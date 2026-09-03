Oasis, il tour 2027 è sempre più vicino: pubblicato il primo teaser sui social

Gli Oasis potrebbero essere pronti a tornare in tour nel 2027. Dopo settimane di indiscrezioni e dichiarazioni che hanno alimentato le speranze dei fan, sui canali ufficiali della band è apparso un nuovo e misterioso teaser che sembra anticipare un annuncio imminente.

Il breve video non rivela ancora date, città o altri dettagli, ma arriva in un momento particolarmente significativo. Da mesi, infatti, si parla della possibilità che Liam e Noel Gallagher possano proseguire la reunion anche nel 2027, dopo l’enorme successo dell’Oasis Live ’25.

L’attesa potrebbe quindi essere quasi terminata.

Oasis tour 2027: il nuovo teaser anticipa l’annuncio?

Il nuovo video pubblicato dagli Oasis rappresenta finora uno degli indizi più concreti sul possibile ritorno della band dal vivo nel 2027.

Nessuna data è stata ufficializzata e il gruppo non ha ancora spiegato esplicitamente il significato del teaser. La tempistica, però, difficilmente passa inosservata: nelle ultime settimane le indiscrezioni su un nuovo tour si sono intensificate e un annuncio potrebbe ormai essere vicino.

Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, nuove informazioni potrebbero arrivare già nei prossimi giorni. Per il momento, tuttavia, qualsiasi calendario circolato online deve essere considerato non ufficiale.

Noel Gallagher alimenta le voci sul ritorno degli Oasis nel 2027

A rendere ancora più interessante la situazione sono state le recenti parole di Noel Gallagher.

Intervistato da TalkSport, il chitarrista e principale autore degli Oasis ha risposto con la consueta ironia a una domanda sul futuro della band, facendo riferimento all’assenza di un grande torneo calcistico internazionale nell’estate 2027.

«Non c’è un torneo di calcio la prossima estate. Quindi dobbiamo fare qualcosa, no?», ha scherzato Noel.

Una frase che non rappresenta naturalmente l’annuncio ufficiale di un nuovo tour, ma che ha immediatamente riacceso le speranze dei fan. Soprattutto perché arriva proprio a ridosso della pubblicazione del misterioso teaser.

Dopo essere stato per lungo tempo il più prudente dei due fratelli sulla possibilità di continuare la reunion, Noel sembra quindi lasciare sempre più aperta la porta a nuovi concerti.

Oasis in Italia nel 2027? Le voci su un concerto a Roma

Tra le indiscrezioni più interessanti per il pubblico italiano c’è naturalmente quella relativa a una possibile tappa degli Oasis in Italia nel 2027.

Da tempo circolano voci su un possibile concerto allo Stadio Olimpico di Roma nel luglio 2027, che rappresenterebbe uno degli appuntamenti più importanti dell’eventuale nuova tournée europea.

Al momento, però, è fondamentale sottolinearlo: il concerto degli Oasis a Roma non è stato ancora annunciato ufficialmente.

Non sono quindi disponibili informazioni confermate sulla data, sulla vendita dei biglietti o sui prezzi. Il nuovo teaser potrebbe comunque indicare che l’attesa per conoscere i programmi della band è ormai agli sgoccioli.

Se Roma dovesse essere effettivamente inserita nel calendario, sarebbe inoltre uno degli eventi musicali più attesi dell’estate italiana 2027.

Non solo Roma: le indiscrezioni su Manchester e Knebworth

Le voci sul tour degli Oasis nel 2027 non riguardano soltanto l’Italia.

Nel Regno Unito si parla da tempo della possibilità di nuovi grandi appuntamenti a Manchester e soprattutto di un ritorno a Knebworth, luogo fondamentale nella storia della band.

Proprio a Knebworth, nell’agosto del 1996, gli Oasis tennero due concerti diventati simbolo dell’apice della Britpop mania. Un eventuale ritorno nel 2027 avrebbe quindi un valore particolare, arrivando poco più di trent’anni dopo quelle storiche esibizioni.

Anche in questo caso, però, non sono ancora arrivate conferme ufficiali da parte della band.

Prima del tour arriva Oasis: Don’t Look Back in Anger

L’attenzione intorno agli Oasis sarà altissima anche nei prossimi giorni grazie a Oasis: Don’t Look Back in Anger, il documentario dedicato alla reunion di Liam e Noel Gallagher e al tour mondiale Oasis Live ’25.

Il film, diretto da Dylan Southern e Will Lovelace e scritto da Steven Knight, sarà presentato il 5 settembre 2026 alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove è inserito nella sezione Venice Open – Fuori Concorso.

Il documentario racconta dall’interno il ritorno degli Oasis, con immagini delle prove, del backstage e dei concerti, oltre alle prime interviste congiunte di Liam e Noel Gallagher dopo oltre vent’anni.

Dopo Venezia, Oasis: Don’t Look Back in Anger arriverà nei cinema italiani il 10 settembre 2026, anche in formato IMAX in alcune sale, per poi approdare successivamente su Disney+.

Quando sarà annunciato il tour degli Oasis 2027?

Per conoscere definitivamente il futuro degli Oasis bisognerà quindi attendere ancora.

Il teaser pubblicato dalla band sembra però rappresentare un nuovo importante tassello: dopo mesi di rumor, le dichiarazioni di Noel Gallagher e le indiscrezioni sulle possibili location, un annuncio ufficiale del tour degli Oasis 2027 appare sempre più vicino.

Resta soprattutto da capire quali città saranno inserite nel calendario e se troverà conferma la tanto attesa data italiana allo Stadio Olimpico di Roma.

Per il momento non sono stati comunicati ufficialmente né il calendario né le informazioni sulla vendita dei biglietti. Ma, questa volta, l’attesa potrebbe davvero essere quasi finita.

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.