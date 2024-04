Lucca Summer Festival 2024: info, line-up e biglietti

Lucca Summer Festival 2024

Già nell’ormai quasi troppo lontano 1998, i nomi che hanno dato il via alla tradizione di questo evento erano sopra le righe e ultra-famosi ed anno dopo anno a Lucca si è consolidata una vera e propria tradizione d’eccellenza. Ogni anno sono sempre di più gli artisti che solcano questo palco, in Piazza Napoleone nella splendida cornice del centro storico di Lucca, dando vita al Lucca Summer Festival una rilevanza sempre più importante nello scenario nazionale.

Il 2024 non fa passi indietro rispetto ai precedenti ed infatti viene confermata un’altra super line-up ed ancora una volta per tutto questo ben di Dio dobbiamo ringraziare gli organizzatori DI and GI Srl (D’Alessandro & Galli) e la città di Lucca.

Line-Up

Quest’anno aprirà la stagione il leggendario “slowhand” Eric Clapton domenica 2 giugno, annunciato poco prima della chiusura del cartellone.

Seguirà Ed Sheeran con il suo “+ – = ÷ x TOUR (THE MATHEMATICS TOUR)” con ben due date sabato 8 e domenica 9 giugno dopo il fulmineo sold out della prima.

Sabato 30 giugno solcheranno il palco in Piazza Napoleone gli Swedish House Mafia, le rockstar della musica dance di nuovo insieme in Italia per l’unica data del tour.

Mercoledì 3 luglio invece una serata italiana, in compagnia di Tedua, che nel 2023 ha portato a termine il suo primo tour nei palazzetti riscuotendo molti sold out ed ora toccherà anche Lucca tra le tappe del suo “Paradiso Tour”.

Venerdì 5 luglio sarà invece riservato a Geolier che dopo il successo riscosso a Sanremo torna con il suo nuovo album “Il Coraggio dei Bambini – Atto II”. Ricordiamo che “Il Coraggio dei Bambini” è alla #1 della Classifica degli album più ascoltati del 2023 in Italia su Spotify e in testa anche alla Classifica Top Album FIMI 2023.

Sabato 6 luglio, il palco del Lucca Summer Festival verrà infiammato dalla chitarra di Tom Morello che aprirà ad una delle band più anticonformiste degli anni ‘90/2000 ovvero gli Smashing Pumpkins, nella loro unica data italiana, che promuovono il loro ultimo album ATUM uscito a gennaio 2024.

Rod Stewart al Lucca Summer Festival 2024

Il Lucca Summer Festival alla chiusura della stagione 2023 aveva già annunciato questa data leggendaria. Domenica 7 luglio arriverà una vera e propria leggenda: Sir Rod Stewart, dopo 50 anni di carriera e che a tutti gli effetti è stato il primo annunciato della stagione.

Giovedì 11 luglio invece il concerto di Calcutta, che porta in tour il suo album “Relax” uscito a ottobre 2023 che ha già riscosso grandi successi in tutte le classifiche italiane.

Venerdì 12 luglio invece apriremo il weekend con l’icona di stile Lenny Kravitz che dal 2019 non era più tornato in Italia e che adesso ci rientrerà a pieni polmoni con il suo “Blue Electric Light Tour 2024”.

Lunedì 15 luglio è la volta dell’unica signora di tutto il bill del Lucca Summer Festival, la grande cantante e pianista jazz Diana Krall, che dal Canada torna dopo 11 anni in Piazza Napoleone.

Martedì 16 luglio tornerà un altro artista che Lucca è da tanto che non vede: John Fogerty, ex leader dei Creedence Clearwater Revival, con il suo personalissimo stile fatto di folk, country, pop e rockabilly.

Giovedì 18 luglio riapproderemo sulla scena italiana con Salmo & Noyz che porteranno live “HELLRAISERS” uno spettacolo in cui si potranno ascoltare i loro successi e quelli contenuti in CVLT, l’album collaborativo uscito il 3 novembre 2023.

Venerdì 19 luglio sarà la volta dell’ormai italianizzato Mika con il suo ultimissimo lavoro “Que Ta Tête Fleurisse Toujours” uscito a dicembre 2023.

Sabato 20 luglio travolgerà Lucca Sam Smith, una delle voci simbolo e tra le personalità più irriverenti e accattivanti della sua generazione che porta in scena “Gloria” il suo quarto ed ultimo album uscito nel 2023.

Doppia data anche per gli storici e mai troppo attesi Duran Duran. Dopo il magico sold out di domenica 21 luglio, si accordano per una seconda data, martedì 23 luglio, sempre in piazza Napoleone al Lucca Summer Festival.

Mercoledì 24 luglio un’altra serata d’eccezione con i Toto e Marcus Miller. La storica band e il leggendario bassista si alterneranno sul palco per una serata di pura magia musicale.

Chiude il programma del Lucca Summer Festival 2024 Gazzelle per una serata tutta italiana, reduce dal successo della partecipazione al Festival di Sanremo 2024.

Altre info

Ma le novità sembrano non essere ancora finite. Sono previste ulteriori annunci riguardo il bill del Festival. Stay tuned! Tutte le informazioni per acquistare i biglietti e per come raggiungere piazza Napoleone si possono comodamente reperire sul sito ufficiale del Lucca Summer Festival: CLICCA QUI.

Dove acquistare i biglietti

TicketOne

QUESTO il link per acquistare i biglietti.

