MDKEED TORNA CON “SOLO COLPA MIA”, UNA ROTTURA SENZA VITTIMISMI

Mdkeed racconta la fine di una relazione con “Solo colpa mia”, il nuovo singolo pubblicato per Marchio a Pelle. L’artista napoletano sceglie un linguaggio diretto e spontaneo, affidando il peso della storia non alle grandi dichiarazioni, ma ai vuoti e ai piccoli disordini lasciati dall’assenza dell’altra persona.

La malinconia incontra l’ironia, mentre il titolo gioca con le responsabilità che continuano a rimbalzare tra due persone anche quando il rapporto è ormai terminato. “Solo colpa mia” può suonare come un’ammissione, una provocazione oppure come l’ultima battuta di una coppia che ha condiviso molto più di quanto riesca a dimenticare.

Prodotto da Marco Iappelli, il singolo unisce il background rap ed elettronico di Mdkeed alle sonorità pop rock e alla vena punk sviluppata nel corso del suo percorso artistico. Alla realizzazione hanno partecipato i D4F0UR, con Massimiliano Jovine al basso, Giuseppe Spinelli alle chitarre e Antonio Esposito alla batteria. Valerio Jovine ha seguito il lavoro sulla voce.

Napoli attraversa l’intero brano come una presenza viva, in contrasto con l’immaginario londinese richiamato dal riferimento a Camden. Il video ufficiale, diretto da Ivan Ienco, accompagna l’ingresso di Mdkeed in una nuova fase musicale costruita insieme all’etichetta indipendente Marchio a Pelle.