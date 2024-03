Le nuove scoperte musicali della settimana – #5

Issara – Universe

L’album di debutto di Issara segna l’inizio di un’avventura promettente. Retro, multiculturale, impegnata e saldamente radicata in una generazione di artisti dallo stile ibrido che non si adatta a nessuno schema, la musica di Issara non è altro che un cocktail di gioia da ascoltare senza moderazione.

Stefski & Hutch – Selling Lies – Radio Edit

“Selling Lies” è un brano dal suono dinamico e con un testo molto introspettivo. Dopo l’ascolto, non dimenticherete facilmente il ritornello. Wow!

Kopernikus – Boss im Bendo

German drill. Sicuramente vi entrerà in testa!

RCZ – RS

Un vero concentrato di energia. Che ritmo, che sound. RS non può mancare nella nostra playlist!

Crougy – Sorry pour l’appel d’hier soir, j’étais bourré…

Crougy è un artista belga emergente di 25 anni. Il titolo del brano vuol dire “Scusa per la chiamata di ieri sera, ero ubriaco…” ed esprime emozioni e rimpianti per una notte selvaggia.

Rukmani – No Social Media

Originaria di Port Harcourt, Nigeria, Rukmani è un’artista RnB orgogliosa di condividere le sue storie di vita, sentimenti ed emozioni attraverso la sua musica. “No Social Media” è un manifesto audace per abbracciare il tuo vero sé, difetti e tutto il resto, in un mondo ossessionato dalla perfezione online.

Neaks – Freer (feat. Kalibri)

“Freer” è un inno di trionfo, per ispirare a liberarsi dai limiti.

Lelluz Caribe – Come un vero boss

Quota italiana anche questa settimana per la nostra playlist. “Come un vero boss” ci ha colpito per originalità e flow. Davvero un bel pezzo per iniziare a scoprire Lelluz Caribe.

Marcel Mendoza – El Sueño

“El Sueño” è un accattivante brano “Urbano Latino” che fonde perfettamente i ritmi contagiosi dei ritmi dei club di Jersey con la narrazione sincera di una classica ballata d’amore.

JVLIVS – H.E.A.R.T. & E.A.R.T.H.

La terza traccia del mio ultimo album di JVLIVS: “H.E.A.R.T. & E.A.R.T.H.“, sicuramente vi catturerà!

Animositi – Lotion

Lotion è una cover di una canzone dimenticata. Gli Animositi sono un gruppo dark electro-rock/urban-industrial. Un brano davvero interessante.

BROLLZ – Make Your Mark

“Make Your Mark” è un’esplorazione dinamica dei toni della Bass Music, progettata per affascinare e stimolare anche gli ascoltatori più esigenti.

Guillaume Muller – Apprends-moi le bonheur

Composta da Guillaume Muller e scritta dal suo compagno di scena (Bernadette de Lourdes) e dall’amico, Daniel Defilipi, questa canzone è molto personale. Un vero grido del cuore sul bisogno viscerale di essere felici, che fa eco all’esperienza di Guillaume, che soffriva di una grande mancanza di sostegno nei momenti difficili.

Cachita – Desilusionada

Nel suo nuovo singolo “Desilusionada“, Cachita affronta il tema del crepacuore e sottolinea quanto sia importante non aggrapparsi disperatamente al lieto fine da favola. Accompagnata da un trascinante ritmo trap-pop e da testi autoironici, la zurighese proclama un’emergenza di mal d’amore, demistifica i comuni miti infantili del principe azzurro e dell’amore eterno e mette in discussione i modelli di genere stereotipati

