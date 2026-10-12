Nel 2025 quasi un italiano espatriato su due aveva meno di 35 anni: i Ferrinis raccontano gli amori che restano a casa

Lei è su una spiaggia a Dubai, lui è rimasto nel freddo di dicembre. In mezzo ci sono messaggi non letti, orari che non coincidono e una notte da passare insieme prima della partenza.

È la storia di “Salva questa notte”, il nuovo singolo dei Ferrinis, Maicol e Mattia Ferrini, che dopo “Sud America” tornano a parlare d’amore raccontando una situazione diversa: due persone stanno insieme, il sentimento c’è ancora, ma una delle due deve andare via.

Dubai e dicembre, due immagini sufficienti a raccontare quanto possano diventare diverse, nello stesso momento, le vite di due persone che fino a poco prima condividevano gli stessi posti. Poi, «mille messaggi non letti», le spunte nascoste, i «che ore sono da te?» e una notte senza dormire pur di non perdere tempo insieme. Sono i piccoli dettagli di una distanza che comincia a diventare reale ancora prima dei chilometri: cambia l’ora in cui chiamarsi, cambia il momento in cui raccontarsi una giornata, cambia perfino il significato di un messaggio che resta senza risposta.

Una situazione tutt’altro che rara anche fuori dalle canzoni. Secondo gli ultimi dati pubblicati da Istat, nel 2025 109 mila italiani hanno trasferito la propria residenza all’estero. L’età media era di 34 anni; il 36,2% di chi è partito aveva tra i 25 e i 34 anni e il 13,2% tra i 18 e i 24. Quasi la metà degli espatri, quindi, ha riguardato persone tra i 18 e i 34 anni.

Sono gli anni in cui spesso si prova a far coincidere lavoro, progetti personali e relazioni. Non sempre, però, nello stesso posto. In “Salva questa notte” la partenza non arriva dopo una crisi e non serve a misurare la solidità del rapporto. Nel finale, Maicol e Mattia cantano «Metti al primo posto ciò che vuoi, ma non ti scordare mai di noi»; un verso che sintetizza perfettamente il senso del pezzo. Chi resta non chiede di essere scelto al posto di tutto il resto; chiede che quel rapporto continui ad avere un posto anche nella vita che verrà.

«Quando una persona parte, la prima reazione è pensare a quello che cambia: gli orari, i messaggi, le abitudini – raccontano Maicol e Mattia -. Nel brano, però, volevamo far passare anche un altro messaggio: puoi desiderare che qualcuno resti senza chiedergli di rinunciare a quello che vuole fare. “Metti al primo posto ciò che vuoi, ma non ti scordare mai di noi” è nato da lì ed è il verso che racconta meglio quello che avevamo in mente.»

Cambiano il luogo, la lingua, gli orari e le giornate, ma resta qualcosa che i due protagonisti possono ancora guardare nello stesso momento, anche da due parti diverse del mondo: la luna – «Leggi il futuro in una lingua straniera, ma la luna è la stessa».

Negli ultimi singoli i Ferrinis hanno spesso raccontato relazioni nel momento in cui qualcosa smette di funzionare come prima. In “Non Voglio Niente Di Più” avevano scritto del momento in cui ciò che si ha può finalmente bastare; “Luci Viola” fotografava invece una storia arrivata a un punto in cui avere avuto tutto non era bastato a salvarla. Con “Sud America”, rilasciato a fine giugno, il racconto si era spostato altrove, verso la voglia di andarsene anche solo per qualche giorno e lasciare indietro pensieri e pressioni. Ora, con “Salva questa notte” la partenza diventa reale e lascia a casa una relazione che spera di continuare ad essere casa anche dall’altra parte del mondo.

Il brano resta nel tempo sospeso in cui nulla è ancora finito, ma niente può più essere dato per scontato. E forse è proprio questo uno dei pensieri che lascia all’ascoltatore: nessun rapporto dovrebbe esserlo davvero, perché anche ciò che sembra solido ha bisogno di continuare a essere scelto, ascoltato, tenuto vivo. “Salva questa notte” si ferma lì, prima della partenza, quando il rapporto esiste ancora nella forma conosciuta fino a quel momento e il resto deve ancora essere scritto. È quella la notte che i Ferrinis scelgono di salvare.