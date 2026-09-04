Musica

MDKEED TORNA CON “SOLO COLPA MIA”, UNA ROTTURA SENZA VITTIMISMI

di La Kikka

Mdkeed racconta la fine di una relazione con “Solo colpa mia”, il nuovo singolo pubblicato per Marchio a Pelle. L’artista napoletano sceglie un linguaggio diretto e spontaneo, affidando il peso della storia non alle grandi dichiarazioni, ma ai vuoti e ai piccoli disordini lasciati dall’assenza dell’altra persona.

La malinconia incontra l’ironia, mentre il titolo gioca con le responsabilità che continuano a rimbalzare tra due persone anche quando il rapporto è ormai terminato. “Solo colpa mia” può suonare come un’ammissione, una provocazione oppure come l’ultima battuta di una coppia che ha condiviso molto più di quanto riesca a dimenticare.

Prodotto da Marco Iappelli, il singolo unisce il background rap ed elettronico di Mdkeed alle sonorità pop rock e alla vena punk sviluppata nel corso del suo percorso artistico. Alla realizzazione hanno partecipato i D4F0UR, con Massimiliano Jovine al basso, Giuseppe Spinelli alle chitarre e Antonio Esposito alla batteria. Valerio Jovine ha seguito il lavoro sulla voce.

Napoli attraversa l’intero brano come una presenza viva, in contrasto con l’immaginario londinese richiamato dal riferimento a Camden. Il video ufficiale, diretto da Ivan Ienco, accompagna l’ingresso di Mdkeed in una nuova fase musicale costruita insieme all’etichetta indipendente Marchio a Pelle.

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