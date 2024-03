Lee Mays, smooth jazz e R&B per il cantautore del Texas

Lee Mays, noto cantautore di Dallas, Texas, conosciuto a livello internazionale, si è fatto strada in Italia grazie alla sua partecipazione al concerto di Piazza di Spagna del Fashion&Talent nel 2019.

Dopo essere apparso in Rai e su Lazio Tv come colonna sonora di alcuni cortometraggi, Lee Mays decide di promuovere un suo inedito nelle radio e nei magazine italiani.



Rainbow In My Heart, distribuito da The Orchard/ Sony Music Entertainment, ha un tappeto sonoro tipicamente smooth jazz con atmosfere pop/R&B capace di ammaliare qualunque genere di ascoltatore.

Lee Mays spiega: “Questa canzone l’ho scritta nel 1976. Mi ha ispirato una giovane ragazza che collezionava arcobaleni. Lei era affascinata dalla maestosa bellezza degli arcobaleni colorati che vedeva dopo ogni temporale. La giovane ragazza raccoglieva fedelmente qualsiasi cosa a tema arcobaleni, come orecchini, bigiotteria, souvenir, tazze da caffè. La canzone l’ho scritta in suo onore e ha una natura spirituale sull’amore e la maestosità di Dio. All’inizio c’erano solo un paio di strofe e un ritornello ed è rimasta sullo scaffale per oltre 45 anni finché non l’ho ripresa in mano”.

Lee Mays aggiunge:” Ho un amore per l’Italia. Dopo aver partecipato a tantissimi jazz club e aver vinto alcuni premi e riconoscimenti come miglior colonna sonora, ho deciso che era il momento di promuovere la mia musica in questa Nazione.”

Il video, girato in due locations ha avuto come regista e post produttore Federico Mannato a Varese, dove ha recitato anche la modella italiana Caterina Gaidau, e il videomaker Tim Polster che ha girato a Fort Worth in Texas, dove il sassofonista Fulton Turnage è apparso in diverse scene. La fotografia di scena è stata invece affidata a Manuela G. Milani.

Rainbow In My Heart, disponibile nei migliori store digitali,è un singolo radiofonico che stupisce per la delicatezza con cui arriva all’ascoltatore.