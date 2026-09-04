L’anima e il talento non hanno età: a soli 14 anni la pugliese d’adozione rory debutta con il singolo “se resti”

In uscita il 4 settembre 2026 su tutte le piattaforme digitali per Sonos Music Records e distribuito da Virgin Music Group, il brano segna il primo passo discografico dell’artista. Un talento puro che travalica i confini regionali per conquistare la discografia internazionale. Si intitola “Se Resti” il singolo d’esordio di Rory, all’anagrafe Aurora, giovanissima cantante classe 2011 originaria di Pisa ma trasferitasi a Castro (Lecce) all’età di soli 3 anni.

Il brano sarà disponibile su tutti i digital store a partire da venerdì 4 settembre 2026, a pochissimi giorni dal compimento dei suoi 15 anni (il prossimo 30 settembre). A soli 14 anni, Rory firma il suo primo importante traguardo con la release targata Sonos Music Records, l’etichetta discografica con cui ha siglato un contratto e che lancia il progetto in distribuzione mondiale grazie alla partnership con Virgin Music Group. Un obiettivo raggiunto grazie a una vocalità intensa e a una maturità interpretativa fuori dal comune.

Fondamentale nel suo percorso la guida formativa di Elisabetta Guido, docente e vocal coach che ha creduto fin dal primo momento nel potenziale dell’artista, adoperandosi con determinazione per portare Rory all’attenzione della Sonos Music Records. Il brano “Se Resti” è un’opera intensa scritta da Aurora insieme al discografico Giuseppe Lanzetta. L’arrangiamento è stato curato dal M° Ermanno Corrado ed è stato interamente inciso e prodotto presso la Corrado Production di Supersano (LE), eccellenza del territorio nella produzione musicale.

«Cantare e scrivere per me significa dare voce a quello che spesso non riesco a dire a parole» dichiara Rory. «”Se Resti” racchiude la mia visione delle relazioni e della vicinanza. Sapere di avere il supporto della mia vocal coach Elisabetta Guido e di un team di professionisti d’eccellenza rende l’uscita di questo brano un sogno che si avvera».

Canali Social Artista.

Instagram: https://www.instagram.com/rory.off? utm_source=qr&igsi=ZXByNDE5bGFwZmNz

Facebook: https://www.facebook.com/share/1ciph9A3P5/

TikTok : https://www.tiktok.com/@rory.off?_r=1&_t=ZN-99RhRvlDrVO