario Vergine Gemelli

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 22 ottobre 2026

Qual è il segno più fortunato di giovedì 22 ottobre 2026? Il segno più fortunato sono i Pesci. La Luna transita nel segno e forma un trigono con Venere retrograda e Mercurio in Scorpione. Bene anche Cancro e Scorpione. Com’è l’energia generale di giovedì 22 ottobre 2026? Luna in Pesci: empatia, intuito, bisogno di dolcezza

Trigono ai pianeti in Scorpione: conversazioni più sincere

Sole in Bilancia opposto a Chirone in Ariete (esatto alle 00:26 CEST): ferite relazionali da ascoltare

Ultimo giorno del Sole in Bilancia: chiusura di un ciclo Cosa significa il Sole opposto a Chirone il 22 ottobre 2026? Il Sole in Bilancia forma un’opposizione a Chirone in Ariete, esatta alle 00:26 CEST di giovedì 22 ottobre. Mette in primo piano le ferite legate alle relazioni e al bisogno di essere visti. Segni più coinvolti: Ariete e Bilancia. Il consiglio è ascoltare senza difendersi. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: lascia parlare l’intuito e ascolta il partner. Nel lavoro: chiudi ciò che è aperto prima del cambio di stagione. Con te stesso: prenditi cura delle ferite vecchie con delicatezza. Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 22 Ottobre 2026

L’oroscopo di giovedì 22 ottobre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Seguire l’intuito: la Luna in Pesci rende le conversazioni più vere

Chiudere i conti in sospeso: l’ultimo giorno del Sole in Bilancia invita a concludere

Ascoltare le ferite relazionali: il Sole opposto a Chirone chiede cura

In amore , la Luna in Pesci favorisce gesti dolci e conversazioni sincere

, la Luna in Pesci favorisce gesti dolci e conversazioni sincere Nel lavoro , chiudi pratiche e questioni aperte prima del cambio di stagione

, chiudi pratiche e questioni aperte prima del cambio di stagione Con te stesso, concediti tempo e delicatezza

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