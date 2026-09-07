Fontaines D.C., nuovi concerti a Roma e Milano? Spuntano misteriosi cartelloni nelle due città

Dopo Bologna, ora Roma e Milano. I Fontaines D.C. sembrano aver riacceso il mistero intorno ai loro prossimi concerti in Italia: nelle ultime ore sono infatti comparsi nuovi cartelloni con il nome della band irlandese nelle due città, a pochi giorni dall’annuncio della data del 26 ottobre 2026 all’Unipol Arena.

Una situazione che ricorda molto da vicino quanto accaduto proprio a Bologna. Prima dell’annuncio ufficiale del tour, in città erano comparsi manifesti neri con il nuovo logo azzurro dei Fontaines D.C. e un QR code. Poco dopo è arrivata la conferma: 26 ottobre 2026, Unipol Arena di Bologna, inizialmente presentata come unica data italiana del nuovo tour europeo.

Adesso la stessa campagna promozionale sembra essere arrivata anche a Roma e Milano. E inevitabilmente cresce una domanda: i Fontaines D.C. stanno preparando l’annuncio di nuovi concerti in Italia?

Fontaines D.C. a Roma e Milano nel 2026? Cosa sappiamo

Al momento non sono stati annunciati ufficialmente concerti dei Fontaines D.C. a Roma o Milano. Le date, quindi, non possono ancora essere considerate confermate.

L’indizio è però particolarmente interessante soprattutto per chi ha pubblicato le immagini. I cartelloni comparsi a Roma e Milano sono stati infatti condivisi da Comcerto, organizzatore di concerti che aveva utilizzato la stessa modalità per anticipare la data dei Fontaines D.C. a Bologna, con un post su Instagram. Anche in quel caso, prima dell’annuncio ufficiale, erano apparsi in città i misteriosi manifesti con il nuovo logo della band: pochi giorni dopo era arrivata la conferma del concerto del 26 ottobre all’Unipol Arena.

Il fatto che ora sia proprio Comcerto a mostrare nuovi cartelloni a Roma e Milano rende quindi particolarmente interessante l’ipotesi di ulteriori novità legate ai Fontaines D.C. in Italia.

Ora manifesti dei Fontaines D.C. sono stati avvistati anche a Roma e Milano, nuovamente caratterizzati da uno sfondo scuro, dal logo azzurro della band e dalla presenza di un QR code.

Potrebbe naturalmente trattarsi di una campagna promozionale nazionale legata semplicemente al nuovo album, senza necessariamente anticipare altri concerti. Ma il precedente di Bologna rende difficile non pensare alla possibilità che qualcosa si stia muovendo.

Il concerto dei Fontaines D.C. a Bologna è sold out

A rendere ancora più interessante la comparsa dei nuovi cartelloni è il successo ottenuto dalla prima data italiana annunciata.

Il concerto dei Fontaines D.C. all’Unipol Arena di Bologna del 26 ottobre 2026 è andato sold out, confermando la fortissima richiesta per il ritorno della band in Italia.

La data fa parte del nuovo D.C. EU Tour 2026, il più grande tour da headliner organizzato finora dai Fontaines D.C.: venti concerti nelle arene di Europa e Regno Unito tra ottobre e novembre. Bologna era stata annunciata come unica tappa italiana. Live Nation aveva aperto la vendita generale dei biglietti il 3 settembre.

Un sold out così rapido potrebbe quindi rendere plausibile l’aggiunta di ulteriori appuntamenti italiani, anche se al momento non esiste alcuna conferma ufficiale che colleghi i cartelloni di Roma e Milano a nuove date dal vivo.

È proprio questo il punto da tenere d’occhio nei prossimi giorni.

La campagna di Bologna aveva inizialmente alimentato le indiscrezioni sul ritorno della band e la data dell’Unipol Arena era poi effettivamente emersa prima dell’annuncio ufficiale. La successiva conferma aveva fissato il concerto al 26 ottobre, appena dieci giorni dopo l’uscita di Dopamine Chamber, il quinto album in studio dei Fontaines D.C.

Ora lo schema sembra almeno in parte ripetersi.

Roma e Milano potrebbero quindi essere le prossime città italiane dei Fontaines D.C.? Per il momento rimane soltanto un’ipotesi. I canali ufficiali di vendita continuano infatti a indicare il concerto di Bologna come appuntamento italiano della band.

La comparsa contemporanea dei cartelloni nelle due città, però, rende la campagna particolarmente interessante. Dopo il sold out dell’Unipol Arena, l’eventuale annuncio di nuove date permetterebbe alla band di rispondere a una domanda evidentemente molto alta anche in Italia.

Non resta quindi che capire se i manifesti rappresentino semplicemente la promozione italiana di Dopamine Chamber oppure il primo indizio di nuovi concerti dei Fontaines D.C. a Roma e Milano.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.