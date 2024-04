Athena Barbera

Un importante riconoscimento per Athena Barbera, che ha ricevuto sabato 20 aprile 2024 presso lo splendido Teatro della Regina di Cattolica, il “Premio Speciale per la traduzione letteraria”, assegnato dal comitato del prestigioso Premio Letterario Internazionale Città di Cattolica – Pegasus Literary Awards, definito dalla stampa l’Oscar della letteratura italiana.

“Sono felice e onorata. Questo riconoscimento mi coglie di sorpresa e sono davvero grata alla commissione del premio Città di Cattolica – Pegasus Literary Awards per questo Premio Speciale per la traduzione letteraria. L’attività di traduzione dall’inglese occupa da sempre gran parte della mia attività lavorativa e ogni romanzo è un percorso di scoperta che si trasforma una sfida gratificante”, commenta Athena Barbera

Chi è la scrittrice Athena Barbera

Athena Barbera si è laureata con lode in Filosofia all’Università di Genova, con una tesi sui bestseller americani contemporanei. Lavora da anni in campo editoriale, ha collaborato con “la Repubblica” e altre testate giornalistiche e con le maggiori case editrici in qualità di ghostwriter, editor e traduttrice.

Ha pubblicato, tra gli altri, il saggio Storia delle Crociate. È autrice di racconti per riviste e antologie, e curatrice dell’antologia Liguri per Sempre. È traduttrice di narrativa per le maggiori case editrici e senior editor per l’agenzia letteraria EditReal. Nel 2023 è stata insignita del Premio Milano International per la poesia.

