Marracash e Guè, ecco “Casini”: il nuovo singolo per il doppio live di San Siro

Marracash e Guè tornano a incidere insieme e lo fanno con un titolo che promette scintille: “Casini“. Il nuovo singolo del duo simbolo del rap italiano uscirà su tutte le piattaforme di streaming da mercoledì 9 settembre, un’ora dopo la mezzanotte. Il brano arriva a pochi giorni dal doppio concerto-evento all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, in programma sabato 12 e domenica 13 settembre, organizzato per celebrare i dieci anni di “Santeria”.

L’annuncio è arrivato con un post condiviso sui rispettivi profili Instagram, in cui i due rapper hanno ricordato trent’anni di amicizia, vent’anni di carriera fianco a fianco e un decennio dalla pubblicazione dell’album che li ha resi una delle coppie più iconiche della scena hip hop nostrana. “Una sola nuova canzone, un regalo unico in occasione del doppio live di Milano“, hanno scritto Marra e Guè annunciando l’uscita.

Marracash e Guè – Casini, testo e significato del brano (produzione di Marz)

“Casini” nasce dalle mani di Marz, storico collaboratore di entrambi gli artisti e producer che ha firmato alcuni dei momenti più significativi della loro discografia, da “Santeria” fino a “Persona“. Il brano campiona “Gangsta’s Paradise” di Coolio, uno dei pezzi più iconici della storia dell’hip hop internazionale, riletto qui in chiave completamente italiana.

Quando esce Casini di Marracash e Guè e dove ascoltarla

“Casini” di Marracash e Guè uscirà su Spotify, Apple Music e su tutte le piattaforme di streaming a partire dall’1:00 di mercoledì 9 settembre 2026. Il brano, prodotto da Marz, anticipa il doppio concerto evento all’Ippodromo Snai San Siro di Milano del 12 e 13 settembre, organizzato per festeggiare i dieci anni dell’album “Santeria”.

Santeria, dieci anni dopo

Era il giugno 2016 quando “Santeria” arrivava nei negozi, imponendosi da subito come uno dei dischi più influenti del rap italiano contemporaneo. Il progetto univa due identità artistiche molto diverse: da una parte la scrittura introspettiva di Marracash, dall’altra l’immaginario street e il gusto per il lusso di Guè.

Dieci anni dopo, quell’alchimia resta intatta, come dimostra proprio “Casini“. Per l’occasione, alcuni dei brani più amati dell’album, da “Nulla accade” a “Salvador Dalì“, torneranno live sul palco di San Siro, accompagnati anche da recenti ristampe fisiche in edizione limitata pensate per celebrare l’anniversario.

Un momento d’oro per entrambi gli artisti

L’uscita di “Casini” arriva in un periodo di grande slancio per entrambi i rapper. Marracash è reduce dal successo di “È finita la pace” e dal tour negli stadi che lo ha visto protagonista nel 2025, mentre Guè ha dominato le classifiche con l’album “Tropico del Capricorno” e con il mixtape “Fastlife 5”, pubblicato all’inizio del 2026. Un contesto che rende ancora più significativo il loro ritorno sulla stessa traccia, proprio nell’anno in cui “Santeria” compie dieci anni.

Il doppio live all’Ippodromo Snai San Siro

I due concerti, in programma sabato 12 e domenica 13 settembre, sono pensati per ripercorrere l’intera avventura discografica del duo, con un focus speciale proprio su “Santeria“. La data di sabato ha già registrato il sold out, mentre per lo show di domenica restano ancora disponibili gli ultimi biglietti sui circuiti abituali.

Radio Deejay e m2o sono media partner dell’evento, a conferma della portata nazionale di un appuntamento che si preannuncia come uno dei momenti live più attesi dell’autunno musicale italiano.

Trent’anni di amicizia, vent’anni di carriera

Il legame tra Marracash e Guè affonda le radici molto prima di “Santeria“. I due si conoscono da oltre trent’anni e hanno mosso i primi passi insieme nella scena milanese, tra gli anni della Dogo Gang e le prime collaborazioni underground, fino ad arrivare a costruire una delle coppie artistiche più solide e riconoscibili del rap italiano.

Un percorso fatto di stima reciproca e complicità che, canzone dopo canzone, ha attraversato tre decenni di musica italiana, e che con “Casini” si arricchisce di un nuovo capitolo proprio nel momento in cui i riflettori sono puntati su “Santeria” e sulla sua eredità.

FAQ Casini di Marracash e Guè

Quando esce il nuovo singolo di Marracash e Guè? “Casini” sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming a partire dall’1:00 di mercoledì 9 settembre 2026. Chi ha prodotto Casini? Il brano è stato prodotto da Marz, storico collaboratore di Marracash e Guè, che ha lavorato con entrambi anche negli anni di “Santeria”. Dove si terranno i concerti di Marracash e Guè a Milano? I due artisti si esibiranno all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, sabato 12 e domenica 13 settembre, per celebrare i dieci anni dell’album “Santeria”. Casini contiene un campionamento? Sì, il brano campiona “Gangsta’s Paradise” di Coolio, uno dei pezzi più celebri della storia dell’hip hop internazionale.

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